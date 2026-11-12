Z garážové ruiny bydlení pro stovky lidí. V Libuši vyroste nový dům nedaleko metra D
V Novodvorské ulici se od října staví tramvajová trať. Do proměny okolí zasáhnou i developeři JRD a RSJ, kteří zde připravují nový bytový dům.
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Opuštěný garážový dům s vytlučenými okny a posprejovanými zdmi v pražské Novodvorské ulici, který místní opakovaně kritizovali jako zanedbané a nebezpečné místo, jde k zemi. Nevzhlednou ruinu nahradí rezidenční projekt Déčko Libuš s 236 byty, za kterým stojí developer JRD a investiční skupina RSJ. Novostavba z dílny studia Podlipný Sladký architekti navíc vyroste pouhých 250 metrů od budoucí stanice metra D.
Proměnou přitom prochází i doprava v celé lokalitě – od října se tu buduje tramvajová trať spojující Libuš s Novými Dvory a první vozy by po ní měly zkušebně vyjet na konci roku 2028, zatímco metro D má do oblasti dorazit v roce 2032. Stavba Déčka Libuš odstartuje podle plánu v říjnu 2027 a první obyvatelé se nastěhují o tři roky později. Zájemci si budou moci vybrat z bytů o dispozicích od 1+kk do 4+kk, přičemž nejlevnější vyjdou přibližně na 6,2 milionu korun.
V nabídce se objeví také byty 2+1 se samostatnou kuchyní, které mohou oslovit například zájemce o sdílené bydlení. Ke každé jednotce bude patřit balkon, lodžie nebo terasa. Přízemí oživí sedm obchodů a provozoven služeb, zatímco rezidentům poslouží společná střecha, zelený vnitroblok a sousedská místnost. Dům navíc vsadí na úsporný provoz – díky pasivnímu standardu, tepelným čerpadlům s hlubinnými vrty, stropnímu vytápění a chlazení, rekuperaci i solárním panelům na střeše má šetřit energii. Dešťovka zachycená v retenční nádrži pomůže se zavlažováním zeleně a část parkovacích míst bude připravena na dobíjení elektromobilů.
„Chceme vytvořit místo, kde budou mít lidé obchody, služby i dopravu pár kroků od domova. Místo chátrajícího objektu tu vyroste dům, který oživí okolí a zároveň svou architekturou naváže na původní zástavbu,“ říká výkonný ředitel JRD Jan Sadil.
JRD a RSJ už mají za sebou dvě společné pražské realizace – Bohdalecké kvarteto a Rezidenci Bella Vista. Pro developera je navíc Libuš známou lokalitou, hned vedle chystané novostavby totiž stojí Zelená Libuš, kterou dokončil v roce 2020.