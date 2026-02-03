Začínala tam, kde se IKEA zrodila. Teď šéfuje české pobočce, chystá malé prodejny a říká: Taška nekončí
Obrat nábytkářského řetězce na tuzemském trhu loni vzrostl na 13 miliard korun. Podle šéfky české pobočky za tím stojí sázka na kvalitní spánek.
S prací pro IKEA začínala přímo ve švédském Älmhultu, uprostřed hustých lesů – tedy právě tam, kde v roce 1943 podnikatel Feodor Ingvar Kamprad tento nábytkářský řetězec založil. Následně Erika Intiso působila dva roky v Paříži, než se loni v září přesunula do Prahy, kde převzala řízení české, maďarské a slovenské pobočky IKEA. Prvních 100 dnů ve funkci si vyhradila na zabydlování, teď se už chce regionu věnovat naplno a říká: „Česko má obrovský potenciál a těším se, až ho budeme více objevovat.“
Nábytkářský gigant se totiž u nás chystá brzy rozjet síť menších prodejen, a to po vzoru Spojeného království a Polska, kde si už tento koncept vyzkoušel. Ani český trh však v tomto ohledu není úplným nováčkem – před několika lety zde řetězec na Václavském náměstí provozoval testovací pop-up obchod o rozloze 800 metrů čtverečních, který byl zaměřený na sortiment obývacích pokojů. Po roce jej však zavřel.
„Nyní už chystáme klasické prodejny o velikosti zhruba jeden až tři tisíce metrů čtverečních, které budou fungovat dlouhodobě. Díky nim se chceme dostat blíže k lidem v místech, které dnes nepokrýváme,“ uvádí Intiso pro CzechCrunch. Podle ní se tak nový formát nebude týkat jen velkých měst. „Díváme se i na menší obce, nejen na Prahu. Vždy záleží na dané lokalitě a možnostech,“ dodává. Konkrétní termíny ani místa ovšem zatím prozradit nechce.
A zatímco IKEA testuje nové koncepty, její hlavní byznys v Česku dál roste. Ve fiskálním roce 2025 dosáhl obratu 13 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 3,1 procenta. Podle manažerky za tím stojí sázka na sortiment pro kvalitní spánek. Ostatně firma loni uvedla na trh zhruba 1 800 takových produktů – od postelí a matrací přes úložná řešení až po osvětlení a textilie. „V tomto segmentu jsme meziročně prodali o 15 procent více kusů, přičemž tržby vzrostly o 10 procent. Je vidět, že zákazníci tuto nabídku ocenili,“ pochvaluje si Intiso s tím, že tahounem prodejů byla pohovka Hemnes.
Nejprodávanějším doplňkem nicméně zůstává ikonická modrá taška Frakta. Po nedávném oznámení, že ji IKEA letos na jaře stáhne z prodeje, zájem o ni ještě vzrostl. Intiso však mírní emoce. „Objevily se fámy, že taška úplně končí a že ji chceme zrušit. To se nestane. Frakta zůstává, jen ji průběžně aktualizujeme, stejně jako v minulosti. Přemýšlíme například o větším podílu recyklovaných materiálů,“ hlásí. Konkrétnější být nechce, nová verze by se ale podle ní měla představit ještě do konce aktuálního fiskálního roku, tedy do září.
Rostl také „ikeácký“ gastrobyznys. Restaurace a bistra nábytkářského řetězce, proslulé hlavně švédskými masovými koulemi, loni v Česku navštívilo 5,1 milionu lidí, meziročně o deset procent více. „Jen masových koulí jsme prodali kolem 17 milionů porcí,“ doplňuje Intiso během setkání v restauraci IKEA na pražském Černém Mostě, který považuje za jednu z pěti nejúspěšnějších poboček celé skupiny.
V aktuálním fiskálním roce se nábytkářský řetězec zaměří především na kuchyně, stranou ale nezůstane ani segment kvalitního spánku. „Soustředíme se hlavně na inovace v oblasti spotřebičů. Zavádíme například nové varné desky s integrovanými digestořemi a zároveň rozšiřujeme naši nabídku trub s moderními funkcemi, jako jsou horkovzdušné fritézy a dvířka s tichým dovíráním,“ zakončuje marketingový manažer Jiří Kuča.