Začíná měsíc, kdy můžete vyrazit do exkluzivních restaurací a najíst se za pár stovek. A možná se i seznámit
Restaurant Week má sice v názvu týden, ale trvá víc než měsíc. Právě teď startuje v Praze, Brně a Ostravě a letos spolupracuje i se Singles Clubem.
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Původně se tento koncept zrodil v roce 1992 v New Yorku coby jednorázová akce, která měla zpropagovat tamní restaurace během sjezdu Demokratické strany. Myšlenka na časově omezené speciální tříchodové menu za pevnou cenu, které zpřístupní luxusní podniky i těm, kdo si je běžně nemůžou dovolit, se ale ujala natolik, že dnes je z Restaurant Weeku fenomén, jejž znají po celém světě. Právě teď startuje v Česku jeho další edice, která je zvláštní i tím, že chce podpořit nejen gurmánství, ale také vztahy.
Osmá edice Restaurant Weeku, který se v Česku koná od roku 2023 vždy na jaře a na podzim a jehož ředitelkou a hlavní hnací silou je známá milovnice dobrého jídla a gastronovinářka Anna Grosmanová, startuje 13. října a v Praze, Brně a Ostravě potrvá až do 18. listopadu. V hlavním městě se do něj zapojilo přes sedmdesát restaurací, v Brně a Ostravě okolo dvaceti. Speciální menu, datum a čas, kdy se na něj vydáte, si vyberete na webu akce.
Podzim je obdobím zemitých a výrazných chutí, které reprezentují zvěřina a méně obvyklé druhy drůbeže, ale i lesní plody, švestky nebo luxusní lanýže. Ukázkové podzimní menu letos sestavil pražský Alchymist Restaurant, který si z minulého ročníku odnesl první místo v kategoriích nejlepší restaurace, nejlepší předkrm a nejlepší atmosféra.
Hostům nyní nabídne dančí carpaccio se svatojánskými ořechy, lesními plody a opečenou brioškou, pečenou perličku se zauzeným mrkvovým pyré, pommes bouchon a lanýžovým jus a teplý švestkový crumble s mákem a zakysanou smetanou. Druhá verze menu je pak složená z krému z říčních raků s crème fraîche a račími ocásky, grilované chobotnice s krevetami, slávkami a sépiovými fregole a sladké tečky v podobě košíčku plněného krémem z tonka fazolí, mangovým curdem a mučenkovým gelem.
Podzimní Restaurant Week ale nebude jen o jídle. Jeho organizátoři tentokrát zdůrazňují, že společná večeře a to, že na ni aktivně vyrazíte ven, je také součástí péče o partnerské vztahy. I proto se letos jeho tým spojil se zakladatelkami Singles Clubu, populární moderní seznamky, která vyhlásila boj Tinderu a nezadané lidi propojuje během speciálních kvízových večerů. Společně uspořádají dva večery nazvané Conversation Menu – jeden bude 4. listopadu v Praze, druhý 9. listopadu v Brně.
Půjde v podstatě o speed dating, během kterého každý účastník dostane svého parťáka a nad třemi chody pak potká deset dalších dvojic a kdo ví, co z toho vzejde. Kde přesně se budou tyto večery konat, teprve pořadatelé zveřejní. Zakladatelka českého Restaurant Weeku ale věří, že její projekt bude dobře fungovat i pro stabilní páry: „Třeba právě ve chvíli, kdy spolu vyrazíme na večeři, odložíme telefony a po dlouhé době se na partnera znovu podíváme nejen jako na spolubydlícího nebo rodiče našich dětí, ale jako na člověka, který nás kdysi přitahoval,“ říká Anna Grosmanová.