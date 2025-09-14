Entertainment –  – 1 min čtení

Zaklínač Liam Hemsworth se ohání mečem v prvním pořádném videu. Na Netflix dorazí na konci října

Mladší brácha marvelovského Thora se konečně předvádí jako Geralt z Rivie v plné parádě. Libí se vám, nebo nedáte dopustit na Henryho Cavilla?

Když jsme naposledy viděli seriálového Zaklínače, měl ještě Geralt z Rivie stále tvář Henryho Cavilla a právě se vydával se svým věrným parťákem Marigoldem a novou známou Milwou z Brokilonu na další cestu za záchranou Ciri. Jenže to bylo v roce 2023 a od té doby se toho hodně změnilo. Henry Cavill seriál opustil a místo něj nastoupil mladší brácha marvelovského Thora Liam Hemsworth a netflixovský Zaklínač tak trochu sešel ze zřetele.

Teď se ale čtvrtá série hlásí o slovo – je tady totiž první video, které ukazuje nového Bílého vlka v plné parádě a v akci. Jen si ho pořádně prohlédněte. Na víc se můžeme těšit nejpozději 30. října, kdy předposlední série ságy podle inspirované příběhy Andrzeje Sapkowského dorazí na Netflix. (A nezapomeňte, že 30. září se můžete těšit na zbrusu novou knihu o mladém Geraltovi!)

