Začala blogem o životě v Norsku, po návratu rozjela první byznys. Dnes s manželem vedou dvě milionové firmy
Podnikatelka Tereza Salte s manželem stojí za agenturou Elite Bloggers a značkou Salted, která nyní v Praze otevřela svou třetí kamennou pobočku.
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Když Tereza Salte odjížděla v roce 2011 do Norska, neuměla norsky a v zemi předtím nikdy nebyla. Nakonec si odtud přivezla magisterský diplom, tituly mistryně Norska ve sportovní gymnastice i manžela. Právě s ním dnes stojí za dvěma firmami s obraty ve vyšších desítkách milionů korun – influencer marketingovou agenturou a značkou se skandinávským designem. Podnikání přitom původně v plánu neměla. „Můj muž má spoustu skvělých nápadů a já jsem ten člověk, který se do toho vrhne po hlavě a pak to společně dotáhneme,“ říká pro CzechCrunch.
Skandinávie ji přitahovala dávno předtím, než se tam přestěhovala. Když jí bylo čtrnáct, přijel do pražského Tyršova domu dánský národní tým sportovní gymnastiky. Salte tehdy seděla v hledišti a sledovala sportovce, mezi které se později sama dostala. „Přišlo mi, že tam prostě patřím, že i ti lidé vypadají stejně jako já,“ vzpomíná se smíchem osmatřicetiletá podnikatelka.
Gymnastice se přitom věnovala od pěti let. Vyrůstala na pražské Ořechovce a do tělocvičny na Hanspaulce už před ní chodila její sestra, pozdější modelka Barbora Kolářová, Vicemiss ČR 2006. Sama Salte říká, že jako dítě často následovala právě ji.
Od dětství tak fungovala v režimu vrcholového sportu a dvoufázových tréninků. Závodila až do čtyřiadvaceti let a během kariéry získala český mistrovský titul. Sen o Skandinávii ji ale neopustil a na vysoké škole odjela na půl roku studovat do Dánska. Později se ale potkala s norským gymnastou Johnem Erikem Jonassenem Saltem a i kvůli němu se v září 2011 přestěhovala do Osla.
Tam pokračovala také v gymnastice a začala závodit za klub Holmen Turnforening v Oslu, se kterým získala dva mistrovské tituly. „V gymnastice jsem si splnila obrovský dětský sen, závodit za Norsko, být v severských týmech, které jsou v týmové gymnastice světově nejlepší,“ říká Tereza Salte. Sportovní kariéru nakonec ukončila po zranění, které ji na půl roku vyřadilo ze závodění, a s rozhodnutím opustit režim pěti tréninků týdně a víkendových závodů či kempů. „Přála jsem si už víc klasický život.“
V nejtěžším období začala psát
Začátky v Norsku ale byly komplikované. Salte přijela bez znalosti norštiny a garantované práce. První zaměstnání našla v kavárně a zároveň procházela náročným obdobím v osobním životě. „Zemřela mi náhle maminka a bylo to pro mě jedno z nejtěžších životních období,“ popisuje.
Právě tehdy přišel její budoucí manžel s nápadem, aby si založila blog. V Norsku už byly blogy zavedenou součástí mediálního prostředí a Jonassen Salte v nich viděl trend, který by mohl postupně dorazit i do Česka. „Můj muž rád sleduje aktuální trendy a tenkrát to byl on, kdo mi nasadil brouka do hlavy, abych začala psát blog.“
Na jaře 2012 tak vznikl blog Tereza in Oslo, na kterém Salte zachycovala život Češky v norské metropoli. Zatímco české blogové scéně tehdy dominovala především móda a jídlo, ona psala o každodenním životě i osobnějších tématech. „Byl to absolutně nerozmyšlený krok do neznáma, vedla mě jen touha psát, protože jsem si vždycky přála napsat knihu – tohle byla taková její online verze,“ říká Salte.
Kluci jsou moje záchrana před pracovním vyhořením.
Nakonec se ukázalo, že měl její budoucí manžel pravdu. Tereza Salte totiž později vyhrála anketu Blogerka roku v kategorii Life v letech 2014 a 2015. Právě rozdílné role obou partnerů se později propsaly i do jejich podnikání. „Můj muž má spoustu skvělých nápadů a já jsem člověk, který se do toho vrhne po hlavě a všechno dotáhne,“ říká teď Tereza Salte.
Po dokončení magisterského studia na University of Oslo chtěla Salte v Norsku zůstat, práci se jí tam ale najít nepodařilo. V roce 2015 se proto s manželem rozhodli přestěhovat do Česka, tentokrát už s plánem pustit se do vlastního podnikání, přičemž peníze na rozjezd získali prodejem malého studentského bytu v Oslu, ve kterém do té doby žili.
Když značky influencerům nechtěly platit
Jakmile se pak manželé přesunuli do Prahy, založili agenturu Elite Bloggers, první českou firmu specializovanou na influencer marketing. Salte do ní přinesla zkušenost tvůrkyně, její manžel, který je zároveň vystudovaným právníkem, se na vznikající trh zase díval z pohledu byznysu a značek.
V té době přitom nebylo samozřejmé ani to, že by firmy měly tvůrcům za propagaci platit. Značky běžně posílaly blogerům produkty a ti je následně sdíleli na svých profilech. „Lidi na nás tehdy koukali, jako bychom spadli z vesmíru,“ vzpomíná Salte. Zároveň bylo potřeba přesvědčit samotné tvůrce, aby se nechali agenturou zastupovat. Právě tady Salte využila zkušenost blogerky. „Moje tehdejší role byla hájit zájmy tvůrců a nastavit oboustranně férové podmínky.“
Součástí projektu se proto stal také Elite Bloggers Hub s fotoateliérem a později podcastovým studiem. Cílem bylo vytvořit místo, kde se mohou zastupovaní tvůrci potkávat a pracovat. Od začátku agentura požadovala také viditelné označování placených spoluprací.
Postupně se měnil i přístup samotných značek. Rozpočty se podle Salte začaly přesouvat z printu a dalších offline formátů do online prostředí a influencer marketing dokázal rychleji ukázat výsledky kampaní. „Věděli jsme, že když firmu jednou získáme a ona si to zkusí, tak už se vrátí. Bylo to jenom o tom to vyzkoušet, třeba v malé formě.“ Loni se podle ní obrat samotné agentury dostal přibližně na 65 milionů korun a má za sebou přes 2 500 kampaní v Česku, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Rakousku.
Jen u agentury ale Salte nezůstala. Zatímco firma rostla, měnil se i její osobní život a vedle podnikání dál budovala vlastní publikum. V roce 2016 se jí narodil první syn William a o rok později vydala autobiografickou knihu Šlehačková oblaka, která se stala bestsellerem. Později přidala podcast V oblacích a společně s Karlem Kovářem alias Kovym také podcast Linka. V druhé knize Karamelová džungle z roku 2020 pak popsala i méně viditelnou stránku předchozích let – vyhoření, finanční nejistotu nebo kloubení mateřství s vedením firmy.
Z otázek sledujících vznikl druhý byznys
Právě mateřství a komunita, kterou si kolem sebe za roky tvorby vybudovala, jí nakonec přivedly i k druhému podnikání. Lidé se Salte opakovaně ptali, kde nakupuje dětské oblečení, které ukazuje na sociálních sítích. Ona jim odpovídala odkazy na skandinávské e-shopy, dokud jí po jednom z nich nepřišla zpráva, která ji přiměla uvažovat jinak.
„Jedné mamince jsem tenkrát poslala link na naše zimní bundy a ona mi asi za pět minut napsala, že si objednala tři. V tu chvíli mě napadla myšlenka, jaké by to bylo otevřít obchod právě se skandinávskou dětskou módou, kterou jsem si ze severu vozila,“ vysvětluje Salte.
Vzniklo tak Salted, které dnes prodává skandinávský design, nábytek, interiérové doplňky a dětskou módu. Pro Salte to byl zároveň způsob, jak do Česka přenést část prostředí, ve kterém několik let žila. „Pořád se mi stýskalo po Skandinávii, po tom vibu, po estetice, po tom klidu,“ vysvětluje a dodává: „Chtěli jsme vybudovat něco unikátního v Praze, takovou malou Kodaň.“
Do období budování druhé firmy ale zasáhla událost, která Salte na čas odvedla od podnikání. Její druhý syn Matheo skončil totiž s onkologickým onemocněním v nemocnici. Salte následně začala veřejně upozorňovat na podmínky hospitalizovaných dětí a prosazovat jejich právo na nepřetržitou přítomnost rodiče. Za svou aktivitu v roce 2024 nakonec získala Stříbrnou medaili předsedy Senátu.
„Určitě bych to udělala znovu, protože ta změna, která nastala, je nesmírně důležitá,“ říká. „Když to Matheovi vyprávíme, tak je na něm vidět, že je pyšný, že i díky němu se něco zásadního systémově změnilo.“
Vedle toho pokračoval i růst Salted. Z projektu, který původně vznikl jako doplněk k agentuře, se postupně stala většinová náplň práce manželů. První butik v Italské ulici na Vinohradech má 35 metrů čtverečních, pozdější Salted Home ve Smíchov City už 366 metrů. Letos v září k nim přibyla třetí prodejna, zaměřená čistě na interiérový design, kterou firma otevřela hned vedle původního vinohradského obchodu.
„Vidíme v tom obrovský potenciál,“ říká podnikatelka. Značka se zároveň rozšiřuje i mimo klasický prodej. Spolupracuje s architekty, vybavuje hotely a kavárny a má exluzivitu a distribuci oblíbených skandinávských značek jako KKNEKKI, Lillelam, nebo porcelán Wik & Walsøe.
Dvě firmy dnes Salteovi řídí společně, každý ale z jiné pozice. Ona se soustředí především na produkt, komunikaci a vedení týmů v obchodech, její muž na finance a analytiku. Jde tak v podstatě o stejné rozdělení rolí, které u nich fungovalo už v době, kdy ji přesvědčil, aby si v Oslu založila blog.
Propojení manželství a podnikání ale podle ní přináší i konflikty. „Neřešíte jenom to, jestli koupíte domů bílý nebo černý stůl, ale opravdu řešíte velmi zásadní věci, které ovlivňují i váš rodinný rozpočet a budoucnost,“ vysvětluje. Především v začátcích dávali většinu peněz zpět do firmy. „Buď vás to rozdělí a nefunguje to, anebo vás to hodně stmelí.“
S růstem firem se podle ní zároveň zvyšuje odpovědnost. „Nemáte ji už jenom za sebe, ale i za všechny vaše zaměstnance. Někdy to může být velký tlak si tu obrovskou zodpovědnost uvědomit,“ vysvětluje.
Tři děti, dvě firmy a porady u palačinek
Vedle firem se mezitím rozrostla i rodina. Salteovi dnes vychovávají tři syny – Williama, Mathea a ročního Damiana. Děti vyrůstají trojjazyčně: ona s nimi mluví česky, manžel norsky a rodiče mezi sebou anglicky. Práce a rodinný život se přitom v jejich případě často oddělují jen obtížně. „Někdy děláme i poměrně zásadní rozhodnutí, když jeden drží malého, druhý připravuje palačinky a my do toho máme poradu,“ popisuje se smíchem Salte.
Rodina je podle ní zároveň jedním z důvodů, proč firmy nerostou ještě rychleji. Některé příležitosti manželé prý odmítli právě kvůli tomu, že by vyžadovaly větší časové nasazení. „Mohli bychom to škálovat do úplně jiných čísel, pokud bychom neměli rodinu na prvním místě. Měli jsme hodně skvělých příležitostí, které jsme odmítli nebo řekli: Teď ne, kluci jsou malí a budou malí jenom jednou.“
Děti podle ní zároveň fungují jako hranice mezi prací a volným časem. „Dětský svět je podle mě nejlepší lék na to, naučit se žít v přítomném okamžiku. Kluci jsou moje záchrana před pracovním vyhořením, protože díky nim si vždycky uvědomím, co je v životě opravdu důležité,“ říká podnikatelka.
Přestože mají dnes v Praze dům, tři děti a dvě firmy, další směr nechávají Salteovi otevřený. Nevylučují ani další stěhování, pokud by přišla dostatečně zajímavá pracovní nebo podnikatelská příležitost. „Nedokážu říct, jestli budeme v Česku už napořád. Může se také stát, že vymyslíme nový projekt, prodáme dům a zkusíme jít úplně jiným směrem. V tuhle chvíli to neplánujeme, protože Salted roste neskutečným tempem, jsme teprve na začátku a nesmírně nás to baví,“ uzavírá Tereza Salte.