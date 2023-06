Zaklínač, sci-fi Zacka Snydera i seriál tvůrců Hry o trůny. Netflix ukázal horu novinek a trailerů

Tudum je prý psané vyjádření zvuku, který slyšíme při puštění každého filmu nebo seriálu z původní produkce Netflixu. Zároveň je to název každoroční prezentace, kde největší streamovací služba na světě na ploše dvou a půl hodin odhaluje novinky, které chystá. Letos se představování neslo hlavně v duchu hraných adaptací slavných východoasijských titulů jako One Piece, Avatar: The Last Airbender a Three-Body Problem, dostalo se ale také na akční blockbuster s Gal Gadot nebo Stranger Things.

Ačkoliv je to už rok, co na obrazovkách proběhla velká bitva Jedenáctky s Vecnou, o páté řadě hororového sci-fi se zatím mnoho neví. Vlastně jen to, že bude poslední a že se stále nezačala natáčet, protože tvůrci, bratři Dufferové, odmítají pracovat, dokud hollywoodská studia nevyhoví stávkujícím scenáristům. Včera v noci ale přece jen přibyla velice zajímavá novinka: v posledním pokračování Stranger Things uvidíme herečku Lindu Hamilton, známou hlavně jako Sarah Connor z Terminátora.

Rachel Stoneová: Sázka na srdce

Naopak nepříliš překvapivý bude pro mnoho čtenářů nejspíš fakt, že se Netflix pouští do dalšího akčního filmu s Gal Gadot. Není to ale pokračování komedie Red Notice (byť to se chystá také), nýbrž nový špionážní thriller Heart of Stone (česky Rachel Stoneová: Sázka na srdce). Film, který se ukázal v prvním velkém traileru, nic nepředstírá – půjde v něm o vytržení obrovsky mocného zařízení z rukou nepřátel, a to především za pomoci násilí. Svižně působící novinka vyjde 11. srpna.

Rebel Moon

O čtyři měsíce později, 22. prosince, pak dorazí jeden z vlajkových projektů Netflixu pro letošní rok: epické sci-fi Zacka Snydera Rebel Moon. Film, který se silně inspiruje Star Wars nebo Sedmi samuraji Akiry Kurosawy, představí boj malé kolonie na okraji galaxie proti armádě mocichtivého tyrana. Na plnohodnotný trailer si je třeba ještě počkat, vesmírný blockbuster ale dostal pohled do zákulisí končící další dramatickou scénou s přistávajícími vesmírnými loděmi. Pracuje se i na pokračování, které má vyjít brzy po prvním filmu.

Zaklínač

V nových záběrech, doplňujících týden starý trailer, se předvedla také třetí řada Zaklínače. Zejména fanoušci knižních předloh s napětím očekávají, jak si tvůrci tentokrát poradili s příběhem, kritizovaným za příliš volné nakládání s dílem spisovatele Andrzeje Sapkowského a nevýrazný vývoj. Nový klip alespoň demonstruje, že o nezajímavé zpracování akce se nikdo příliš obávat nemusí.

Avatar: Legenda o Aangovi

Co zatím všechny možné obavy nevyhnutelně vyvolává, je nová adaptace kultovního animovaného seriálu Avatar: Legenda o Aangovi (anglicky Avatar: The Last Airbender). Filmové zpracování z roku 2010 M. Night Shyamalana, nesoucí název Poslední vládce větru, se obecně považuje za ostudu. Na seriálové verzi Netflixu pracovali i autoři předlohy, ale odešli kvůli tvůrčím neshodám. Novinka má vyjít někdy příští rok, teď se ukázala jen v malém teaseru a na fotografiích hlavních postav.

One Piece

Mnohem větší než Avatar (alespoň ten animovaný) je japonská manga a anime One Piece, čítající přes tisíc epizod seriálu a patnáct filmů. Epický příběh se točí kolem Monkey D. Luffyho, dospívajícího chlapce, který nabude schopnost natahovat své tělo jako gumu a vydává se s piráty kolem světa v hledání ultimátního pokladu zvaného One Piece. Seriál měl loni podle odhadů větší globální sledovanost než Stranger Things.

Převést natolik rozsáhlý a fanoušky milovaný příběh je velká výzva, Netflix ale věří, že hrané zpracování je konečně připravené vypustit do světa. První řada, čítající osm epizod, vyjde 31. srpna. První trailer ukázal hlavní hrdiny, pirátskou loď, mořské příšery, Monkeyho schopnost a estetiku plnou barev.

A řada dalších novinek

Seznam nejzajímavějších oznámení zakončuje upoutávka na Problém tří těles, ambiciózní sci-fi adaptující oceňovaný stejnojmenný román čínského spisovatele Liou Cch‘-sina. Jeho příběh začíná v Číně v šedesátých letech dvacátého století, kdy se tajnému projektu podaří navázat kontakt s mimozemšťany. Prakticky bez vědomí kohokoliv dalšího jim hrdinka odešle zprávu s pozváním na Zemi. Aniž by si to uvědomila, odstartuje tím plány na invazi planety ve vzdálené budoucnosti.

Seriál, který vyjde v lednu příštího roku, mají na starosti tvůrci televizní Hry o trůny David Benioff a D. B. Weiss. Ačkoliv jejich pověst schopných vypravěčů se po odvysílání posledních dvou řad fantasy HBO poněkud rozpadla, zde pracují s dokončenou předlohou (Cch‘-sin napsal celou knižní trilogii), takže jim „bude stačit“ zvolit správné pojetí. První záběry slibují atmosférický, vědeckofantastický thriller.

Netflix v noci přišel i s řadou dalších, menších novinek. Spin-off seriálového hitu Papírový dům s názvem Berlín dostal první teaser, byla odhalena listopadová premiéra bizarní reality show podle Hry na oliheň, Chris Hemsworth potvrdil práce na třetím Vyproštění a v samotném klipu se představilo hned několik nových seriálů z Koreje.

Celá prezentace: