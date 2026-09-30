Zadejte úkol, odejděte a vraťte se k hotovému. OpenAI spouští agenty, kteří vás už skoro nebudou potřebovat
Místo neustálého psaní promptů stačí načrtnout cíl. Noví autonomní agenti propojují aplikace a odevzdávají kompletně odbavenou práci.
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Umělá inteligence už nemusí jen čekat na pokyny. OpenAI představila na své vývojářské konferenci jménem DevDay novou generaci agentů Dots, kteří dokážou převzít celý úkol, sami si naplánovat postup a pracovat na něm bez neustálé kontroly člověka. Mohou fungovat na pozadí, pamatovat si souvislosti a podle potřeby pracovat s dalšími nástroji a službami. OpenAI tím tak umělou inteligenci posouvá o další krok, od chytrého pomocníka k digitálnímu kolegovi, který zvládne pracovat úplně sám.
Jinak řečeno jde o asistenta, kterému nemusíte zadávat každý krok ani ho neustále kontrolovat. Dot od vás převezme celý projekt, sám si rozplánuje jednotlivé úkoly a kompletně je odbaví. Každý agent totiž dostane při svém vytvoření vlastní cloudový počítač, virtuální prohlížeč a v případě potřeby dokáže sám psát i testovat kód. Vy mu jen načrtnete cíl a o zbytek se postará sám, aniž by zatěžoval váš vlastní počítač i čas.
S agentem můžete komunikovat prakticky odkudkoliv a přes cokoliv. Ať už použijete rozhraní ChatGPT na webu či v mobilu nebo firemní nástroje jako Slack či Microsoft Teams. Kontext se plynule přenáší z jedné platformy do druhé. V plánu je také komunikace přes textové zprávy, ta má ale přijít později.
Agent se navíc s každou další interakcí adaptuje na vaše potřeby. Učí se vaše preference, styl uvažování, pracovní tempo i to, co přesně pro vás znamená dobře odvedená práce. Kouzlo celého systému se dle firmy naplno projeví v momentě, kdy vám odevzdá práci hotovou přesně tak, jak byste ji udělali sami, ještě než vás vůbec napadne o ni požádat.
Dot navíc nezahálí, ani když mu zrovna nic nezadáváte. Na pozadí provádí proaktivní průzkum v připojených aplikacích v režimu pouze pro čtení a sám hledá místa, kde by vám mohl ušetřit čas. Snadno si tak všimne třeba toho, že jste zapomněli vystavit fakturu, kompletně ji připraví a vám pošle zprávu jen s dotazem, zda ji může odeslat.
Pro firmy navíc OpenAI zavádí specializované Dots. Ti nezastupují jednoho konkrétního zaměstnance, ale přebírají celou roli v organizaci, například v účetnictví, e-mailovém marketingu, nákupu či právních analýzách. Firma takovému agentovi nastaví vlastní identitu, přihlašovací údaje i přístupy k systémům.
Další novinky z OpenAI DevDay
Zrušení GPT-6.1 Astra a příchod GPT-6.1 Sol: OpenAI den před akcí zrušila plánované vydání modelu GPT-6.1 Astra kvůli bezpečnostním obavám, podle Wall Street Journal model při testování vykazoval vyšší míru klamavého chování a tendenci pokračovat v úkolech bez vyžádání povolení. Na DevDay pak OpenAI představila GPT-6.1 Sol, který má podle firmy téměř stejnou úroveň výkonu jako GPT-6 Astra, ovšem za pětinu standardní ceny.
Nový tarif Pro 500 za 500 dolarů měsíčně: OpenAI představila nejvyšší předplatné s nejvyšším limitem využití. Součástí je také funkce Ultrafast, která v Codexu a Work umožňuje generovat až 300 tokenů za sekundu.
Osekání tarifu za 200 dolarů: Uživatelé tarifu Pro dostanou v některých funkcích zhruba polovinu dosavadního limitu. V ChatGPT se například sníží počet zpráv s modelem GPT-6 Pro z 200 na 100 týdně. Stávajících předplatitelů se změna ještě nějakou dobu nedotkne.
Zajímavé je, že představením agentů Dots OpenAI zahájila obrazně řečeno útok na tradiční model obchodů s aplikacemi, jako jsou App Store nebo Google Play. Samotný ChatGPT se totiž stává primárním místem, kde se softwarové aplikace objevují i spouštějí.
Místo toho, aby si uživatel stahoval aplikace, ChatGPT mu během konverzace sám navrhne vhodný nástroj a umožní ho použít přímo v chatu skrze nová interaktivní okna. Tomu pomáhá i novinka nazvaná Sign in with ChatGPT, do které se při startu zapojilo 16 partnerů jako Notion či OpenClaw. Uživatelé tak mohou přenášet svou identitu i předplacený AI limit přímo do aplikací třetích stran.
Propojení AI agentů s osobními daty však přirozeně přináší i bezpečnostní rizika. U citlivějších úkonů, jako je instalace softwaru nebo změna hesla, musí agenti vždy získat výslovné schválení. Uživatelé si navíc mohou přesně určit hranice a pravidla, které agent nesmí za žádných okolností překročit.