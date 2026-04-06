Když se spojí japonská estetika s italským byznysem. Tyto tenisky chtějí být hitem letošního léta
Z procházky pod Fudži vznikla značka tenisek Flower Mountain, která míchá outdoor s městem po svém. A teď se z ní stává multimilionový byznys.
Měla to být jen jedna z jejich běžných procházek okolo hory Fudži nedaleko Tokia. Nakonec se ale z výletu dvou návrhářů stal základ pro novou značku tenisek, ke které je inspirovala okolní příroda včetně rozkvetlého pampeliškového pole, kde odpočívali. Neměli žádné velké ambice, dělali to z vášně a radosti k teniskám. Ve Flower Mountain se jim ale podařilo propojit outdoorovou estetiku, technické zpracování a městský styl tak přesvědčivě, že z malého asijského projektu během několika let vyrostla značka s mezinárodním dosahem.
Za Flower Mountain stojí návrháři Keisuke Ota z Tokia a Yang Chao z Pekingu. Oba měli četné zkušenosti s navrhováním tenisek pro jiné značky. Rychle ale zjistili, že si v produktové estetice rozumějí a stejně nad ní přemýšlí. „To byl ostatně ten první moment, proč jsme se spojili. Cítil jsem silnou shodu v citu i designové filozofii,“ říká Ota v jednom z rozhovorů. A tak v roce 2015 založili malý teniskový startup.
Už na první pohled se siluety od Flower Mountain liší od zbytku trhu. Místo čistých a snadno zaměnitelných linií sází na vrstvení panelů, trailové podrážky, výraznější šněrování a kombinaci technických materiálů se semišem či dalšími texturami. Stejně důležitou roli hrají i barvy, které často vycházejí ze zemitých tónů, přírodních odstínů a outdoorové estetiky, takže tenisky působí, jako by v sobě spojovaly kus stezky, města i módního detailu.
Dobře to ukazuje model Yamano 3, který patří k nejvýraznějším teniskám značky a je nejprodávanější z jejího portfolia. Spojuje totiž to, na čem Flower Mountain stojí od začátku: outdoorový základ s robustnější podrážkou, technické materiály, pohodlí při nošení a design, který ve městě nepůsobí jako čistě sportovní obuv. Neváže se na jediný styl nebo jasně vymezenou skupinu zákazníků a tato otevřenost ho odlišuje od jiných značek.
Právě propojení přírody s městem, respektive funkčnosti s módní estetikou, zaujalo italskou skupinu Falc, která podniká v obuvnické oblasti a která Flower Mountain jen rok po vzniku vzala pod svá křídla, aby jí otevřela cestu k většímu růstu i zahraniční expanzi, především pak do Evropy. A velmi rychle se to začalo propisovat i do prodejů tenisek, které se pravidelně zvyšovaly.
Podle oficiálních informací Falc za rok 2024 vykázala tržby okolo 92 milionů eur (přibližně 2,2 miliardy korun), přičemž Flower Mountain se na nich měla podílet z dvaceti procent, což vychází zhruba na 18,4 milionu eur, respektive asi 460 milionů korun. A mezi největší odbytiště paradoxně nepatří asijské trhy, ale právě Itálie, Francie a Velká Británie.
Ostatně evropské země jsou často známé tím, že zdejší zákazníci dlouhodobě tíhnou ke stylovým teniskám, které vedle výraznější estetiky nabízejí i praktické využití pro každodenní nošení. Stačí se podívat na úspěchy například švýcarské značky On, původem francouzského brandu Hoka nebo německého Adidasu, jehož modely taktéž spadají do této kategorie.
Flower Mountain ale v posledních sezonách nepřináší jen nové barevné varianty nebo další iterace svých nejúspěšnějších modelů. Značka postupně rozšiřuje i vlastní módní zázemí a testuje, kam až její estetika může sahat. Loni poprvé vstoupila do segmentu oblečení, když během milánského fashion weeku představila menší kapsulovou kolekci triček a mikin.
S tím souvisí i budování vlastní „fyzické přítomnosti“. Ačkoliv se Flower Mountain dosud opírala hlavně o velkoobchodní síť a vybrané partnery, v minulém roce otevřela v Miláně svůj první obchod, symbolicky ve městě, které je pro evropský módní a obuvní byznys jedním z klíčových. I to má být další potvrzení pro hlubší ukotvení v segmentu prémiových tenisek.
Právě v tom je ostatně největší síla Flower Mountain. V době, kdy se sneaker trh z velké části točí kolem archivních reedicí, kreativních spoluprací a vesměs stále stejných siluet, tato značka působí jako jeden z mála hráčů, kteří na to jdou jinak. Nesnaží se být ani čistě sportovní, ani vyloženě módní. Stojí někde mezi tím. Do dalších let tak bude klíčové hlavně to, jestli se Flower Mountain podaří tento balanc udržet.