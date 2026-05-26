Z Prahy odešel do San Francisca, nástup AI vidí z první řady. My advokáti za pár let nebudeme potřeba, říká
Advokátské zkoušky složil v Česku i v Kalifornii, kde před rokem rozběhl vlastní praxi. Milo Poplar popisuje, jak AI mění právničinu.
Je ze Slovenska, právo vystudoval v Brně, advokátské zkoušky ale kromě Česka později složil také v Kalifornii, kam se přestěhoval. Milo Poplar poslední necelé tři roky žije v San Franciscu, kde rozběhl i vlastní kancelář Fellow se zaměřením na technologie a startupy, a pomáhá i těm českým s expanzí a souvisejícími otázkami. Na místě tak přímo pozoruje rapidní vstup umělé inteligence do všech možných procesů. „Advokáti už možná nebudou potřeba,“ přiznává sám s tím, že tak musel přizpůsobit i své fungování, kdy svou praxi staví na principu tzv. „AI First“, což jemu a jeho kolegyni umožňuje obsluhovat přes stovku klientů, zatímco v běžných kancelářích je to maximálně deset na advokáta. Pro CzechCrunch popisuje, kam kráčí celý advokátní obor a jaké v něm má vyhlídky on sám.
Podle Poplara přitom San Francisco v posledních letech výrazně ožilo. Zatímco během covidu a boomu práce na dálku lidi opouštěli město, které navíc sužuje fentanylová krize, teď se kvůli umělé inteligenci naopak všichni vrací. „Myslel jsem si, že je to město jako každé jiné, ale velmi rychle jsem zjistil, že tomu tak není. V New Yorku nebo Praze žijí a pracují lidé ze všech možných oborů, v San Franciscu všichni řeší jen technologie anebo služby kolem jako restaurace. Nic jiného tam není,“ popisuje své zkušenosti.
Podobně jako i další investoři či startupisté tak zdůrazňuje, že pokud děláte s AI, na světě k tomu nenajdete lepší místo. „Tech scéna je tak silná, že tam zkrátka musíte být a navnímat ji. Dokud tam nejste ani vůbec nevíte, co všechno nevíte. Jsou tam lidé z celého světa, což tvoří jedinečný melting pot nápadů, který jinde nenajdete,“ říká Poplar, podle kterého v New Yorku potkáte jednoho relevantního člověka z deseti, zatímco v San Franciscu je to každý druhý.
Dnes jednatřicetiletý advokát k technologickému právu nedošel přímo. Po studiích v Brně se nejdřív na rok vrátil na domovské Slovensko, kde působil v neziskové organizaci Teach For Slovakia, poté již v Praze vystřídal různé pozice v kanceláři PRK Partners i skupině KKCG jednoho z nejbohatších Čechů Karla Komárka. Tam víc přičichl k technologiím. Aby byl startupům blíž, další téměř čtyři roky působil v advokátce Eldison. Pod její hlavičkou také vyrazil do Spojených států otevřít tamní pobočku, protože sám složil kalifornské advokátní zkoušky.
Do San Francisca se tak přestěhoval v září 2023. „Byl to masakr, spoustu věcí jsem osobně podcenil včetně toho, kolik stojí život v Americe,“ přiznává Poplar. Pracovně nejtěžší bylo přitom vypořádat se s tím, že nobody cares. „Když tam začínáte úplně od nuly, nikoho nezajímáte. Musíte lidem ukázat, proč by s vámi vůbec měli pracovat,“ popisuje své zkušenosti. Kromě seznamování se to tak znamenalo i dodávat zkušenosti a know-how zdarma. „Jinak nedokážete, že jste dobří,“ doplňuje.
Poplar přitom stavěl na své přednosti, že byl advokátem v Česku i Spojených státech, což mu pomohlo překlenout mezery mezi těmito legislativními světy. Sám přitom narazil na to, že rozdílů je víc, než předpokládal. „Loni jsme dělali jeden deal, kde byli naproti sobě čeští a američtí právníci. Málem to padlo, protože mluvili úplně jiným jazykem a nerozuměli si. My jsme to uzavřeli za dva týdny, stačilo ‚jen‘ oběma stranám vysvětlit, že se ve skutečnosti dohodnout chtějí, jen to z každé strany zní jinak,“ říká.
Po určité době ve Spojených státech se ale začal poohlížet po vlastní kanceláři a od loňského února již naplno rozběhl Fellow. Navzdory tomu, že klienty měl, byly začátky náročné, protože byl zatím v kanceláři sám. „Pracoval jsem i osmnáct hodin denně, moje manželka byla navíc těhotná a necítila se nejlépe.“ Na druhou stranu ale výhodou bylo, že si infrastrukturu a procesy v nově založené firmě mohl nastavit přesně podle svých představ tak, jak rychlý technologický trh v Bay Area reálně vyžaduje. „Spousta věcí je plně automatizovaná, nemusím řešit tolik administrativy a mám mnohem víc času na samotnou právní práci,“ vysvětluje.
Jak přibližuje, přibližně polovinu práce standardního advokáta totiž tvoří naprosto rutinní administrativa. „Tu by vůbec dělat neměl,“ popisuje ideální scénář. O infrastrukturu Fellow se přitom stará interní technologická ředitelka Marianna Brezinová. Na základě popsaných procesů píše deterministický kód, který například dokáže sám stahovat soubory z e-mailů, analyzovat je a uložit do správné klientské složky.
Kromě toho ovšem svou roli hraje také umělá inteligence. Využívají k tomu oborový nástroj Legora a aktuálně finalizují systém vlastních autonomních agentů. Když do firmy dorazí nový dokument, umělá inteligence pozná, o jakého klienta jde. Jeden agent provede kontrolu podle interních manuálů, další výstup zreviduje, a teprve poté se text dostane k živému advokátovi. Ten zhodnotí kvalitu práce a systém pro příště natrénuje.
„Zatím to nemáme zcela hotové, aktuálně na tom pracujeme. Cílem však je, aby se právník ráno probudil, měl připravený ranní brief, kde přesně vidí, co má ten den na stole a co se s tím stalo. Vidí kontext a co se musí udělat. A zkrátka to udělá,“ přibližuje Poplar s tím, že dokončení nastavení těchto interních procesů a softwaru očekává v řádu týdnů. Automatizace má pak dopad i na to, jak funguje samotná kancelář, kdy jeden advokát zvládne obsloužit mnohem větší množství klientů. V případě Fellow mimo jiné jde i o české startupy jako Better Stack, Lightly, FaceUp nebo E2B.
„Běžná advokátní kancelář má třeba deset klientů na jednoho advokáta, my jich máme přes čtyřicet, do budoucna to dokážeme ještě urychlit,“ popisuje Poplar s tím, že klasický turnaround záležitostí, které s klienty řeší, se snížil v průměru na tři až čtyři hodiny, což také vedlo k zavedení fixních poplatků za práci místo fakturace za hodinu.
Díky tomu všemu tým Fellow aktuálně tvoří čtyři lidé: kromě Poplara a zmiňované CTO Brezinové (také Slovenka žijící v San Franciscu) jde o advokátku Magdalénu Vakulovú působící z Prahy. Z Česka také působí Američan, jenž na dálku řídí firemní marketing a strategii. Z byznysového pohledu během prvního roku fungování kancelář vykázala obrat ve výši v přepočtu zhruba 17 milionů korun, aktuální run rate predikující letošní tržby ukazuje již na více než 40 milionů.
Jak pak bude praxe vypadat do budoucna? „Na samotném konci advokáti už možná nebudou moc potřeba. Ale záleží, v jaké oblasti,“ odpovídá Poplar, jenž k tomu zmiňuje očividný případ, kdy vás fyzicky v síni před soudcem zastupovat umělá inteligence nebude. „Ale běžné záležitosti, které se dají v byznysu očekávat, by se měly dát řešit bez advokátů. Jakmile máte dobře nastavená pravidla, všechno funguje. V konečném důsledku je i můj vlastní úsudek jen moje zkušenost a pravidla, která mám v hlavě. Tam se AI nakonec dostane,“ zamýšlí se.
Takovou budoucnost ale Poplar očekává až v horizontu tří až pěti let. „Aby za vás dotáhli těch posledních deset procent, nebo budete muset akceptovat riziko, že to řešit nebudete,“ říká Poplar. Jako problém jazykových modelů v tomto ohledu zmiňuje zejména to, že laici jednoduše nevědí, na co se vůbec mají ptát, nedokáží zhodnotit věrohodnost výstupů, a navíc mají modely tendenci uživatelům tvrdit to, co chtějí slyšet.
Právě v odhalování slepých míst podle Poplara spočívá hodnota moderní advokacie. Právník vyzbrojený firemním know-how dokáže okamžitě říct, že navržené řešení sice technicky funguje, ale daňově by byznys mohlo zničit.
Fellow vzhledem k tomuto dění zároveň stojí i před zásadním milníkem. Interně si stanovili termín do poloviny června pro rozhodnutí, zda naberou peníze od venture kapitálových investorů, aby svůj byznys mohli výrazně naškálovat. „Můžeme v praxi budovat jako startup,“ říká Poplar, jenž by ale své technologie neprodával dalším advokátkám. Místo toho by další advokátní kanceláře kupoval, technologie do nich nasazoval, a rychleji tak obsazoval místo na trhu.
„Pro venture kapitálové fondy je to letos téma, spousta advokátních kanceláří už takto peníze získala,“ popisuje Poplar, pro kterého ale aktuálně zůstává hlavní výzvou – navzdory masivnímu zapojení umělé inteligence – klasický lidský faktor. „Kdybych dnes umřel, firma reálně zanikne. Z dlouhodobého hlediska takto fungovat nemůžeme. Je to tedy největší problém, který musím vyřešit,“ uzavírá.