Z hollywoodské hvězdy technologickým podnikatelem. Ben Affleck našel v AI příležitost za stovky milionů
Když viděl, co AI dokáže, volal Mattu Damonovi, že je s filmem konec. Pak ale pochopil, co vývojářům chybí, a postavil na tom velký byznys.
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„Ahoj, tady Ben Affleck. Mohl bych se přijít podívat, na čem pracujete?“ Tímhle jednoduchým způsobem si hollywoodský herec a režisér otevřel cestu k týmům OpenAI a Googlu, které vyvíjely pokročilé modely umělé inteligence. Zatímco například investoři musí vynaložit velké úsilí, aby se do útrob firmy podívali, Affleckovi stačilo jeho jméno. Do světa AI ale nevstoupil jen jako zvědavá celebrita. Jeho firmu InterPositive už na jaře koupil Netflix a Affleck nezpomaluje.
Affleckův zájem o technologie sahá až do dětství, naplno se ale začal rozvíjet s proměnou filmového průmyslu. Když Hollywood postupně přecházel k digitální produkci, začal se víc zajímat o to, jak se filmy vlastně vyrábějí a jakou roli v tom hrají počítače.
Ještě před založením svého studia Artists Equity vedl menší firmu zaměřenou na vizuální efekty, kde se dostal do kontaktu s technologiemi, které dnes využívá i AI. Strojové učení se totiž při práci s filmovými efekty používá už řadu let, například při rozpoznávání objektů nebo oddělování postav od pozadí.
Affleck se postupně dostal také k programování a práci s grafickými procesory. I proto sám tvrdí, že zvládne napsat i vlastní skripty v Pythonu, byť jejich kvalitu popisuje jako mizernou. Když pak začal zkoumat možnosti generativní AI, měl už dost technických znalostí i zkušeností z filmové praxe na to, aby se s jejími vývojáři mohl bavit o něčem víc než jen o výsledných efektech.
Zkušenosti mu pomohly také ve chvíli, kdy se dozvěděl, že Google a OpenAI vyvíjejí nové modely pro generování videa. Rozhodl se proto oslovit jejich týmy a podívat se na technologii zblízka. To, co mu vývojáři ukázali, ho ale zaskočilo natolik, že začal pochybovat o budoucnosti celého filmového průmyslu.
Když viděl, jak realistická videa dokáže AI vytvořit během okamžiku, dostal strach. Okamžitě zavolal Mattu Damonovi, se kterým v roce 2022 studio Artists Equity založil, a varoval ho, že jejich profese může brzy čelit zásadní změně. „Nejdřív jsem z toho dostal skoro infarkt. Zavolal jsem Mattovi a říkám mu: ‚Kámo, musíme v příštích pár letech natočit co nejvíc filmů, protože jsme skončili,‘“ vzpomínal Affleck.
Prvotní šok ale vystřídala zvědavost. Affleck se znovu sešel s inženýry a začal podrobněji zkoumat, jak nové modely fungují a z jakých dat vycházejí. Došel přitom k poznatku, že technologie sice dokázala vytvářet působivá videa, její tvůrci ale podle něj nerozuměli dostatečně samotnému řemeslu. Generátorům chyběla především konzistence a kontrola nad výsledkem.
Affleck proto nevěřil, že by umělá inteligence dokázala filmový průmysl nahradit. Mnohem větší smysl mu dávalo hledat způsoby, jak nové nástroje zapojit do práce filmařů, aniž by jim vzaly kontrolu. „Nikdy to nebude tak, že jen napíšete zadání a dostanete film, na který se lidé chtějí dívat,“ prohlásil. A v propojení nových technologií s praktickými zkušenostmi z natáčení pak začal hledat příležitost pro vlastní podnikání.
Tento přístup se stal základem zmíněné společnosti InterPositive, kterou koupil Netflix. Affleck tím ale rozhodně nezpomaluje. U Netflixu nastoupil do role seniorního poradce pro AI technologie a své chytré nástroje už rovnou vyzkoušel v praxi při postprodukci thrilleru Zvířata.
Plány má i se studiem Artists Equity. Chce v něm pokročilé AI nástroje zapojit přímo do natáčení a postprodukce tak, aby filmařům ušetřily čas a peníze za přetáčení scén na place, a přitom jim nechaly plnou tvůrčí kontrolu. Zároveň se zapojil do nové iniciativy, v jejímž rámci prosazuje jasná pravidla a mantinely pro ochranu autorských práv tvůrců v celém odvětví.
Zajímavé je, jak se dívá na argument, že sám pomáhá vzestupu umělé inteligence, která by jednou mohla nahradit lidský faktor. „Co se obav z AI týče, myslím jen na své děti a školu. Znepokojuje mě 30% nárůst počtu nejvyšších známek udělovaných na vysokých školách za poslední tři roky a to, zda se technologie používá odpovědně. Nemyslím si ale, že zásadně ovládne filmový průmysl. Může mu prospět,“ vysvětlil.