Alza dál překonává své rekordy. Během covidu jsme ale vykolejili, přiznává Petr Bena

Ve čtvrtém patře holešovických kanceláří Alzy se na zdi vyjímá obří graf. Z řady sloupečků, které ukazují vývoj jejího obratu během posledních více než dvaceti let, jinou barvou vyniká jeden – rok 2022. V tomto období byl totiž jediný, kdy největšímu e-shopu v Česku meziročně tržby klesly. „Je oranžový, takové naše memento, abychom nezapomněli na chyby, které jsme udělali. Ta zkušenost nám ale pomohla posunout Alzu tam, kde je dnes,“ vysvětluje místopředseda představenstva Petr Bena. Alza ale na sobě zapracovala – a teď už je opět na správné cestě. „Museli jsme zapracovat na tom, abychom se dostali zpátky na správné koleje,“ vysvětluje jeden ze šéfů Alzy pro CzechCrunch.

Kromě oranžového sloupečku se na grafu nepřímo vyjímá i další, který by měl ukazovat obrat za rok 2024. Je totiž prázdný. Ne, že by v Alze nevěděli, kolik zboží loni prodali, toto číslo ale zatím veřejně nekomentují. Zatímco kdysi platilo, že společnost v lednu své hospodářské výsledky aktivně komunikovala, v posledních letech od této praxe upustila. Místo toho si veřejnost musí počkat na vydání oficiální závěrky, kterou ale firma do sbírky listin zakládá v lednu s ročním zpožděním – letos jsme se tak dozvěděli výsledky za rok 2023.

V nich Alza ukázala, že navzdory propadu v roce 2022 dokázala svůj byznys nasměrovat opět správným směrem. Samotný trh e-commerce předloni klesl o pět procent, největší český e-shop ale překonal svůj dřívější rekord. Tržby navýšil o jedenáct procent na celkových 47 miliard korun. Zisk po zdanění meziročně vyrostl o 75 procent a vrátil se zpět nad miliardovou hranici, konkrétně 1,14 miliardy.

Čistě v Česku Alza za rok 2023 dosáhla výnosů ve výši 33 miliard. V loňském žebříčku 100 největších e-shopů přitom CzechCrunch odhadl, že šlo o téměř 27 miliard korun – její výsledek tak byl možná až překvapivě mnohem lepší, než naznačovala naše analýza. V ní pracujeme s konzervativními odhady, s poklesem celého trhu jsme předpokládali, že bude klesat i výkon Alzy. A navíc jsme pravděpodobně podcenili pozitivní efekt zákazníků, kteří odcházejí od konkurenčních e-shopů Mall a CZC právě k Alze.

V tento týden vydaném žebříčku jsme za rok 2024 odhadli výši tržeb Alzy v Česku na 35,9 miliardy. Opět, jde o konzervativní odhad a samotná společnost se k němu nechce nijak vyjadřovat. Při otázce na něj Petr Bena pár sekund mlčí. „Číslo nemůžu komentovat. Uvidíme časem, jak jste to trefili,“ dodá po chvíli. Kuloární informace přitom mluví o tom, že i z výsledku Alzy za rok 2024 budeme možná překvapeni. Reakce? „Byl to dobrý rok,“ odpovídá Bena s úsměvem.

Foto: Alza Petr Bena, místopředseda představenstva Alzy

Co je nepochybné, pozice Alzy jakožto jedničky trhu je stále neohrožená. Dle CzechCrunche za loňský rok dvojka e-commerce, online supermarket Rohlík, dosáhl s odhadovanými tržbami 17,4 miliardy přibližně polovičního výkonu, třetí Datart s tržbami na úrovni 11,3 miliardy pak ani ne třetinového. „První místo v žebříčku nás těší. Je to výsledek přízně zákazníků, kterou jsme našimi produkty a službami dokázali získat,“ popisuje Bena.

O to víc jej výsledky Alzy těší v kontextu posledních let. Velkou výzvou byla pandemie koronaviru, která nejdřív e-commerce vystřelila, po jejím odeznění naopak trh online nakupování dva roky klesal. Navíc v posledních dvou až třech letech do Česka ve velkém vstupovala různá zahraniční tržiště – ať už kontroverzní Temu, polské Allegro, či německý Kaufland…

„Takoví marketplacoví věrozvěstci říkali, že právě tržiště budou české e-commerce dominovat. Samozřejmě, stále je brzo a až budoucnost ukáže, jak tomu bude. Ale mám radost, že i v tomto dynamickém prostředí jsme se jako Alza dokázali docela dobře zorientovat,“ říká Bena s důrazem na to, že Alza si kráčí svojí cestou.

Ostatně, vlastní cestou si Alza, která loni oslavovala třicet let od založení, jede dlouhodobě. „Snažíme se zákazníkům přinášet služby, které jsou kolikrát jak z jiného světa. K tomu je samozřejmě potřeba odvaha, vize a jednoduše jim nabídnout něco lépe anebo jinak, než dělá konkurence. Jsem rád, že se nám to daří,“ pokračuje Bena.

Postavit infrastrukturu AlzaBoxů není úplně levná sranda, takže ji chceme maximálně využít.

Že si Alza kráčí vlastní cestou, pak Bena dokazuje i na některých novinkách z poslední doby, kdy například spustila službu Pošli to AlzaBoxem. Zákazníkům s ní umožňuje posílat si balíky mezi sebou. V médiích se při této příležitosti spekulovalo, že se tím pokouší zasáhnout do oblasti, kde dosud dominovala logistická Zásilkovna, což ale Bena odmítá.

„Vůbec necítím, že bychom někomu lezli do zelí. Je to přirozený vývoj, když už boxy máme, pojďme je využít,“ vysvětluje s tím, že ještě před vypuknutím pandemie AlzaBoxy sloužily na jednosměrný tok balíčků – od firmy k zákazníkům. V průběhu let a s investicemi do logistické infrastruktury pak Alza umožnila do svých boxů doručovat i třetím stranám, následně přidala i „zpětný tok“, kdy přes ně zákazník může zakoupené zboží vrátit nebo reklamovat.

Foto: PPL Výdejní AlzaBox pro doručování balíků z e-shopů

Časem mají přibývat i další služby. „Postavit takovou infrastrukturu není úplně levná sranda, takže ji chceme maximálně využít,“ doplňuje Bena. Konkrétní příklady, kam by rozvoj této sítě mohl v Alze dále vést, ale i kvůli konkurenci sdělovat nemůže. Zmíní ale ještě další novinku z poslední doby – spuštění alzaAds, tedy sponzorovaných pozic pro partnery třetích stran, podobně jako nabízí i Amazon či Zalando. „Tuto možnost dáváme obchodním partnerům. Snažíme se inovovat na všech různých frontách,“ popisuje.

Základy aktuálních novinek a inovací Alza přitom musela vybudovat ve zmiňovaném roce 2022. Bena totiž přiznává, že covid firmu vykolejil. „Zní to trošku absurdně, protože i když nám obrat klesl, e-commerce klesla víc a my jsme tak navýšili svůj tržní podíl a pořád jsme byli v zisku. Ale během covidu jsme opustili některé základy – naháněli jsme hodně zajíců, a tím pádem jsme nebyli dostatečně důslední v exekuci projektů,“ přibližuje.

Museli jsme firmu dostat zpátky na koleje. Pomohlo nám to uvědomit si, na čem jsme vždy stáli, a to vedlo k řadě změn.

Zpětně tak vnímá, že když Alze klesly tržby – mimochodem se to stalo pouze jednou v celé její historii –, dostala tím zpětnou vazbu. „Museli jsme firmu dostat zpátky na koleje. Pomohlo nám to uvědomit si, na čem jsme vždy stáli, a to vedlo k řadě změn, ať už interně, nebo směrem k zákazníkům včetně produktů, které jsou vidět dnes,“ říká Bena.

Kromě velké expanze výdejních boxů a s nimi souvisejících služeb jako Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš nebo zmiňované Pošli to AlzaBoxem jde podle Beny i o méně viditelné novinky jako doručování nadrozměrných spotřebičů a jejich instalace přímo doma sedm dní v týdnu v časových oknech.

„Když si v sobotu objednáte televizi, a pokud je volný slot, dovezeme vám ji v neděli dopoledne a rovnou nainstalujeme na zeď. Nekomunikujeme to v televizi, takže je o tom možná menší povědomí, ale jde o služby, které výrazně zvyšují zákaznický komfort,“ dodává Bena s tím, že všechny zmiňované služby naplňují dlouhodobou vizi Alzy – objednání myšlenkou, doručení teleportem.

Nejrychlejší padesátník Česka a alespoň hodina jógy denně

Bena nejen na zavádění těchto novinek dohlíží z pozice místopředsedy představenstva. Dnes pětapadesátiletý manažer do firmy nastupoval v roce 2016 poté, co předešlých téměř čtyřiadvacet let strávil ve společnosti Procter & Gamble. V Alze nejdřív řídil prodej a nákup, před pěti lety se pak přesunul do představenstva, kde jej aktuálně kromě zakladatele Aleše Zavorala doplňují Miroslav Köváry a Jakub Krejčíř.

Jak již před lety Bena popsal i v CzechCrunch podcastu, do Alzy se dostal jen tak tak. Do firmy nastupoval s tím, že si chce zkusit práci ve světě e-commerce a ani nevěděl, zda jej to bude bavit. „Předtím jsem hodně dlouho pracoval pro jednu firmu, tak jsem nevěděl, jestli budu v tomto prostředí schopen dodávat výsledky. Nakonec mě to chytlo víc, než jsem čekal,“ říká Bena nyní.

Mám odrostlé děti a o sobě vím, že kdybych nesportoval, tak veškerý čas strávím v práci.

Během této doby se neměnila jen jeho náplň práce, samotná Alza a jak jsme zmínili také celý trh. Přizpůsobit musel i své osobní návyky. Ještě tři až pět let zpátky byl Bena nejrychlejším běžcem padesátníkem Česka. „Na silničních desítkách a půlmaratonu skutečně nikdo jiný v této věkové kategorii rychlejší nebyl. To byly solidní roky, teď už je to s mým běháním horší,“ popisuje.

V roce 2023 totiž utrpěl běžecké zranění a několik měsíců se jej nedokázal zbavit. „Prošel jsem všechna možná vyšetření, fyzioterapii a nevím, co ještě… ale nic mi moc nepomáhalo,“ vypráví s tím, že díky několika vlivům se rozhodl zkusit jógu. Jednak se jí dlouhodobě věnuje jeho manželka, zároveň v té době začali v Alze praktikovat office jógu.

„Před Vánoci jsem si pak řekl, že zkusím jógu dělat každý den. A najednou jsem po šesti dnech byl schopen vyběhnout, což se mi nepodařilo několik měsíců,“ říká Bena, jenž si následně stanovenou výzvu cvičit jógu každý den prodlužoval – z vánočních svátků se nejdřív stalo třicet dnů, následně rovnou sto, pak půlrok a rok.

„V principu mě to baví, pomáhá to zklidnit myšlenky,“ popisuje Bena, který aktuálně cvičí jógu alespoň hodinu denně již přes 500 dnů. Na těle cítí víc flexibility, stability i výrazně víc síly. Kromě toho si ale pořád najde čas na další pohyb – za loňský rok naběhal dva tisíce kilometrů a dalších tři tisíce kilometrů projel na kole. Bena se tak obecně pohybu stačí věnovat alespoň dvě hodiny denně a přiznává, že pro něj jde o způsob, jak úplně nepropadnout svému workoholismu. „Mám odrostlé děti a o sobě vím, že kdybych nesportoval, tak veškerý čas strávím v práci,“ dodává.