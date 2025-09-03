Začalo to jako malá restaurace, teď jsou na stovkách míst. Do českých obchodů míří sushi hráč z Německa
V Německu je už Sushi Circle na více než třech stovkách míst – obvykle v supermarketech. Kromě sushi v krabičkách nabízí i japonský street food.
Na začátku to byla restaurace, která v 90. letech jako první ve Frankfurtu fungovala na principu running sushi. Postupně z toho ale vznikl řetězec Sushi Circle, který se rozrostl do kiosků v supermarketech na více než třech stovkách míst po celém Německu. Zákazníci tu najdou přímo v rámci obchodu pult s čerstvě připraveným sushi zabaleným do krabiček, ale také nudle nebo třeba poké bowls. Teď se podnik rozrůstá i do Česka, kde se objeví v Kauflandu.
Česko se tak stane první zastávkou řetězce ve středo- a východoevropském regionu. „Český trh je pro nás zajímavý nejen blízkostí, ale také s ohledem na preference zákazníků, které se v posledních letech značně posunuly právě k novým gastronomickým zážitkům a rostoucí oblibě exotické kuchyně,“ uvedl John Örmä, ředitel Sushi Circle.
První dva kiosky jsou od září otevřeny v Kauflandech v pražské Michli a na Jarově. Obrat Sushi Circle se pohybuje ve vyšších desítkách milionů eur. Řetězec spadá pod Wonderfield Group, která se s celosvětovými tržbami kolem tří miliard dolarů (v přepočtu asi 63 miliard korun) zaměřuje právě na japonskou kuchyni a patří pod ni třeba i AFC, jednička mezi dodavateli sushi do amerických supermarketů.