Založili jste si banku, tak se nedivte. Proč spolu válčí vlivní šéfové České spořitelny a Partners Banky?
Petr Borkovec se opřel do České spořitelny za to, že odstřihla poradce Partners. Podle Tomáše Salomona to je logické. Jsou totiž konkurenti.
Když na profesní sociální síti promluví ti nejvlivnější, rychle o tom ví celá byznysová obec. Mezi ty s největším dosahem svých příspěvků patří i šéfové České spořitelny a Partners Banky, z nichž se stávají velcí konkurenti. Přesněji řečeno, fakticky se stali konkurenty ve chvíli, kdy Petr Borkovec po vybudování velké finančně-poradenské společnosti Partners rozjel také stejnojmennou banku a začal přepisovat zaběhnuté pořádky. A to má vliv na některé dlouhodobé vztahy. Třeba ty mezi Českou spořitelnou a poradci Partners. Největší česká banka se s nimi rozhodla přestat spolupracovat. A oba šéfové si vyměňují názory přes LinkedIn.
Co tolik rozvířilo obvykle spíše rigidní bankovní vody? Česká spořitelna v pátek 15. srpna vypnula přístupy všem úvěrovým poradcům společnosti Gepard Finance, kteří zároveň působí jako poradci Partners v jiných oblastech jako investice, pojištění nebo penze. Mělo jít o několik stovek lidí. A zatímco Petr Borkovec začal největší českou banku obviňovat ze zneužívání tržní síly a strachu z konkurence, jeho protějšek Tomáš Salomon v reakci kontroval tím, že je přirozené nepreferovat poradce konkurenční banky.
„Součástí byznysového stejně jako (P)artnerského vztahu je unést i rozchod. Petr Borkovec si na Linkedinu postěžoval na Spořitelnu poté, co jsme se rozhodli ukončit spolupráci s poradci sítě Partners. Nemyslím si, že byznys jednání mezi konkurenty se řeší na Linkedinu, ale nezbývá mi než zopakovat, že důvodem ukončení spolupráce mezi Spořitelnou a poradci Partners, je fakt, že Partners získali bankovní licenci a stali se regulérní bankou a tedy naší konkurencí. Je tedy naprosto přirozené, že poradci Partners nyní začnou preferovat vlastní produkty před produkty konkurence,“ uvedl Tomáš Salomon.
Vše načal páteční linkedinový příspěvek Davida Pokorného, jednoho z dotčených poradců, na který následně v neděli navázal i Petr Borkovec. „V pátek se stala zajímavá událost v českém finančním rybníčku. Ukazující nedospělost trhu, zneužívání tržní síly i nedostatek konkurence. V Německu či v Polsku by se nestala. Nyní uvidíme, jak moc je český bankovní trh konkurenční či jednající ve shodě,“ uvedl zakladatel Partners Banky, která začala naplno fungovat před více než rokem a – i díky dravé Borkovcově komunikaci – víří vody.
Bylo jasné, že to pro mnohamiliardový byznys skupiny Partners přinese řadu benefitů, ale také že to bude mít některé negativní dopady. Zatímco dříve Partners vystupovali při prodeji různých bankovních produktů jako nezávislý partner, se založením vlastní banky se to změnilo. Petr Borkovec sice od začátku veřejně hlásí, že se pro finanční poradce z jeho sítě nic nemění a že budou klientům i nadále vybírat řešení od desítek finančních institucí. Některé banky se ale na Partners v tomto ohledu začaly dívat jako na konkurenta. A je to i případ České spořitelny.
Zatímco v oblasti investic, penzí a pojištění poradci Partners nadále fungují pod hlavičkou Partners Financial Services, v úvěrové oblasti se i vzhledem ke spuštění vlastní banky rozhodli Borkovec a spol. změnit strategii. Loni na jaře začali jejich poradci v oblasti hypoték, spotřebitelských úvěrů či stavebního spoření spolupracovat s úvěrovým specialistou Gepard Finance. S takovými poradci nyní Česká spořitelna spolupráci utnula.
Jedná se o další krok, který největší česká banka v reakci na spuštění Partners Banky činí. Spolupráci přímo s prodejci Partners ukončila už v průběhu loňského roku, letos v létě pak ukončila také spolupráci s těmi poradci Partners, kteří následně přešli do společnosti Gepard. O ukončení spolupráce se mělo jednat delší dobu a vedení Gepardu ji Česká spořitelna oznámila v červenci. Jak ve svém příspěvku zmínil i Tomáš Salomon, banka to považuje za logický krok.
„Je úplně přirozené, že k Partners Bance zaujímáme stejný postoj, jaký máme s ostatními konkurenčními bankami a ony s námi – soutěžíme spolu na trhu jako konkurenti, ale rozhodně si navzájem nepřeprodáváme své produkty. Zároveň platí, že Spořitelna rozhodně není první bankou, která se rozhodla ukončit spolupráci s prodejci společnosti Partners. Růst konkurence na trhu vítáme a přejeme Partners Bance hodně štěstí,“ uvedl Filip Hrubý, tiskový mluvčí České spořitelny.
V podobném duchu měly v posledních letech ukončovat spolupráci s Partners i některé další banky, třeba ve spojitosti se založením jejich vlastní penzijní společnosti Rentea. Byl to opět i případ České spořitelny, která před čtyřmi lety ukončila s Partners spolupráci na prodeji penzijních produktů. Oficiálně to zástupci bank příliš komentovat nechtějí, v kuloárech ale hovoří o tom, že prodejci Partners upřednostňují produkty ze skupiny Partners, takže jim přestávají přivádět klienty, či je dokonce odvádět, a tak jim takové partnerství nedává smysl. Někteří se bojí také využití cenných dat.
Jak to vidí Petr Borkovec? Hypoteční trh prý funguje jinak. „Ano, u penze se to děje, protože Penzijní fond České spořitelny (PFČS) účtuje max poplatky, zatímco Conseq a Rentea klientům část vrací, a ještě platí poradci za servis. Dokud PFČS nebude lepší, tak se to nezmění. To je trh a role poradce. Po ukončení spolupráce se to jen zrychlilo. Hypotéky fungují jinak. Poradci přetahovat nechtějí, protože se bojí vypnutí a rozdíly jsou malé. Teď už se nemají čeho bát, a naopak budou chtít svoje klienty převést k bance, kde se o ně mohou starat.“
Výsledkem toho, že Česká spořitelna a také Buřinka, tedy stavební spořitelna největší české banky, vypověděly spolupráci všem úvěrovým poradcům Gepard Finance, kteří jsou zároveň i poradci Partners v oblasti investic, penzí a pojištění, není, že byly produkty těchto dvou subjektů pro klienty dotčených poradců úplně nedostupné. „Jen to nebude první ani druhá volba. Bude tam, kde je extra výhodná (to nebývá) a nebude to umět jiný partner. Realizaci a servis bude poradce muset dělat ve spolupráci s jiným poradcem na trhu, který přístup má,“ uvedl Borkovec.
Zároveň platí, že Česká spořitelna neukončila spolupráci s Gepard Finance jako celkem. Zástupci Gepardu v oficiálním prohlášení potvrdili, že spolupráce byla ze strany Spořitelny ukončena těm poradcům Partners, kteří mají certifikaci i v jiných segmentech, například na pojištění nebo investice. Poradci zaměření čistě na hypotéky mohou s největší tuzemskou bankou nadále spolupracovat. Postižené poradce Česká spořitelny nechá dokončit rozpracované obchody, aby nebyli poškozeni klienti ani poradci.
Nakonec si Petr Borkovec rýpnul do Tomáše Salomona také přes jejich společné aktivity v rámci projektu Druhá ekonomická transformace, v rámci něhož oba vystupují jako ambasadoři a řeší v ní budoucnost českého finančního sektoru: „Při zahraniční expanzi je běžné, že vás lokální hráči zašlápnou. V Česku lokálního hráče, který si moc vyskakuje, chce zašlápnout rakouská korporace a její české vedení. Jediný způsob, jak si zajistit spolupráci, by bylo držet basu. Zprostředkovávat a moc nevyskakovat. To jde přímo proti snahám Druhé ekonomická transformace. Jedno je jisté. Česká spořitelna se bojí konkurence, srovnání a otevřeného skutečně poradenského konceptu.“