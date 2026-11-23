Jensen Huang se po jedenácti dnech vrací do čela Nvidie. Akcie ihned přidaly desítky procent
Rada Nvidie jednomyslně vrátila Jensena Huanga do funkcí CEO, prezidenta i člena představenstva. Interim šéfka Colette Kressová zůstává CFO.
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Nvidia po jedenácti dnech vrací do čela svého zakladatele. Jensen Huang, který firmu vedl 33 let a před necelými dvěma týdny rezignoval kvůli sérii milostných afér, je s okamžitou platností znovu prezidentem, generálním ředitelem i členem představenstva. Rada o tom podle tiskové zprávy hlasovala jednomyslně. Ještě minulé úterý přitom její předseda Harvey Jones na výsledkové konferenci prohlásil, že rada Huanga „nemá v úmyslu vrátit“. Akcie Nvidie po oznámení vyskočily podle CNBC o víc než čtvrtinu.
K obratu rada dospěla po sérii jednání s Huangem, po kterých byla podle vlastních slov spokojená s jeho upřímností a schopností firmu vést. Rozhodnutí konzultovala i s „nejvyššími místy americké vlády“ a na základě jejich vyjádření je přesvědčená, že Huangův návrat nepředstavuje riziko pro národní bezpečnost. „Rada věří, že Jensen je tím pravým člověkem pro vedení Nvidie a že jeho návrat je v nejlepším zájmu akcionářů, zaměstnanců, partnerů i zákazníků,“ uvedl Jones, který zůstává předsedou.
„Je mi ctí vrátit se do Nvidie a vést jednu z nejvýznamnějších technologických firem světa na začátku nové průmyslové revoluce,“ vzkázal Huang s tím, že odpovědnost přijímá „s největší pokorou a obnoveným odhodláním“. Poděkoval radě, zaměstnancům, partnerům i rodině a také finanční ředitelce Colette Kressové, která firmu jedenáct dní vedla jako dočasná šéfka. Teď se vrací jen k roli CFO.
Kauza začala 29. října, kdy deník New York Times napsal, že se Huang stal terčem čínské zpravodajské operace. V jejím středu měla stát Alice Huang (se zakladatelem Nvidie není příbuzná), bývalá šéfka singapurské firmy Megaspeed, kterou americké ministerstvo obchodu prověřuje kvůli možnému obcházení exportních omezení na čipy. Nvidia zprávy nejdřív odmítala. Večer 7. listopadu ale Huanga podle dostupných informací doma navštívil hlavní právník firmy Tim Teter a zeptal se ho, zda je zpráva o vztahu pravdivá. Huang to potvrdil a druhý den poslal zaměstnancům omluvu, ve které přiznal nevěru.
Rozhodující ránu přinesl 11. listopad. List New York Times s odkazem na pět zaměstnanců popsal Huangův vztah s Kimberly Powell, viceprezidentkou pro zdravotnictví, která mu přímo podléhala, a agentura Reuters následně přidala další zaměstnankyni. Rada se ještě týž den sešla na mimořádném jednání a Huangovu rezignaci přijala. Do čela představenstva, které do té doby předsedu nikdy nemělo, postavila třiasedmdesátiletého Jonese, bývalého šéfa firmy Synopsys.
Pak přišel týden tlaku. Otevřený dopis Stand With Jensen podepsalo přes 178 tisíc lidí, mezi nimi měl být i Elon Musk. Prezident Donald Trump řekl, že by mu Huangův návrat nevadil, protože „dostal velkou lekci“, zatímco ministr financí Scott Bessent naopak volal po šéfovi zvenčí. Huang 17. listopadu na síti X přiznal „vážné chyby“ a napsal, že by byl poctěn, kdyby se mohl vrátit. O pár hodin později ho Jones odmítl a oznámil, že firma najala headhunterskou agenturu Heidrick & Struggles.
Trh mezitím padal. Minulý čtvrtek akcie Nvidie odepsaly téměř čtrnáct procent, nejvíc od ledna 2025, a firma zažila nejhorší týden od října 2008. Od říjnového vrcholu přišla zhruba o 2,7 bilionu dolarů (přibližně 60 bilionů korun) tržní hodnoty.
Huangovým návratem ale kauza nekončí. Interní vyšetřování, které vede výbor nezávislých členů rady s advokátní kanceláří Wachtell Lipton, podle Nvidie poběží dál a Huang slíbil plnou spolupráci. Firma navíc zřídila výbor pro národní bezpečnost a exportní kontrolu, hledá nového šéfa compliance, tedy dodržování pravidel, a dál spolupracuje s úřady. Podle deníku Wall Street Journal její zveřejňování informací prověřuje i americká komise pro cenné papíry SEC a Huanga 1. prosince čeká výslech před výbory Kongresu.
Vývoj Huangovy kauzy
- 29. října: New York Times píše, že byl Huang terčem čínské zpravodajské operace.
- 8. listopadu: Huang zaměstnancům přiznává nevěru, rada spouští vyšetřování.
- 11. listopadu: vychází najevo vztah s podřízenou Kimberly Powell, rada přijímá Huangovu rezignaci.
- 12. listopadu: Nvidia oznamuje jeho odchod, dočasnou šéfkou se stává Colette Kress.
- 16. listopadu: Trump říká, že by mu Huangův návrat nevadil.
- 17. listopadu: Huang nabízí návrat, předseda rady Jones ho odmítá.
- 20. listopadu: akcie Nvidie padají téměř o čtrnáct procent.
- 23. listopadu: rada Huanga jednomyslně vrací do všech funkcí.