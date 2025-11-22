Z průmyslové pustiny evropskou atrakcí. Birmingham chce podobně jako Ostrava futuristický stadion
Nový stadion má být magnetem pro hudbu, sport i turisty. Obří investice změní zanedbanou část Birminghamu v moderní čtvrť, která má žít i mimo zápasy.
Průmyslová čtvrť Bordesley Green v Birminghamu, druhém největším městě ve Spojeném království se skoro třemi miliony obyvatel, vypadá jako místo, kde se zastavil čas. Nově se ale má proměnit v jednu z nejambicióznějších sportovně-kulturních zón v Evropě. Srdcem celé proměny bude nový Powerhouse Stadium místního fotbalového klubu hrajícího druhou ligu. Nová aréna bude pro 62 000 lidí a konstrukce má stát zhruba 1,2 miliardy liber (33 miliard korun). Stadion se má stát novou dominantou města i symbolem odklonu od jeho těžkého průmyslového dědictví. Historie ale nezmizí, stadion ji naopak staví do popředí. Obvod arény obepíná dvanáct věžovitých struktur připomínajících komíny někdejších továren.
Nejde jen o estetiku: ponesou střechu, budou zajišťovat ventilaci a jeden z nich dokonce ukryje výtah do nového panoramatického baru, který se má stát nejvýše položeným v celém Birminghamu. A to není vše. Střecha, která se dokáže uzavřít během dvaceti minut, a posuvné hřiště umožní změnit prostor z fotbalového stadionu na koncertní halu či místo pro velké sportovní show během jediného dne. Záměrem je, aby sem mířily největší světové hudební hvězdy, boxerské galavečery a v budoucnu dokonce i NFL. Právě tomu nahrává fakt, že mezi spolumajiteli Birmingham City je i Tom Brady, nejslavnější hráč amerického fotbalu všech dob.
Powerhouse Stadium ale není izolovaná stavba. Je tahounem projektu Sports Quarter, čtvrti za až tři miliardy liber (82,5 miliardy korun). Ta má obsahovat bydlení, hotely, komerční prostory i rozsáhlé veřejné zóny. Cílem je vytvořit destinaci, která bude žít sedm dní v týdnu, nejen během zápasů. To je v současnosti rozšířený trend, který představil na začátku letošního listopadu i ostravský Baník. Z birminghamského areálu má být vidět až na 65 kilometrů daleko a jeho investoři mluví o moderním koloseu, které má být vizuální ikonou regionu i demonstrací toho, že město chce určovat trendy. Klub očekává, že stadion bude hotový pro sezonu 2030/2031.