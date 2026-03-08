Bál se, že AI zničí filmy, tak ji radši sám ovládl. Ben Affleck prodal Netflixu svůj utajovaný startup
Streamovací gigant prohrál boj o studio Warner Bros., a tak vsadil na technologii, která může změnit to, jak funguje filmová postprodukce.
Netflix se řídí zásadou, že technologie si staví sám a firmy zásadně nekupuje. Na začátku března ale tento svůj nejsvětější princip hodil za hlavu kvůli Benu Affleckovi. Slavný herec a režisér totiž od roku 2022 v utajení budoval startup InterPositive, o jehož existenci vědělo jen pár vyvolených. Affleckův tým vyvinul s pomocí umělé inteligence nástroje, které mají ambici změnit způsob, jakým vznikají filmy. A Netflixu tato vize stála za to, aby poprvé po dlouhé době otevřel peněženku pro akvizici jiné firmy.
Celý obchod přichází v momentě, kdy streamovací gigant v cílové rovince odstoupil z megamiliardové bitvy o studio Warner Bros. Discovery, když byl přeplacen Paramountem. Nákup Affleckovy firmy je tak vnímán jako blesková a strategicky mnohem levnější odpověď na měnící se rovnováhu sil v průmyslu.
Příběh startupu InterPositive nezačal u nuly v garáži, ale u hluboké skepse. Ben Affleck se ještě nedávno netajil tím, že ho umělá inteligence (AI) spíše děsí. V podcastu Joea Rogana dokonce ostře kritizoval představu, že by stroje mohly psát smysluplné scénáře, a označil to za nesmysl. Jenže právě strach z toho, že technologie vyroste mimo kontrolu umělců, ho přiměl k akci.
V roce 2022 založil dnes třiapadesátiletý herec a režisér v naprosté tichosti firmu pod krycím jménem Fin Bone a začal budovat technologický arzenál, který se od všeho ostatního na trhu liší v jedné zásadní věci: neučil svou umělou inteligenci vymýšlet si, ale chápat realitu. Zatímco běžné AI nástroje dnes chrlí miliony náhodných videí na základě textového zadání, Affleck zvolil cestu poctivého filmařského řemesla.
Se svým týmem se zavřel do filmového ateliéru, kde se natáčelo obrovské množství různých záběrů, které pro umělou inteligenci byly balíkem dat. Chtěl totiž, aby jeho model pochopil třeba fyziku – jak se láme světlo na lidské tváři, jak různé druhy objektivů přirozeně zkreslují prostor a jak vypadá logika střihu, aby na sebe záběry plynule navazovaly.
Pro laika si to lze představit jako vytvoření dokonalého digitálního dvojčete konkrétního natáčecího dne. Jakmile AI model díky těmto záběrům pochopí, jak vše vypadá a funguje, dokáže v postprodukci věci, které dříve vyžadovaly stovky hodin ruční práce nebo drahé přetáčky. Pokud například kaskadér visí na lanech, umělá inteligence je dokáže neviditelně vymazat, protože ví, jak vypadá pozadí za nimi z jiných úhlů.
Pokud režisér zjistí, že scéna působí příliš tmavě, systém ji dokáže v již natočeném záběru virtuálně přesvítit, jako by tam ve skutečnosti stál osvětlovač s lampou. Dokonce zvládne opravit i chyby v momentech, kdy má herec v jednom záběru rozcuchané vlasy a v druhém, který má navazovat, je má úhledně učesané. AI model jednoduše upraví digitální obraz tak, aby vše dokonale sedělo, aniž by kdokoli poznal, že do záběru zasáhl počítač. Celý proces tak slouží k tomu, aby se filmaři nemuseli vracet na plac kvůli technickým drobnostem.
Tento přístup vytváří ostrý kontrast k tomu, co dělá konkurence. Zatímco například Disney uzavřel obří kontrakt s OpenAI v hodnotě jedné miliardy dolarů, aby mohl využívat generátor Sora pro své světy Star Wars a Marvel, Affleckova vize je opačná. Zatímco Disney si koupil kouzelnou hůlku, která vyčaruje obraz z ničeho, Affleck postavil nástroj pro práci s realitou. „Lidé si většinou myslí, že AI znamená dělat něco z ničeho. Že naťukám něco do počítače a on mi vyplivne film. To ale není to, o co tady jde,“ vysvětlil Affleck.
Pro Netflix není umělá inteligence úplnou novinkou, i když se o tom dosud tolik nemluvilo. Firma ji už dříve nenápadně testovala, například pro speciální efekty v sci-fi seriálu The Eternaut nebo při omlazování herců v pokračování komedie s Adamem Sandlerem Happy Gilmore 2, kde AI pomáhala s flashbacky do minulosti. Nákup InterPositive ale tyto pokusy mění v jakousi ucelenou strategii.
Technologická ředitelka Netflixu Elizabeth Stone potvrdila, že celý šestnáctičlenný tým společnosti se nyní stává součástí Netflixu, aby tyto nástroje zpřístupnil jejich kreativním partnerům. Cílem není nahradit štáby, ale ušetřit jim technické obtíže a nechat herce soustředit se na výkon. Bližší podrobnosti o transakci nebyly zveřejněny.
Tento krok má i silný politický rozměr v rámci Hollywoodu. Po velkých stávkách herců a scénáristů je téma AI extrémně citlivé. Tím, že Netflix kupuje firmu vedenou ikonou, jako je Affleck, dává tak trochu najevo, že chce být „tím hodným“, kdo technologii dává do rukou umělcům. Obsahová šéfka Netflixu Bela Bajaria k tomu dodala, že nové nástroje mají kreativní svobodu rozšiřovat, nikoliv nahrazovat lidi. Ben Affleck se nyní ve své nové roli seniorního poradce Netflixu stává mostem mezi oběma světy.