Za každý prodej dá konzervu kočkám v útulku. Kreativec od Průši nenašel hru, jakou chtěl, tak ji vytvořil
Mikoláš Zuza vytvořil hru Jarred Defense, ve které bráníte kočku – a která kočkám navíc pomáhá. Je to zároveň vzpomínka na jeho vlastní Yuki.
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Když si koupíte videohru, ve většině případů tím oceníte vývojáře a vydavatele, kteří do ní nalili svůj čas. Ale když si pořídíte tuhle českou novinku, tak navíc pomůžete kočce. Vlastně dokonce více kočkám. Nejen té virtuální, kterou v právě vydané hře zachraňujete, ale i umňoukaným chlupáčům z pražského útulku.
Přes den vede v české firmě Prusa Research dvacítku lidí, kteří mají na starost všelijakou grafiku, videa, marketing a další kreativní obsah, co pomáhá představovat a prodávat tyhle světoznámé 3D tiskárny. A ve volném čase? To si Mikoláš Zuza chtěl zahrát hru. „A v hlavě jsem přesně věděl, jakou. Jenže ona neexistovala,“ říká pro CzechCrunch. Vyřešil to jediným možným způsobem. Svou vysněnou hru prostě vytvořil.
Tak prosté to samozřejmě nebylo, ale přesně tohle byla první z motivací, která Zuzu dovedla k vývoji vlastní hry, v níž bráníte kočku ve sklenici. Není to ale jediné zvířátko, okolo kterého se česká hra točí. „Přišlo mi hezké, aby hra nepomáhala jen jedné virtuální kočičce, ale i těm reálným,“ popisuje Zuza. A jeho hra tak skutečně činí.
„Domluvil jsem se s Pražským spolkem ochránců zvířat a s jejich Útulkem Kocour Felix a nastavil jsem si jednoduché pravidlo. Jedna prodaná hra se rovná jedna konzerva pro kočky v útulku,“ říká vývojář a milovník koček v jedné osobě. Jeho Jarred Defense vyšla před pár dny na Steamu a už takhle zařídila téměř tři stovky konzerv. Další skoro tři tisíce lidí mají Zuzovo dílo na největším online obchodě s videohrami v seznamu přání.
Jen kočičí inspiraci ale Zuza neměl. „Jako malý jsem miloval hry z žánru tower defense a speciální úrovně do her jako StarCraft a Warcraft 3, ve kterých máte otevřený prostor, do něhož přicházejí nepřátelé, a vy jim postavíte cestu, kterou musí překonat,“ připomíná – a zároveň tím popisuje i Jarred Defense. „Tower defense her dnes vychází spousta, ale překvapivě málo z nich funguje přesně takhle,“ dodává.
Frustraci z nedostatku takové hry nicméně mohl vyřešit i díky dalším užitečným motivacím. „Počítačovou grafiku a programování jsem studoval na ČVUT, řada mých spolužáků skončila v herních studiích,“ říká. On sám ale zamířil k Průšovi, kam nastoupil ještě v okamžiku, kdy to nebyla velká značka ve světě 3D tisku. „Ale bylo mi líto nechat úplně zmizet něco, čemu jsem předtím věnoval tolik času a co mě pořád baví,“ říká o příležitosti znovu si vyzkoušet práci s kódem. Ale nejen tu.
„Pestrost mé práce v Prusa Research se ukázala jako obrovská výhoda,“ říká kreativec a šéf obsahového týmu. „Hru nestačí jen naprogramovat, potřebujete grafiku, trailer, tiskovou zprávu, lokalizace… Zpočátku jsem si myslel, že ‚dělat hru‘ znamená většinu času skutečně dělat hru. Ale docela rychle jsem zjistil, že to je jen základ a kolem existuje obrovské množství dalších disciplín. Tam mi práce z Průši pomohla asi nejvíc,“ říká Zuza. Třetí motivací bylo už vcelku očekávatelné nadšení pro videoherní svět.
„Vždycky mě fascinoval a chtěl jsem ho poznat z pohledu vývojáře. Nejen naprogramovat hru, ale vidět Steam zevnitř, zjistit, jak funguje vydávání, marketing a všechno ostatní,“ říká. To všechno mohl sólo vývojář vyzkoušet na vlastní kůži vrchovatou mírou. Jarred Defense vznikala přes dva roky po večerech a víkendech. „Ale byly to takové kopce produktivity a nadšení. Občas klid, občas vlna, kdy tempo rostlo k hranici posedlosti. Přesný počet hodin radši ani nechci znát,“ směje se Zuza.
Čas byl nicméně jeho největší investicí. „Finančně to paradoxně bylo mnohem méně dramatické. Nástroje jsou zdarma, velkou část věcí jsem si dělal sám. Samozřejmě se nasčítají různé služby, software, poplatek Steamu a menší propagace, ale proti hodnotě vlastního času jsou to pořád relativně malé částky,“ dává nahlédnout do zákulisí vývoje. Před pár dny Jarred Defense na Steamu vyšla s cenou lehce přes tři sta korun, ze kterých budou těžit i kočky v útulku.
„Nechci předstírat, že jsem do toho šel úplně bez ambicí. Ale už samotný fakt, že se mi povedlo hru dokončit a vydat a že ji hrají lidé po světě, je pro mě dost velký milník a ověření toho, že jsem něčeho takového schopný,“ říká Zuza. Jeho hra mimochodem vyšla třeba i v turečtině díky zapojení komunity, na kterou Zuza sází i pro další rozvoj Jarred Defense. A možná i do budoucích projektů. „Představa, že už nikdy žádnou další hru neudělám, mi připadá mnohem méně pravděpodobná než představa, že se do něčeho zase pustím,“ dodává.
A proč je ta kočka ve sklenici? „Hledal jsem vizuální identitu a název hry a chvíli jsem si hrál s myšlenkou na mozek ve sklenici. Byla v tom směska inspirací od legendárního komiksu Vzpoura mozků z časopisu ABC až po Čapkovy roboty. Jenže mozek neměl charakter, který jsem pro hru chtěl. A tak se z něj stala kočka,“ popisuje vývojář. „Je černá a jmenuje se Yuki. Stejně jako moje milovaná kočička, která tu bohužel už není. Takže Yuki z Jarred Defense je zároveň taková malá vzpomínka,“ uzavírá Mikoláš Zuza.
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