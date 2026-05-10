Začínala mytím nádobí, později pekla v nejlepší restauraci světa. Teď s přítelem vede pražskou ikonu
Romana Zelinová pochází z Trenčína a aktuálně tvoří dezerty ve Zlaté Praze. Za sebou má ale i zkušenosti z newyorské Eleven Madison Park.
Pokud jste v posledním roce zavítali do znovuotevřené restaurace Zlatá Praha v posledním patře pražského hotelu Fairmont, s největší pravděpodobností jste od Romany Zelinové něco ochutnali. Na povel má totiž celou cukrářskou sekci, a tedy i všechny sladké tečky, které se tu servírují. Rukama jejího týmu ale prochází třeba i místní chléb Šumava, který patří bez nadsázky mezi ty nejlepší, co se dají v Praze ochutnat. Cílevědomá jednatřicetiletá Slovenka přitom začínala mytím nádobí.
„Moje cesta k cukrařině byla úplně přirozená. Trávila jsem hodně času s mámou, babičkou i prababičkou v kuchyni a prostě se mi to líbilo,“ líčí rodačka z Trenčína, která sice ráda pekla odmala, na studia se ale vydala proto, aby měla trochu větší obzor – na obor kuchař–číšník.
„V první práci, jedné z lepších restaurací v našem kraji, jsem pak začínala mytím nádobí. Postupně jsem se ale dostala na úsek studené kuchyně, kde se dělaly jak studené předkrmy, tak i dezerty. A to byl ten moment, kdy mi definitivně došlo, že chci dělat sladké,“ vypráví Zelinová, jejíž kariéra záhy nato nabrala úctyhodný spád.
Už na škole se seznámila se svým životním partnerem Marošem Jamborem, aktuálně šéfkuchařem Zlaté Prahy, a brzo se společně rozhodli, že chtějí svou vášeň pro jídlo co nejvíc rozvíjet, a vydali se na zkušenou do světa. Vždy spolu, ale zároveň každý po svém.
Jejich první kroky vedly do Prahy, kde měla Zelinová domluvený zkušební den v restauraci Aromi. Z něj se nakonec vyklubaly téměř dva roky a kupa prvních ryze cukrářských zkušeností. „Nemám cukrařinu vystudovanou, takže jsem vše pochytávala za pochodu, a v Aromi to bylo první setkání s velkým provozem,“ vzpomíná. „Naučila jsem se, jak se sama zorganizovat, a taky úplné cukrářské základy. Někdy to bylo těžké, ale na konci už jsem věděla, že chci jít dál,“ dodává.
A tak šla. Druhou společnou zastávkou se pro ni a Jambora, jehož příběh si můžete přečíst zde, stal Londýn. „Neuměla jsem moc dobře anglicky, jen základy, ale Londýn pro mě byl tak velké lákadlo. Roman Paulus mi pomohl domluvit zkoušku v restauraci Seven Park Place, kde jsem na to i nastoupila,“ říká Zelinová.
V michelinském podniku, který najdete v hotelu St. James Hotel and Club, nakonec působila opět téměř dva roky, a jak sama říká, i když se tu naučila spoustu dalších technik a pracovat v dynamickém hotelovém prostředí, to hlavní bylo něco jiného. „Není to úplně originální, ale nejvíc mi dalo to, že jsem to tempo zvládla. Moje angličtina opravdu nebyla dobrá a vznikala kvůli tomu spousta komplikovaných situací, ale dostala jsem šanci a nakonec všechno šlo, i když jsem měla ze začátku obavy,“ vyjmenovává.
„Nevěděla jsem, do čeho jdu, a Maroš mi byl velkou oporou, což byla zase velká lekce do našeho života, že ve dvou se to lépe táhne. A určitě bych to doporučila komukoliv, kdo má šanci někam vyrazit, tak ať vyrazí. Co zažijete, vám nikdo už nevezme,“ míní Zelinová, která se po první londýnské zkušenosti vrhla ještě do několika dalších a mimo jiné si prošla i cukrářským oddělením ikonického obchodního domu Harrods.
Ten prozkoumala celý – od pečiva po tvorbu dezertů až po výstavní Chocolate Hall, kde se s čokoládou pracuje s nejvyšší precizností přímo před zraky zákazníků a není tu tak prostor pro chyby. „Tam jste se naučila pracovat opravdu čistě,“ směje se Zelinová.
Dostala jsem vzkaz: Make sure your croissants are perfect, they are for The New York Times.
Zatím poslední zahraniční štací, kterou s Jamborem absolvovali oba ve stejném podniku, byla v New Yorku, v podniku Eleven Madison Park, který byl v roce 2017 vyhlášený za nejlepší restauraci světa podle žebříčku 50 Best. Momentálně má tři michelinské hvězdy, které si udržel i v době, kdy před pěti lety přepnul z klasické restaurace do té, co servíruje pouze plant-based pokrmy.
Zelinová v ní pracovala opět v cukrářské sekci a taky vedla sérii populárních pop-upů Bake It Nice, ve které chtěla Eleven Madison Park ukázat, že i laminované pečivo bez použití živočišných surovin dokáže být stejně podmanivé jako jeho klasická varianta. „Dodneška si pamatuju, jak na mě jednou čekal v práci lístek se vzkazem ‚Make sure your croissants are perfect, they are for The New York Times‘. Trochu stres, ale dobré,“ vzpomíná Zelinová, jež se díky tomu všemu vypracovala v sebevědomou cukrářku, která za sebe nechává mluvit zejména své výtvory.
Ty teď můžete ochutnat právě ve Zlaté Praze, kterou mají Maroš Jambor coby šéfkuchař a Romana Zelinová coby šéfka cukrářské sekce a zároveň jeho zástupkyně na starosti od jejího otevření loni na jaře. Fine-diningová restaurace se za tu dobu dokázala na pražské scéně etablovat a například průvodce Gault&Millau jí pro letošek udělil své druhé nejvyšší hodnocení pro Česko, tři čepice.
Typická jsou pro ni elegantní, čistá jídla, v nichž mají hlavní roli použité suroviny a jejich chutě. Nic přeplácaného, kde byste cítili kuchařská ega. A k mání je jak klasické, tak plant-based menu. Od Zelinové se tu vystřídaly už třeba delice z lískových oříšků a meruněk, topinambur se slaným karamelem, popcornem a verjusem, kdoule s květy a růžovým pepřem nebo taky spojení vřesového medu, jahod, bílé čokolády a kozího sýru. Večeře symbolicky uzavírá její becherovkové želé s meduňkovým cukrem.
„Pro nás oba je to tady nové v tom, že jsme v rolích, ve kterých jsme ještě nebyli, tedy šéfů,“ uvažuje Zelinová. „A to byla pro mě zase nová výzva. Když ale vidím, jak se náš tým posouvá, tak mě tahle manažerská stránka taky hodně baví,“ dodává s úsměvem.
Žádné další plány na cesty momentálně – a asi i pochopitelně – nemá. „Chceme se teď věnovat Zlaté Praze. Postupně obměňovat menu a zůstat tvořiví tak, aby se sem lidé rádi vraceli. Hodně studovat a hodně vnímat, je to takový náš životní styl,“ říká na závěr Zelinová, která se v životě řídí sympatickým a jednoduchým heslem, a sice že za ni mluví její práce.