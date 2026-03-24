Zájem o Palmovku roste. Třetina bytů projektu Near Living už má majitele, táhne je příroda i zpřísnění hypoték
Rezidence u metra láká investory i rodiny. Skupina Fidurock prodejem první etapy pověřila kancelář Luxent, která získala majitele pro 30 procent bytů.
Developerský projekt Near Living, za kterým stojí investiční skupina Fidurock, hlásí výrazný milník. Od října roku 2025, kdy byl oficiálně spuštěn prodej, našlo majitele již více než 30 procent z celkového počtu 212 bytových jednotek, přičemž počet podepsaných smluv se aktuálně blíží k sedmdesáti. Projekt se tak podle datového a analytického nástroje BuiltMind zařadil v závěru loňského roku mezi nejprodávanější rezidenční novostavby v metropoli.
Za prodejem první etapy stojí realitní kancelář Luxent – Exclusive Properties. Cílem této spolupráce bylo dosažení právě třicetiprocentního milníku. Ten se podařilo splnit, přičemž v nabídce se zatím objevily pouze byty ve druhém, třetím a čtvrtém nadzemním podlaží.
Samotný bytový dům nabídne v osmi patrech celkem 212 bytů s dispozicemi od 1+kk po 3+kk. Kromě balkónů, teras a předzahrádek se budoucí obyvatelé mohou těšit také na komunitní zahradu o rozloze více než 400 metrů čtverečních. Na funkčnost a moderní technologie, které snižují provozní náklady, developer klade důraz dlouhodobě. „V Near Living pracujeme s prověřenými značkami a technologiemi, které zajišťují každodenní pohodlí. Standardem je podlahové vytápění nebo rekuperace vzduchu,“ přibližuje Jiří Baloun, head of sales skupiny Fidurock.
Menší a efektivně řešené jednotky 1+kk a 2+kk patří k velmi žádaným a nabízejí příležitost pro investiční zhodnocení.
Za hladkým prodejem první etapy stojí hned několik faktorů. Jedním z nich je samotná lokalita. Palmovka dlouho čekala na své znovuzrození, dnes však představuje přirozené pokračování oblíbeného Karlína a po Invalidovně se i toto místo začíná proměňovat v živou, moderní čtvrť. Nabízí skvělou dopravní dostupnost, ale i blízkost přírody. Upravené břehy Vltavy a Thomayerových sadů vybízí k procházkám, sítí cyklostezek se lze snadno dostat do Stromovky nebo Troji.
Svou roli hraje také uspořádání Near Living. „O projekt pozorujeme obrovský zájem, a to nejen díky strategické poloze, ale také promyšlené skladbě dispozic samotného projektu. Menší a efektivně řešené jednotky 1+kk a 2+kk patří k velmi žádaným a nabízejí příležitost pro investiční zhodnocení,“ uvádí Zdeněk Jemelík, realitní makléř společnosti Luxent.
K rychlému tempu prodejů v uplynulých měsících přispěly i vnější ekonomické faktory. Od 1. dubna dojde k citelnému zpřísnění podmínek pro získání investičních hypoték. Odhadem 60 až 70 procent dosud prodaných bytů v Near Living koupili právě investoři. Podle Jemelíka na trhu však neprobíhá žádná panika: „Jde spíše o kombinaci přirozeně vyššího zájmu na přelomu roku a disciplíny kupujících, kteří chtějí rychle a efektivně uzavřít obchod dříve, než nová pravidla začnou platit.“ Tento trend potvrzují i celostátní statistiky schválených hypotečních úvěrů – únor roku 2026 se objemem nových hypoték bez refinancování zařadil mezi pět nejsilnějších měsíců v historii.
Zbývající patra budovy plánuje developer uvolňovat na trh postupně v průběhu letošního roku. Z hlediska cenové politiky lze očekávat, že s každým dalším podlažím a lepším výhledem poroste cena v řádu jednotek procent. S vyššími patry by se měl zároveň měnit i profil kupujících. Předběžné poptávky naznačují, že o poslední dvě podlaží budou mít zájem převážně lidé hledající nemovitost pro vlastní dlouhodobé bydlení.
V dubnu dojde i k další důležité změně. Po úspěšném završení první prodejní etapy si komunikaci s klienty a prodej zbylých etap rezidence Near Living přebírá skupina Fidurock. Na pozemku již začala samotná stavba instalací jeřábu, zahájením výkopových prací a betonáží pilotu. Dnes odpoledne proběhne symbolické poklepání základního kamene a kolaudace celého objektu je v plánu na první čtvrtletí roku 2028.
Nahlásit komentář
Zdá se vám, že komentář je urážlivý, nebo sprostý? Dejte nám vědět.