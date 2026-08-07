Z investice do české whisky se stal podvod. Bylo to takové letadlo se škodou 100 milionů, říká žalobce
Zakladatel investičního fondu Trebitsch čelí obžalobě z podvodu se sudy třebíčské whisky. Hrozí mu až deset let vězení. Poškozených je přes 700.
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Nápad vyrábět v Třebíči whisky a ještě na tom nechat vydělat fanoušky v rámci alternativní investiční příležitosti dopadl neslavně. Státní zastupitelství nyní podalo obžalobu na podnikatele Ondřeje Chládka, jednoho ze zakladatelů investičního projektu kolem třebíčské whisky Trebitsch. Podle žalobce Jana Adama jde o podvod, jehož škoda přesahuje 100 milionů korun a který se dotkl více než 700 poškozených z celého Česka. Obžalovanému hrozí pět až deset let vězení, případ nyní projedná Krajský soud v Brně. Informaci potvrdil ČTK mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný.
Nápad vyrábět českou single malt whisky přišel v roce 2007, kdy si milovník destilátu Tomáš Dyntar usmyslel otevřít v rodném městě vlastní bar se speciální whisky. V roce 2014 vznikla značka Trebitsch old town distillery a s ní firma Česká whisky, kterou později zastřešil Trebitsch Holding spolu s dceřinými společnostmi. Vedle Dyntara se na rozvoji byznysu podílel i David Kratochvíl, který jej přivedl k plánům na mezinárodní expanzi.
Aby firma utáhla nákladnou výrobu a dlouhé zrání whisky v sudech, spustila v roce 2019 Trebitsch investiční fond SICAV. Za jeho vznikem stál právě Chládek, tehdy člen představenstva Trebitsch Holding. Kvalifikovaní investoři mohli vložit minimálně milion korun, fond jim garantoval při šestiletém horizontu minimální výnos 6,1 procenta ročně. „Investice do zásob jsou nejdůležitější a nejnákladnější součástí našeho byznysu, a proto jsme se rozhodli založit investiční fond,“ popisoval tehdy Chládek.
Od roku 2020 pak společnosti nabízely zájemcům i přímé investice do konkrétních sudů s alkoholem, které měly nést roční úrok osm procent, případně měl investor po uplynutí doby dostat sud zpět. Podle žalobce Jana Adama ale množství prodaných sudů neodpovídalo skutečnosti a bylo jich prodáno víc, než firma reálně nakoupila. Kvalita whisky navíc podle vyšetřování neodpovídala deklarované úrovni, takže hodnota investice nikdy nemohla dosahovat slibovaných čísel.
Úroky prvním investorům se přitom podle žalobce hradily z peněz, které do projektu přinášeli noví zájemci. „Bylo to takové letadlo,“ shrnul Adam pro ČTK mechanismus, kterým měla firma fungovat. Řada investorů se ke svým penězům po uplynutí smluvené doby nedostala vůbec, což v posledních letech vedlo k rostoucímu počtu oznámení na policii. Kauza má navíc také insolvenční dohru v rámci provázaných firem.
Na majetek společnosti Česká whisky byl vyhlášen konkurz poté, co soud loni zahájil insolvenční řízení na návrh tří věřitelů, kteří tvrdili, že v roce 2021 investovali do sudů s whisky, ale peníze navýšené o slíbený úrok jim firma nikdy nevyplatila. V konkurzu je podle obchodního rejstříku i mateřský Trebitsch Holding, na jehož majetek krajský soud zahájil insolvenční řízení už dřív, rovněž na návrh věřitelů požadujících vrácení investic do sudů.
Právě probíhající insolvence obou firem byla podle žalobce Adama důvodem, proč státní zastupitelství neobžalovalo přímo společnosti Trebitsch Holding a Česká whisky. „Bylo by to neekonomické, vedli bychom další řízení v podstatě proti prázdné schránce,“ vysvětlil Adam, proč obžaloba míří jen na Ondřeje Chládka jako fyzickou osobu. Sám Chládek se k obžalobě podle dostupných zpráv veřejně nevyjádřil. O dalším postupu v kauze teď rozhodne brněnský krajský soud.