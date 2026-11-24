Z amerických akcií zmizelo za týden sedm bilionů dolarů. Byl to důvod k panice, nebo jen obyčejná korekce?
Americké akcie zažily minulý týden jednu z nejrychlejších korekcí v historii. Neobvyklá ale není, vysvětluje analytik XTB Tomáš Vranka.
Baví vás články CzechCrunche?
Vídejte je na Googlu častěji.
Analýza Tomáše Vranky. Sedm bilionů dolarů. Tolik za minulý týden zmizelo z hodnoty amerických akcií, tedy zhruba 150 bilionů korun a víc, než je celý hrubý domácí produkt Německa. Index S&P 500 se od svého maxima propadl zhruba o 11 až 12 procent, technologický Nasdaq dokonce zhruba o pětinu. Od začátku tohoto týdne už akciové trhy zase hezky rostou, ale přesto zůstává propad z minulého týdne názornou ukázkou širšího kontextu. Mezi investory se šířila panika a dá se to pochopit. Jsou ale nedávné propady opravdu tak výjimečné, jak vypadají?
Důvodů je celá řada. Začalo to 5. listopadu, kdy S&P 500 po amerických volbách do Kongresu ztratil za jediný den 4,4 procenta, nejvíc od zavádění cel v dubnu 2025. O týden později musel z čela Nvidie po 33 letech odejít její zakladatel Jensen Huang (později ho ale představenstvo vrátilo zpátky). Přidaly se k tomu obavy z obřích investic do umělé inteligence, výnosy dluhopisů, inflace, vysoké ceny ropy i situace v Íránu. Zajímavější než důvody je ale podívat se, jak velký ten propad doopravdy je.
Na první pohled vypadá dramaticky, dlouhodobá data ale mluví jinak. Korekce S&P 500 o deset procent přichází v průměru 1,1krát ročně, o 15 procent zhruba jednou za 2,1 roku a i dvacetiprocentní pokles se objeví v průměru jednou za 3,6 roku. U Nasdaqu, kde převažují technologické firmy, přichází pokles o pětinu zhruba jednou za 2,6 roku. Kdo investuje na 30 let, zažije takových korekcí pravděpodobně desítky.
Stačí se podívat na posledních šest let. V covidovém roce 2020 se S&P 500 dočasně propadl o 34 procent, tedy zhruba trojnásobně víc než minulý týden. V roce 2022 to bylo 25 procent a index ten rok skončil 18 procent v minusu. Loni na jaře padal skoro o 19 procent. Ve třech z posledních šesti let jsme tak zažili hlubší propady než ten z minulého týdne. Z posledních 98 let skončil americký trh v plusu 72krát a průměrně vydělal 10,1 procenta ročně. Průměrný propad v průběhu roku přitom dosahoval 16,3 procenta. Ten letošní je zatím pod tímto průměrem, což ale není nic neobvyklého. Některé roky se akciím daří více, jindy méně.
Proč to tedy tolik bolí? Domnívám se, že hlavně proto, že spousta z nás vybírá jednotlivé akcie. A velkou část portfolií obvykle tvoří takzvaná Velká sedmička, tedy sedm největších amerických technologických firem. Ty ze svých maxim spadly (jde o data ke konci minulého týdne, abychom si ukázali nejhlubší bod propadů) v průměru o 24,3 procenta. Alphabet, Meta a Tesla ztrácely 29 až 34 procent, Nvidia skoro polovinu. Držel se jen Apple se ztrátou čtyř procent, Microsoft a Amazon byly dole zhruba o 13 procent.
Jenže i tady pomáhá podívat se o kus dál. Za poslední rok byly tyhle firmy v minusu jen o 1,8 procenta a i nejhorší Nvidia zhruba 30 procent – dnes po návratu Huanga už jen minus sedm procent. S&P 500 byl meziročně pořád v plusu asi o šest procent, Nasdaq o čtyři. Akcie v posledních letech obrovsky rostly a propad zkrátka jen korigoval poslední roční růst.
Dočasná volatilita je zkrátka daň za dlouhodobý výnos kolem deseti procent ročně.
V celém S&P 500 je obraz ještě pestřejší. Mediánová firma se od svého maxima propadla o 27,9 procenta. Víc než pětinu ztrácelo 315 firem z indexu a zhruba 114 z nich dokonce víc než polovinu. Našly se i propady přes 80 procent, třeba u Lululemonu, PayPalu nebo Nike, řada z nich ale svá maxima zažila už před lety. Mimo index to bylo ještě horší. CoreWeave, který pronajímá výpočetní výkon pro umělou inteligenci, ztrácel 74 procent.
Opravdu výjimečná je na této korekci její rychlost. Ze všech poklesů o deset a více procent za posledních sto let je to 11. nejrychlejší. Rekord drží rok 2020, kdy trh po příchodu covidu ztratil deset procent za šest dní. Čtyři z 15 nejrychlejších korekcí přitom přišly za posledních šest let. Psychologicky je to úplně jiná zátěž, než kdyby trh klesal pozvolna půl roku.
Nejvíc to schytaly technologie. Tento sektor zaostával za celým S&P 500 o 17,2 procenta, nejvíc od splasknutí dotcomové bubliny. To stlačilo i jeho ocenění. Technologické firmy z indexu se ještě minulý týden obchodovaly za 16násobek ročních zisků, nejméně od covidu, přičemž ještě loni to byl skoro dvojnásobek. Jestli je trh tentokrát ocenil správně, nebo nás čekají další problémy, teď nikdo neví. Podle poměru ceny k zisku ale byly technologie objektivně už docela levné.
Ano, může přijít rychlý návrat na původní hodnoty, korekce ale může i pokračovat. V roce 2008 trh spadl o 57 procent, po dotcomové bublině o 49. Od roku 1928 ale prošly americké akcie 26 korekcemi o deset a víc procent od historického maxima a pokaždé se nakonec vyšplhaly na nová maxima. Jednou dřív, jindy později. Dočasná volatilita je zkrátka daň za dlouhodobý výnos kolem deseti procent ročně.
Osobně si myslím, že pro investory s horizontem 20, 30 nebo 40 let zůstává pravidelné investování a přikupování tou správnou cestou bez ohledu na to, co se na trhu děje. Pokud vás ale takový propad hodně stresuje, stojí za to přehodnotit portfolio, protože je nejspíš rizikovější, než odpovídá vaší povaze. Pomoct může přidat konzervativnější složku, třeba dluhopisový ETF, tedy fond obchodovaný na burze, který kolísání tlumí. A když vás deseti či dvacetiprocentní propad děsí i u široce rozloženého ETF, je dobré se zamyslet, jestli jsou akcie vůbec pro vás.
Warren Buffett v roce 2008 uprostřed finanční krize připomínal, že bychom se měli bát, když jsou ostatní chamtiví, a být chamtiví, když se ostatní bojí. Historicky to platilo mnohokrát. Já sám už jsem první nákupy udělal, počítám ale s tím, že propad může ještě pokračovat navzdory pozitivnímu vývoji v tomto týdnu. Hlavně nepanikařte. Takových korekcí zažijete ještě spoustu.