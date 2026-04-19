Z přehlížených bot je multimiliardový byznys. Aby si vás získaly, stačilo je stáhnout z hor do města
Že je Salomon určen hlavně do hor? To už neplatí. Z francouzské značky se stal symbol městského stylu, který mladí dostávají do popředí.
Když se řekne Salomon, možná vám naskočí sportovní boty s agresivní podrážkou. Nebo třeba lyže a vázání, potažmo výbava do hor. Jenže dnešní Salomon není jen značka pro lidi, kteří dobrovolně vstávají ve čtyři ráno, aby ještě před prací vyběhli kopec. Je to nejviditelnější příklad toho, jak se dá z ryze outdoorové firmy vyrůst v globální módní lovebrand. A také v multimiliardový byznys, který byste neměli přehlížet.
Než se Salomon dostal do pozice, kdy na obuvi a oblečení generuje desítky miliard korun ročně, byla to dlouhá cesta. Je to totiž sotva pár let, co se outdoorová estetika stala populární v rámci čistě městských módních stylů – a značka to dokázala geniálně vytěžit. A je zřejmé, že něco takového si v dobách svého vzniku v srdci Alp ani nemohla představit. Začínala totiž na věcech, které s městským lifestylem neměly nic společného.
Salomon vznikl v roce 1947 ve francouzském městě Annecy, když François Salomon rozjel malou dílnu na výrobu ocelových hran pro lyže. Pomáhal mu s tím i jeho syn Georges, který se později stal klíčovou postavou masivního růstu značky. Rychle si ale v rodině uvědomili, že pouze na lyžařských hranách se moc velký byznys dělat nedá.
Od hor ale neodešli, spíš se do nich ponořili ještě hlouběji. A výsledkem bylo vytvoření nové přední části vázání na lyže, do níž se upíná špička lyžařské boty. Nazvali ji Skade a během padesátých let šlo o největší inovaci, co se technických parametrů tohoto sportu týče. Pořád to ale nebylo něco, co by jejich tažení nakoplo tak, aby Salomonu zajistilo větší slávu.
I když se finančně posouval a dílna se měnila na dobře fungující podnik, teprve od osmdesátých let se z něj začal stávat stabilní hráč ve výbavě pro zimní sporty. V té době se pustili do výroby lyžařských bot, na to navázali dalšími typy vázání a později přišly i samotné lyže. Díky tomu už Salomon dokázal obsloužit všechny potřeby člověka, který to s lyžováním myslí vážně.
Dnes ale není Salomon známý primárně jako výrobce lyžařského vybavení, spíš si pod ním představíte značku pro trail running a hiking. Přesun od zimy do celoročního outdooru se mohl stát až díky zapojení Adidasu, který firmu v roce 1997 koupil a začal ji dostávat k mainstreamovějšímu publiku, kde byl velmi silný. Po osmi letech se ale ukázalo, že to byznysově nefunguje.
Zatímco Adidas byl určený opravdu pro všechny, Salomon si udržoval punc prémiovější značky pro skutečně aktivní sortu zákazníků – a tyto strategie se neslučovaly. V roce 2005 proto Adidas Salomon prodal finské skupině Amer Sports, pod kterou spadá i Arc’teryx (známý svými bundami) nebo slavný výrobce sportovního vybavení včetně míčů Wilson.
To byl moment, který se zpětně ukázal jako jeden z nejdůležitějších v její novodobé historii. V rámci Amer Sports totiž alpská značka dostala prostor stát se jedním z pilířů širší outdoorové skupiny a začít budovat celoroční byznys, později počítaný v miliardách eur. A právě tehdy začala výrazněji růst i její role v trail runningu a hikingu.
V roce 2001 představila botu XA Raid Race, o rok později vlajkový model XA Pro. V polovině nultých let už si Salomon budoval renomé v trailové komunitě a později z toho vytěžil mnohem víc než jen sportovní kredibilitu. Technické boty se totiž postupně dostaly i do ulic a značka začala těžit z takzvaného gorpcore.
V podstatě se jedná o módní trend, který kombinuje funkční outdoorové oblečení s městským stylem, respektive se streetwearem. Vyznačuje se nošením technických kousků, jako jsou péřové bundy, fleecové mikiny, nepromokavé bundy a turistické boty v běžném životě. A to bylo pro Salomon dokonalé hřiště.
Nejen své boty, ale i své oblečení dostával na těla zpravidla mladších lidí, kteří je následně šířili na sociálních sítích. Salomon tak prakticky „zadarmo“ dostal ten nejlepší možný marketing, jaký si mohl přát. Následně tomu začal přizpůsobovat sortiment věcí a streetwearu chodit víc naproti.
Těžila z toho i matka Salomonu, zmíněná finská skupina Amer Sports, která postupně rostla až do úrovně zhruba 6,6 miliardy dolarů (136 miliard korun) v loňských tržbách se ziskem okolo 440 milionů dolarů (devíti miliard korun), přičemž jen Salomon se na obratu podílel zhruba ze třetiny.
Za rok 2025 utržil Salomon přes dvě miliardy dolarů, tedy více než čtyřicet miliard korun, ještě zajímavější je ale meziroční růst, který dosáhl úctyhodných pětatřiceti procent. A růst se očekává i letos, podle zběžných propočtů na základě informací od Amer Sports o dalších deset až dvacet procent.
Ostatně by tomu mohly pomoci i nedávné zimní olympijské hry v Miláně a Cortině v Itálii, kde byl Salomon prémiovým partnerem a vlajkovým výrobcem vybavení pro lidi, kteří měli průběh sportovního svátku na starosti. Jak podotýká agentura Reuters, olympijská účast by Salomonu mohla zvýšit celosvětový brand awareness o dvacet pět procent, ačkoliv se to jen těžko promítá do skutečného dopadu.
Tak či tak, Salomon se dnes řadí mezi hlavní hráče, kteří propojují sport s městskou módou, a jeho vliv zřejmě jen tak neustane. Zajímavé také je, že například populární výrobce tenisek Hoka, který před pár lety zažil naprostý boom, prakticky vychází také ze Salomonu – značku totiž v roce 2009 založili jeho bývalí zaměstnanci.