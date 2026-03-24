Zájem o Palmovku roste. Třetina bytů projektu Near Living už má majitele, táhne je příroda i zpřísnění hypoték

Rezidence u metra láká investory i rodiny. Skupina Fidurock prodejem první etapy pověřila kancelář Luxent, která získala majitele pro 30 procent bytů.

Matyáš Vejskal

luxent_fidurock-near-living_ext_hlavn-foto-prosm

Foto: Near Living

luxent_fidurock-near-living_ext_cam19v
luxent_fidurock-near-living_2kk_op_03
luxent_fidurock-near-living_ext_cam13+4
luxent_fidurock-near-living_1kk_02
luxent_fidurock-near-living_2kk_loznice_03
luxent_fidurock-near-living_3kk_op_03
luxent_fidurock-near_-living_koupelna_slecna_v2

Developerský projekt Near Living, za kterým stojí investiční skupina Fidurock, hlásí výrazný milník. Od října roku 2025, kdy byl oficiálně spuštěn prodej, našlo majitele již více než 30 procent z celkového počtu 212 bytových jednotek, přičemž počet podepsaných smluv se aktuálně blíží k sedmdesáti. Projekt se tak podle datového a analytického nástroje BuiltMind zařadil v závěru loňského roku mezi nejprodávanější rezidenční novostavby v metropoli.

Za prodejem první etapy stojí realitní kancelář Luxent – Exclusive Properties. Cílem této spolupráce bylo dosažení právě třicetiprocentního milníku. Ten se podařilo splnit, přičemž v nabídce se zatím objevily pouze byty ve druhém, třetím a čtvrtém nadzemním podlaží.

Samotný bytový dům nabídne v osmi patrech celkem 212 bytů s dispozicemi od 1+kk po 3+kk. Kromě balkónů, teras a předzahrádek se budoucí obyvatelé mohou těšit také na komunitní zahradu o rozloze více než 400 metrů čtverečních. Na funkčnost a moderní technologie, které snižují provozní náklady, developer klade důraz dlouhodobě. „V Near Living pracujeme s prověřenými značkami a technologiemi, které zajišťují každodenní pohodlí. Standardem je podlahové vytápění nebo rekuperace vzduchu,“ přibližuje Jiří Baloun, head of sales skupiny Fidurock.

Menší a efektivně řešené jednotky 1+kk a 2+kk patří k velmi žádaným a nabízejí příležitost pro investiční zhodnocení.

Za hladkým prodejem první etapy stojí hned několik faktorů. Jedním z nich je samotná lokalita. Palmovka dlouho čekala na své znovuzrození, dnes však představuje přirozené pokračování oblíbeného Karlína a po Invalidovně se i toto místo začíná proměňovat v živou, moderní čtvrť. Nabízí skvělou dopravní dostupnost, ale i blízkost přírody. Upravené břehy Vltavy a Thomayerových sadů vybízí k procházkám, sítí cyklostezek se lze snadno dostat do Stromovky nebo Troji.

Svou roli hraje také uspořádání Near Living. „O projekt pozorujeme obrovský zájem, a to nejen díky strategické poloze, ale také promyšlené skladbě dispozic samotného projektu. Menší a efektivně řešené jednotky 1+kk a 2+kk patří k velmi žádaným a nabízejí příležitost pro investiční zhodnocení,“ uvádí Zdeněk Jemelík, realitní makléř společnosti Luxent.

K rychlému tempu prodejů v uplynulých měsících přispěly i vnější ekonomické faktory. Od 1. dubna dojde k citelnému zpřísnění podmínek pro získání investičních hypoték. Odhadem 60 až 70 procent dosud prodaných bytů v Near Living koupili právě investoři. Podle Jemelíka na trhu však neprobíhá žádná panika: „Jde spíše o kombinaci přirozeně vyššího zájmu na přelomu roku a disciplíny kupujících, kteří chtějí rychle a efektivně uzavřít obchod dříve, než nová pravidla začnou platit.“ Tento trend potvrzují i celostátní statistiky schválených hypotečních úvěrů – únor roku 2026 se objemem nových hypoték bez refinancování zařadil mezi pět nejsilnějších měsíců v historii.

Zbývající patra budovy plánuje developer uvolňovat na trh postupně v průběhu letošního roku. Z hlediska cenové politiky lze očekávat, že s každým dalším podlažím a lepším výhledem poroste cena v řádu jednotek procent. S vyššími patry by se měl zároveň měnit i profil kupujících. Předběžné poptávky naznačují, že o poslední dvě podlaží budou mít zájem převážně lidé hledající nemovitost pro vlastní dlouhodobé bydlení.

V dubnu dojde i k další důležité změně. Po úspěšném završení první prodejní etapy si komunikaci s klienty a prodej zbylých etap rezidence Near Living přebírá skupina Fidurock. Na pozemku již začala samotná stavba instalací jeřábu, zahájením výkopových prací a betonáží pilotu. Dnes odpoledne proběhne symbolické poklepání základního kamene a kolaudace celého objektu je v plánu na první čtvrtletí roku 2028.

