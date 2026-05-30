Začínala půjčovnou hraček. Teď má Tinder pro maminky a vyvíjí aplikaci na přivýdělky na mateřské
Markéta Musilová převzala aplikaci Mamio a s manželem teď pomocí AI dává ženám na mateřské příležitost přivydělat si tvorbou videí.
Stačí pár minut tvoření, mobilní telefon a autentický záběr z obýváku. Krátké video, ve kterém maminka malého dítěte ukáže, jak funguje nová ohřívačka příkrmů nebo jak si její dítě hraje s dřevěnou stavebnicí. Vloží záběry do aplikace, odešle ke schválení a když jde vše dobře, za pár dní jí na účet přijde platba.
Právě na tomto principu staví svůj nový projekt Markéta Musilová. Kdysi prošla korporátní administrativou, na mateřské se ale rozhodla vyřešit jednu z nejčastějších výzev mateřství: nedostatek času kombinovaný s potřebou finanční nezávislosti. Spolu s manželem Danielem, který do projektu vnesl technologické zázemí ze své marketingové agentury, budují platformu Mamio Creators.
Chtějí ukázat, že s přivýdělkem není potřeba čekat roky, až děti vyrostou, ani se spoléhat na omezenou nabídku částečných úvazků. „Překvapilo mě, jak plošný problém to je. Spousta žen se po rodičovské nemá kam vrátit, protože práce na půl úvazku prakticky neexistují. Sama si neumím představit, že bych se vracela do původní profese, ten prostor pro rodinu by tam prostě nebyl,“ vysvětluje Markéta Musilová.
Chceme, aby ženy měly prostor, kde mohou být naprosto otevřené v tématech, která s muži prostě řešit nechtějí.
Cesta k vlastnímu byznysu pro ni začala pozorováním vlastního života. Jako mnoho jiných rodin i Musilovi bojovali s tím, že se dětský pokoj plnil drahými hračkami, které dceru po pár dnech přestaly bavit. Daniel v té době narazil na zajímavý koncept půjčovny – proč věci draze kupovat a pak je skladovat, když si je rodiny mohou jen na chvíli vyzkoušet a poslat dál? V roce 2022 tak koupili projekt Toys and Stories, který umožňuje si kvalitní hračky za měsíční, půlroční či roční předplatné půjčovat a zase je vracet.
Tehdy už měli tři děti. „S šestiměsíčním miminkem v šátku jsem chodila do skladu, balila krabice a učila se logistiku a marketing,“ popisuje Musilová realitu mámy-podnikatelky. Dnes jejich půjčovna funguje pro stovky rodin jako „Netflix na hračky“. Rodiče si postupně zvykají, že drahé a kvalitní kousky nemusí hromadit v koutě nebo složitě odprodávat, ale stačí si je na měsíc či dva pronajmout a až je omrzí, vyměnit za jiné.
Během budování půjčovny si Markéta Musilová navíc začala všímat, co ženám chybí nejvíc. „Často se mnou mluvily o tom, že jim schází sociální kontakt a místo, kde by se mohly bezpečně poradit, aniž by se cítily posuzované,“ vypráví. Když se v roce 2025 naskytla příležitost převzít aplikaci Mamio, dávalo jí to smysl. Platformě se přezdívá „Tinder pro maminky“ a pomáhá ženám vyřešit izolaci, kterou mateřská často přináší. Aplikace ženě ukáže maminky se stejně starými dětmi v okolí a po vzájemném propojení mohou vyrazit společně do parku nebo na hřiště.
Dnes má Mamio v Česku přes 87 tisíc uživatelek a muži do ní mají striktní zákaz vstupu. „Chceme, aby ženy měly prostor, kde mohou být naprosto otevřené v tématech, která s muži prostě řešit nechtějí. Třeba o menstruaci, intimitě po porodu nebo emocích spojených s každodenní péčí o děti,“ vysvětluje Markéta. Právě v této komunitě Musilovi spatřili příležitost k dalšímu kroku: propojení matek se značkami, které stojí o jejich reálnou zkušenost a jsou ochotné za ni férově zaplatit.
Nový projekt nazvali Mamio Creators a reagují s ním na hlad firem po obsahu, kterému se říká UGC (User Generated Content – tedy obsah vytvářený uživateli). Značky už nechtějí jen nablýskané reklamy s herci, ale hledají upřímné záběry ze skutečného života. Celý proces funguje jednoduše: uživatelka si v platformě vybere kampaň, podle zadání natočí na telefon krátký spot a nahraje ho do systému.
V ten moment se do hry zapojuje umělá inteligence. „Manžel měl zkušenost, že ruční schvalování stovek videí by se brzy stalo administrativní pastí,“ vysvětluje Musilová, proč do Mamio Creators nasadili AI agenty, kteří pracující jako bleskový editor. „AI pozná, jestli je obraz natočen správně na výšku, zda zazněla klíčová slova, nebo jestli prostředí v pozadí odpovídá standardům značky. Pokud je v záběru nepořádek, který by klientovi vadil, systém na to hned upozorní,“ popisuje.
Díky této automatizaci dostává žena okamžitou zpětnou vazbu a firma dostává hotový produkt, který v 95 % případů rovnou schvaluje. „Máme případy, kdy nám ženy v šoku volaly, že jim peníze skutečně přišly za dva dny. Férovost je pro nás zásadní,“ doplňuje majitelka.
Aktuálně Musilovi sbírají prostředky na plnou automatizaci platformy v kampani na Donio. „Máme ambiciózní cíl vytvořit systém, který by českým matkám každý měsíc vyplatil na odměnách přes pět milionů korun,“ plánuje Markéta Musilová. Platformu přitom ladí postupně na pilotní skupině, aby předešli situaci, kdy by v systému byly tisíce maminek bez reálné práce.
Skloubit roli matky tří dětí a podnikatelky je pro Markétu Musilovou podle jejích slov náročně, ale naplňující. „Dopoledne škola, školka a sklad. Odpoledne dělám taxikářku po kroužkách a notebook otevírám večer, když je klid rozvíjet aplikaci i její novou platformu,“ popisuje svou rutinu. „Baví mě vidět ten přímý dopad. Když mi maminka napíše, že si díky nám vydělala na první boty pro syna, dává mi to obrovský smysl,“ uzavírá.