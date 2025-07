Za dva roky ze dvou na 13,5 miliardy. Alza na Slovensku vyletěla, není za tím ale jen růst byznysu

Uložit 0

1,9 miliardy, 5,7 miliardy a loni 13,55 miliardy. To jsou tržby, které v posledních třech letech podle závěrky vykázala společnost Alza.sk, tedy slovenská dceřiná firma zdejší e-commerce jedničky. Bez bližšího kontextu je takový růst ohromný, o to víc ve srovnání s vývojem samotného trhu, kdy obraty slovenských e-shopů podle Heureky loni rostly meziročně o šest procent a rok předtím naopak zaznamenaly propad o čtyři procenta. Jenže to není tak jednoduché.

Růst za dva roky o více než 700 procent je totiž opravdu impozantní. „Takový růst není v e-commerce ale běžný, je to dané především tím, že došlo ke změně prodávajícího v rámci webu Alza.sk,“ objasňuje pro CzechCrunch mluvčí Alzy Eliška Čeřovská. Podle jejího vyjádření tak nejde o čistě organický růst tržeb v pravém slova smyslu, ale především o účetní změnu. „Zásadně ovlivnila to, kde se tržby za slovenské objednávky projevují,“ doplnila.

O co konkrétně šlo? Do 3. září 2023 byla oficiálním prodávajícím na webu Alza.sk její mateřská společnost Alza.cz se sídlem v Praze. Od 4. září ale došlo ke změně na dceřinou firmu Alza.sk s.r.o. se sídlem v Bratislavě, přes kterou do té doby vždy probíhaly nákupy na slovenských prodejnách.

Pro tuto účetní změnu se měla společnost rozhodnout kromě jiného na základě zpětné vazby od firemních zákazníků, kteří kvůli oficiálně přeshraničním nákupům museli čelit vyšší administrativní zátěži. „Změna firemním zákazníkům přinesla stejně jednoduchý a komfortní zážitek z nakupování, jako mají spotřebitelé. Odpadla nutnost ověřování jak společnosti, tak osob přebírajících zboží,“ doplnila Čeřovská.

S těmito účetními změnami se pojí několik dalších otázek: O kolik tedy reálně rostly prodeje Alzy na Slovensku? Znamená to, že se o několik miliard korun naopak sníží výkon české entity? „Konkrétnější čísla ani detaily o dopadu na české tržby teď zveřejňovat nebudeme,“ reaguje Čeřovská.

Hospodářské výsledky Alzy jsou přitom ostře sledované – v Česku jde dlouhodobě o jedničku trhu, která ale v posledních letech přestala svá čísla aktivně komunikovat, místo toho musí média i veřejnost čekat na zalistování účetní závěrky. K tomu obecně dochází až začátkem roku s ročním zpožděním. Letos v lednu tak Alza ukázala čísla ještě za rok 2023, kdy vyrostla na 47 miliard a zisk dostala zpátky nad miliardu.

Také jeden z nejvýše postavených manažerů Alzy, místopředseda představenstva Petr Bena, během nedávného rozhovoru pro CzechCrunch odmítl i jen naznačit, jak se firmě loni dařilo. „Byl to dobrý rok,“ odpověděl s úsměvem a dodal, že prý bude trh z těchto výsledků překvapen. I proto se v kuloárech online byznysu začalo diskutovat o publikovaných číslech Alzy na Slovensku, zda mohou naznačovat vývoj tržeb Alzy také v Česku.