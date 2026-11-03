Začínala brigádou v baru, teď českým firmám otevírá cestu do Švýcarska. Radí bankéřům i řemeslníkům
Petra Savino stojí za S1 Solutions i sítí Czech&Slovak Swiss Connect. Pomáhá českým firmám překonat kulturní a úřední bariéry na švýcarském trhu.
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Když tehdy dvacetiletá Petra Savino v únoru 2008 nasedla do autobusu směr Bern, počítala s tím, že jde jen o tříměsíční zkušenost. V restauraci u Olomouce ji k odjezdu přemluvili stálí hosté a v kapse měla nabídku na výpomoc v baru. Žádné velké ambice, spíš touha zkusit něco nového. Z původní představy krátké zkušenosti za pípou se nakonec stalo sedm let střízlivého vhledu do švýcarské každodenní reality. Nakonec založila vlastní podnikání a dnes je úspěšnou byznysmenkou pomáhající českým a slovenským firmám ve Švýcarsku prorazit.
„Švýcarsko má navenek dokonalý marketing, ale zevnitř je to mnohem náročnější svět, než si většina lidí představuje. Češi sem často přicházejí s růžovými brýlemi a vidinou snadných milionů. První roky jsem ale strávila zavřená v malém pokoji nad restaurací, mizerně placená a bez znalosti němčiny. Už tehdy jsem si řekla, že u piva nezůstanu a jednou pomůžu těm, kteří sem přijdou po mně, aby si tímhle nemuseli projít,“ vzpomíná žena, která stojí za poradenskou firmou S1 Solutions a byznysovou sítí Czech&Slovak Swiss Connect a v listopadu vystoupí i na naší velké konferenci Money Maker.
Dnes má v portfoliu na tři stovky klientů a funguje jako komplexní zázemí i neformální ambasáda pro české a slovenské podnikatele mířící do Švýcarska. Její tým pro ně řeší zakládání společností, daně, účetnictví, personální agendu i stavební projekty – a především je propojuje s klíčovými lidmi z tamního byznysu, ke kterým by se zvenčí dostávali jen stěží.
Švýcarsko má navenek dokonalý marketing, ale zevnitř je to mnohem náročnější svět, než si většina lidí představuje.
K vlastní kanceláři se ale dostala docela oklikou. V Česku sice odmaturovala na chemické průmyslovce, jenže švýcarské úřady jí diplom odmítly uznat. Místo aby začínala chemii od nuly, využila modulární systém zdejšího vzdělávání. Přes den nosila tácy v restauraci, po večerech a o víkendech studovala. Začala základním kurzem asistentky v HR, pokračovala studiem na diplom personalistky a postupně přibrala daně a účetnictví. Trvalo to pět let nepřetržitého studia.
S hotovými zkouškami nastoupila k českému daňovému poradci v Curychu a po dvou letech praxe se rozhodla osamostatnit. Dnes k řízení byznysu ještě dálkově studuje politiku a diplomacii na prestižní univerzitě v St. Gallenu.
Jedenáct jazyků
Z původně skromné praxe vyrostla kancelář s osmi stálými lidmi a jedenácti externisty, kteří dohromady mluví jedenácti jazyky. Důvod je ryze praktický: když potřebuje jednat s úřady napříč jednotlivými kantony, spisovná němčina nestačí.
„Při telefonátu na úřad potřebujete rodilého mluvčího s perfektní bernskou němčinou, jindy zase francouzštinu nebo italštinu. Bez lokálního dialektu se s vámi úředníci baví úplně jinak,“ vysvětluje Savino. Naopak pro své klienty má v týmu češtinu, slovenštinu i vietnamštinu. Dnes se její firma stará o klienty desítek oborů. Zdaleka nejde jen o velké fondy řešící přeshraniční daňové struktury. Velkou část agendy tvoří řemeslníci – truhláři, elektrikáři, sádrokartonáři – a také desítky vietnamských podnikatelů z Chebska, kteří ve Švýcarsku provozují síť nehtových studií.
„Ze středních a menších firem mám velkou radost. Začnou ve dvou a za rok jich je osmnáct. Vidíte, jak rostou a nabírají lidi, jak si s naší podporou nacházejí na švýcarském trhu stabilní místo,“ popisuje Savino.
Švýcarská důvěra není zadarmo
Čeští podnikatelé mívají podle ní při vstupu do Švýcarska často naivní představy a jejich vidina rychlých zisků pak vezme za své hned na startu. Už samotné úřední založení firmy zde totiž může trvat až osm týdnů. „Českým podnikatelům vždycky říkám: Nejdřív se zhluboka nadechněte, zajeďte si na víkend do hor a obrňte se trpělivostí. Tady se nespěchá. A hlavně – švýcarskou důvěru si musíte zasloužit. Neexistuje slíbit termín a pak říct, že to dodáte zítra. Jakmile jednou nedodržíte slovo, cenu nebo kvalitu, na trhu jste skončili,“ varuje Savino.
Ráda propojuji českou dravost se švýcarskou stabilitou.
V praxi se často setkává s kulturním nepochopením. Švýcarský byznys staví na formálnosti, precizní přípravě a respektu. Sama klientům nehledá konkrétní zakázky, ale otevírá jim dveře tam, kde se rozhoduje. Nakupuje členství v oborových spolcích, jako je energetický klastr v Bernu nebo dřevařská asociace Lignum, a české firmy pak bere přímo mezi místní starosty a architekty. „Dostat je do jedné místnosti s klíčovými lidmi je moje práce. Zda si pak zakázku vyjednají a obhájí kvalitu, je na nich,“ upřesňuje.
Propojit byznys s privátními bankéři i skláři
Zkušenosti z obou zemí vedly Petru Savino k založení podnikatelské komunity Czech&Slovak Swiss Connect. Všimla si totiž, že běžná diplomatická podpora ze strany státu a ambasády má své kapacitní limity a byznysový networking se dá rozvíjet i méně formálně. „Chtěla jsem vytvořit prostor, kde se nepotkávají jen řemeslníci u piva, ale kde k jednomu stolu usednou čeští a slovenští majitelé firem se švýcarskými privátními bankéři, developery a správci velkého majetku. Lidé, kteří o sobě vědí, ale dosud se nepotkali,“ vysvětluje smysl platformy.
Součástí těchto aktivit je například i chystaný byznysový galavečer, který proběhne na podzim 2026 a má propojit podnikání s českým uměním a charitou. Ceny pro oceněné podnikatele i díla do dobročinné aukce vyrobí mladí čeští skláři a výtěžek zamíří na podporu vybrané české nadace.
Ačkoliv ve Švýcarsku vybudovala stabilní zázemí a platí za vyhledávanou spojku mezi oběma trhy, v zemi neplánuje zůstat na důchod. „Švýcarsko je skvělé pro kariéru a lidi s velkým tahem na branku. Pro běžný rodinný život je ale systém neúprosný. Mateřská trvá šestnáct týdnů a předškolní péče je tak drahá, že často spolkne celý jeden plat. Stejně tvrdé je tu být seniorem, proto spousta Švýcarů odchází trávit důchod do zemí jižní Evropy nebo do Ameriky,“ říká otevřeně.
I proto jí dává největší smysl kombinovat přednosti obou zemí. „Moje srdce je v Česku, ale můj systém je ve Švýcarsku. Ráda propojuji českou dravost se švýcarskou stabilitou,“ uzavírá Savino, která o zákulisí vstupu na švýcarský trh promluví i na podzimní investiční konferenci Money Maker, kterou 10. listopadu v Průmyslovém paláci v Praze pořádá CzechCrunch. Vstupenky jsou v prodeji na webu konference.