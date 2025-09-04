Za časů dávných bohů neklidem zmítaná země zrodila hrdinku. Lesbická legenda Xena slaví 30 let
Lucy Lawless & Renee O'Connor ztvárnily Xenu a Gabrielu, dvě schopné a silné přítelkyně – ale vlastně něco mnohem víc.
Pamatujete tu znělku? Hloupá otázka. Jasně že pamatujete! „Za časů dávných bohů, hrdinných náčelníků a králů neklidem zmítaná země zrodila hrdinku. Byla jí Xena, mocná princezna zocelená žárem bitev.“ Pojďte se vrátit do dětství a mládí, kdy po návratu školní taška letěla do kouta a oči se přilepily na televizní obrazovku – a taky si připomenout, jak to bylo s Xenou a Gabrielou.
Jsou to devadesátky jak řemen. Však taky právě v půlce devadesátých let měl seriál s původním názvem Xena: Warrior Princess svou americkou premiéru. Na den přesně před třiceti lety. Ačkoliv znalci si jistě vzpomenou, že samotnou princeznu-bojovnici v podání Lucy Lawless jste mohli vidět už o něco dřív. V neméně legendárním seriálu Herkules!
Právě tam se drsná válečnice poprvé představila, načež se divákům i filmařům zalíbila natolik, že krátce po Herkulovi dostala vlastní seriál. A nejspíš ještě víc než svalouš hraný Kevinem Sorbem vtáhla tahle vášnivá válečnice diváky do světa řeckých mýtů, ke kterému přidala pořádnou dávkou moderního humoru. A taky jednu z nejlepších televizních znělek všech dob.
Jasně, v akčních scénách se spíš nekrvácelo, natož umíralo. Triky byly laciné. Rozpočtem Xena neoplývala. I tak jsme ji jako mladší hltali, protože byla fakt hustá i vtipná a dokázala se postavit i bohu války Áreovi. Nebo Caesarovi, kterého hrál mladičký Karl Urban. Ano, tomu Caesarovi z Říma. Ne, dějepis byste se podle Xeny učit nechtěli. To i ten Herkules byl v rámci možností, no, o kapičku realističtější. Zatímco ona popadla čakram (takový ten její ostrý vrhací kruh) a kosila nepřátele, historii i legendy.
K téhle už ve své době místy naivní, poťouchlé, ale hlavně po všech čertech zábavné kombinaci se však velmi brzy přidalo téma, které dnes už diváky nepřekvapí, ale před třiceti lety byla přece jen jiná doba. Xena starověkým Řeckem (a Čínou… Indií… Skandinávií…) neputovala sama. Po její bok se postavila Gabriela, nejdřív nevinné vesnické děvče a kámoška, později… něco mnohem víc. A nemyslíme tím královnu Amazonek.
Xena se totiž dnešním slovníkem stala ikonou LGBT diváků. Dvě schopné ženy, které se s každou epizodou víc a víc sbližovaly na společné pouti světem, ve spoustě fanoušků nenechaly prostor pro pochyby. Filmaři to rychle pochopili a nejdřív více, pak už méně skrytými dvojsmysly a narážkami nafukovali otazník nejistoty nad povahou vztahu titulní hrdinky a Gabriely.
Přesto tvůrci (mezi kterými byste mimochodem našli třeba Sama Raimiho, režiséra proslaveného filmovými Spider-Many s Tobeym Maguirem či druhým Dr. Strangem) divákům definitivní odpověď ve 134 epizodách nedali. Na dnes už zapomenutých internetových diskuzích to tak mezi příznivci a odpůrci pořádně vřelo. Ale právě i podpora queer komunity pomohla Xeně k popularitě a kultovnímu statusu.
Xena si v nabité televizní konkurenci pozdních devadesátek vybojovala solidních šest sezón, dostala se do komiksů i her – a taky do více než stovky zemí. V Česku jste ji mohli prvně vidět dva roky po americké premiéře. A v roce 2003, kdy čeští diváci zrovna sledovali její finálové epizody, se představitelka hlavní role Lucy Lawless zasloužila o potvrzení toho, co bylo milionům diváků už jasné.
V rozhovoru na otázku, jestli Xena a Gabriela byly lesbickým párem, odpověděla: „Rozhodně.“ Což tehdy byla přece jen větší věc než dnes. Však i v chystané moderní předělávce měla být Xena otevřeně gay hrdinkou. Jenže společnost se (naštěstí) posunula nejen v tomhle ohledu, ale (bohužel?) i v seriálovém vkusu. Z remaku tak nic nebylo. A žárem bitev zocelená princezna-bojovnice i třicet let po premiéře zůstává pouze v devadesátkových vzpomínkách.