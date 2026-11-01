Z natáčení svateb na mobil je nová profese. Páry platí za to, aby měly videa na sociální sítě už druhý den
Wedding content creators se v poslední době objevují i v Česku. Na svatbách natáčejí krátká videa na mobil, která novomanželům dodávají do dvou dnů.
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Svatební fotograf, kameraman, koordinátor a nově také člověk, který váš speciální den natáčí na mobilní telefon. Zatímco na profesionální fotografie a svatební video novomanželé běžně čekají několik dnů až týdnů, takzvaní wedding content creators jim první záběry dodávají už následující den. Krátká videa připravená pro Instagram nebo TikTok se v posledních letech stávají další položkou svatebních rozpočtů a z činnosti, kterou dříve obstarávali hlavně samotní hosté, vzniká samostatná profese. „Jsem taková kamarádka nevěsty s mobilem v ruce,“ popisuje svou práci česká svatební content creatorka Denisa Štulíková.
Princip je jednoduchý. Wedding content creator neboli tvůrce svatebního obsahu stráví s párem několik hodin nebo celý svatební den a jeho průběh natáčí na telefon. Na rozdíl od klasického fotografa nebo kameramana se zaměřuje především na krátká videa ve vertikálním formátu, která pak novomanželé mohou sdílet na sociálních sítích. Vedle samotného obřadu zachycuje také přípravy nevěsty a ženicha, reakce rodiny, rozhovory hostů nebo dění na tanečním parketu.
Právě na podobné momenty se zaměřuje i Štulíková, která se k nové profesi dostala prostřednictvím TikToku. Tam začala sledovat zahraniční tvůrkyně a společně s kamarádkou, svatební fotografkou, se rozhodly službu vyzkoušet také v Česku. Sama tehdy pracovala jako social media managerka a tvořila obsah pro různé klienty. Zatímco ona tak měla zkušenosti s natáčením a tvorbou obsahu pro sociální sítě, její kamarádka znala už samotné prostředí svateb. „Naše zkušenosti se tak skvěle doplnily a společně jsme z toho vytvořily projekt, se kterým jsme chtěly přinést tento trend i do Česka. V době, kdy jsme začínaly, šlo u nás o velmi novou službu,“ vzpomíná Štulíková.
Součástí práce wedding content creators je nejen samotné natáčení, ale také výběr záběrů, jejich střih a příprava výsledných videí. Někteří tvůrci nabízejí i zveřejňování obsahu na sociálních sítích. Štulíková například začíná natáčet ještě před příjezdem hostů, kdy dokumentuje výzdobu a připravené prostory. Následně zachycuje přípravy snoubenců, obřad i další program. „Nejde mi jen o to odškrtat si jednotlivé body programu, ale zachytit atmosféru, emoce a momenty, které dělají každou svatbu jedinečnou,“ vysvětluje. Po skončení svatby pak záběry třídí a upravuje. Zatímco nezpracované materiály předává novomanželům už do 24 hodin, sestříhaná videa do 48 hodin.
Právě rychlost je jedním z hlavních důvodů, proč si páry tuto službu objednávají. Zatímco zpracování profesionálního svatebního filmu může trvat i několik týdnů, krátká videa si mohou novomanželé prohlédnout už den po oslavě a nemusí čekat, až jim jednotliví hosté postupně pošlou vlastní záběry. „Často jsou to právě ty nenápadné momenty, kterých si člověk v danou chvíli ani nevšimne, protože prožívá něco důležitého. A přitom se z nich později stanou jedny z nejkrásnějších vzpomínek,“ říká Štulíková.
Podle britské BBC se wedding content creators začali na tamním svatebním trhu objevovat kolem roku 2022. Zpočátku přitom šlo především o doplňkovou službu na luxusnějších svatbách ve Spojených státech a Evropě, postupně se ale začala rozšiřovat i mezi běžné zákazníky. Její rostoucí popularitu potvrzují také čísla: podle deníku The Times si na základě dat svatební platformy Bridebook najímá tvůrce obsahu přibližně každý desátý britský pár. Vyhledávání výrazu „wedding content creator“ navíc podle dat Google Trends meziročně vzrostlo o 110 procent.
Podobný vývoj pozoruje Štulíková také v Česku. Přestože je zde podle ní profese stále poměrně nová, zájem o její služby v letošní svatební sezoně rostl. „Lidé si začínají uvědomovat, že vedle fotografií a klasického svatebního filmu mohou mít i další formu vzpomínek, která je dostupná prakticky okamžitě,“ vysvětluje. Jejími zákazníky jsou především páry, které kladou důraz na vizuální podobu svatby, její atmosféru a detaily. Sama se prý v poslední době zaměřuje na svatby s vyšším rozpočtem, kde může vedle dokumentování průběhu oslavy vytvářet také kreativnější obsah.
Wedding content creators přitom nemají ambici klasické fotografy a kameramany nutně nahrazovat. Zatímco profesionální fotograf se soustředí na výslednou obrazovou kvalitu a kameraman vytváří ucelený svatební film, tvůrce obsahu se zaměřuje především na bezprostřední atmosféru. Často proto pracují na jedné svatbě všichni tři současně, ačkoliv některé páry dávají přednost neformálním záběrům a content creatora si najímají místo tradičního fotografa.
Ceny se pak výrazně liší podle zkušeností tvůrce, délky natáčení a rozsahu výsledných materiálů. Třeba Štulíková v Česku nabízí několik balíčků podle požadovaného rozsahu služeb, obecně je ale podle ní tato služba dostupnější než práce profesionálního kameramana, protože se liší způsobem natáčení i výsledným zpracováním.
Rostoucí zájem zároveň vytváří příležitosti pro nové podnikatele. Na rozdíl od tradiční svatební fotografie totiž začátek podnikání nemusí vyžadovat rozsáhlé investice do profesionální techniky: základním pracovním nástrojem je zpravidla kvalitní chytrý telefon a software pro úpravu videí.
Štulíková má za sebou několik svateb a přestože by podle svých slov zvládla natáčet i dvě týdně, zakázky si vybírá. Wedding content creation pro ni totiž není hlavním zdrojem příjmů. „Myslím si, že uživit se touto profesí se v Česku už dá, ale záleží na cenotvorbě, počtu zakázek, nákladech i na tom, jakou klientelu člověk oslovuje,“ říká. Sama by se ideálně chtěla věnovat jedné svatbě měsíčně, aby měla dostatek prostoru na přípravu a kreativní zpracování obsahu.
Rozvoj nové profese souvisí také s tím, jak sociální sítě ovlivňují samotné plánování svateb. Podle Štulíkové přicházejí nevěsty často s konkrétní představou o výsledných videích, kterou získaly na Instagramu, TikToku nebo Pinterestu. Vedle tradičních romantických záběrů mají zájem také o krátká videa inspirovaná aktuálními trendy, do jejichž natáčení se zapojují například družičky nebo přátelé. „Nemám ráda, když se kvůli videu musí složitě aranžovat situace nebo když mají novomanželé pocit, že musí celý den něco předvádět,“ uzavírá Štulíková.