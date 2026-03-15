Taylor Swift i K-pop démonka. Učitelka angličtiny dává starým panenkám nový život, umí je i na míru
Eva Hubová dává rozbitým barbínám nové vlasy, obličej a klouby z 3D tiskárny. Projekt Zachráněnky vznikl náhodou a zachránil už dva tisíce panenek.
Barbie letos slaví šestašedesát let. Spousta z nás má někde ve skříni nebo v krabici na půdě panenku z dětství, trochu sešlou, s řídnoucími vlasy nebo chybějící končetinou. Většina z nich tam zůstane navěky. Nebo skončí v kontejneru. Eva Hubová z Nymburka se ale rozhodla, že tomu tak být nemusí.
Na nápad opravovat staré panenky přišla učitelka matematiky a angličtiny v době, kdy čekala dceru. Chtěla jí předat hračky z vlastního dětství. Mezi nimi byly i staré panenky v nepříliš dobrém stavu. „Pustila jsem se do oprav a zjistila jsem, že většinu z nich jde vrátit skoro do původního stavu,“ popisuje Eva Hubová. Tak vznikl nápad na projekt Zachráněnky. Jeho cílem je vykupovat staré a zničené panenky, opravit je, obléknout, upravit vlasy i makeup a poslat je zpět do světa. Trvalo rok, než se od první myšlenky a opravy dostala až k představení projektu na sociálních sítích. Ohlasy tehdy předčily očekávání.
Za několik dní sledovaly facebookový profil Zachráněnek tisíce lidí. Opravené panenky zmizely okamžitě. Na pomoc tak nastoupily kamarádky z okolí, které byly rovněž na mateřské, a kamarád, který založil e-shop. „Do noci se balily objednávky a zájem o Zachráněnky byl neskutečný,“ vzpomíná Eva Hubová a dodává, že zájem přetrvává i nyní po třech letech. Dnes za projektem stojí tým dvanácti žen a sedmi švadlenek, které se mu věnují ve svém volném čase. Rukama už jim prošlo přes dva tisíce panenek a ve skladu čekají na opravu další čtyři tisíce.
Kromě oprav se zaměřují i na úpravy na přání. Jedna z posledních objednávek byla předělání panenky Billie Eilish do podoby z jejího koncertu. Přicházejí však i přání, aby panenka vypadala třeba jako někdo z rodiny či blízkých. Během let se navíc rozrostly i druhy panenek, kterým se Zachráněnky věnují.
Cesta panenky začíná výkupem. Zachráněnky odkupují hračky i ve stavu, kdy jim chybí ruka nebo hlava. Co nejde opravit, poslouží jako náhradní díl. Pokud je panenka životaschopná, přichází na řadu mytí, oprava vlasů, čištění. A nakonec nejzábavnější část, dát panence nové oblečení a doplňky. „Sedneme si s kamarádkou do dílny, máme bednu nádherných panenek a k tomu stovky doplňků. Oblékáme je, sladíme outfit a účes. V ten moment to není práce, ale radost. Jako když se vrátíte do dětství,“ popisuje Eva Hubová a dodává, že celý proces zabere třeba i více než pět hodin.
Hotové panenky tým fotí, balí do krabic na míru, aby si zákazník, teda hlavně děti, prožily radost z rozbalování, a prodává přes e-shop. Ceny se pohybují od 300 do 700 korun, tedy srovnatelně s novými panenkami v obchodě. „Někteří lidé se mě ptají, proč by si měli kupovat panenku z druhé ruky, když za takovou cenu mohou mít úplně novou z obchodu? Protože za každou Zachráněnkou je rodina, která ji prodala, máma, která ji opravila, a dítě, které z ní bude mít radost. To v krabici z obchodu nenajdete,“ doplňuje Hubová.
Zachráněnky využívají k opravám i nejnovější technologie. Chybějící klouby navrhují a tisknou na 3D tiskárně. „Jaký typ kloubu se používá, jak ho na 3D tisku vymodelovat, jak vyměnit vlásky tak, aby to vypadalo přirozeně, na vše jsme si museli během oprav přijít sami,“ popisuje zakladatelka. Podobné opravy ve větším měřítku jinde běžně k dispozici nejsou. Pár panenek to při zkouškách odneslo, dnes už ale mají postupy na opravu devíti z deseti vad a poradí si téměř se vším.
Kromě klasických oprav dělají také panenky vyloženě na přání, takzvané One of a kind, tedy jediné svého druhu. Mezi oblíbenými zakázkovými kousky jsou třeba postavy z českých pohádek. Vznikla tak například panenka inspirovaná Libuší Šafránkovou z Popelky nebo Leontýnka z Ať žijí duchové. Vedle toho přibývají zakázky podle aktuálních trendů. V dílně teď Eva Hubová pracuje na panence ve stylu Taylor Swift a na postavách inspirovaných K-Pop Demon Hunters. Poptávka je tak velká, že čekací doba je i několik měsíců.
Ve skladu teď čeká na opravu nebo využití jako náhradní díly přes čtyři tisíce panenek. Od začátku projektu jich prošlo rukama týmu odhadem už přes dva tisíce. „Často si říkám, že bychom měli dělat více, a pak si uvědomím, že jde o více než 300 rodin, kterým jsme zaplatili za vykoupené panenky, a stovky spokojených dětí, které mají radost z něčeho, co mělo končit na skládce,“ říká Hubová a dodává, že projekt je v černých číslech, ale její podíl putuje zpět do rozvoje. Nové barvy, nástroje, materiál na 3D tisk. „Tím, že na Zachráněnkách pracujeme ve svém volném čase mimo zaměstnání, nám to dává prostor držet cenu na konkurenceschopné úrovni,“ vysvětluje.
Zachráněnky ale nejsou ojedinělý případ. Recyklování a upcyklování hraček zažívá v Česku boom a podobných projektů přibývá. Eva Hubová spolupracuje například se zakladatelem projektu Rehračky, s nímž sdílí problémy, na které oba narážejí. „Oba projekty, byť mají úžasnou myšlenku, mají své limity,“ přiznává. Panenky pravidelně putují do azylových domů i do Diakonického střediska Divizna, projekt spolupracuje i s Šatníkem spolku Vesna.
V budoucnu by Eva Hubová ráda rozjela i workshopy a akce, kde by si děti panenku sami opravily, oblékly a odnesly domů. Několik takových akcí už proběhlo. „Jen tak se dostaneme s projektem i mimo kraj. Můžeme děti učit, jak ze starých věcí udělat něco nového a krásného a jak využít jejich fantazii,“ říká. Do budoucna plánuje i speciální Zachráněnková centra a rozšíření sortimentu o panenky vzniklé před rokem 2000.