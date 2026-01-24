Pivo, co bylo ve vesmíru, s matchou a irská klasika jinak. Pokud nepijete, tahle nealka byste měli zkusit
Uvařit dobré pivo je umění, ale uvařit skvělé nealkoholické pivo je skutečná věda. Vybíráme pivovary, které si s tímto nelehkým úkolem hravě poradily.
Leden a únor jsou měsíce, kdy se velká část Čechů zříká alkoholu. Ke slovu se proto hlásí nealkoholické nápoje včetně piv s nulovým promile. Ovšem s chutí, která dokáže zmást i zkušené pivaře. Vedle klasických nealkoholických ležáků se tak objevují další pivní styly jako stout, sour nebo IPA – jenže která ochutnat? Spolu s Terezou Pospíšilovou z pivního baru Pult vybíráme nealkoholická piva, která stojí za to.
Krystus
Potštejnský pivovar Clock nabízí hned několik nealkoholických piv: Leviticus (nealko ležák chmelený Žateckým poloraným červeňákem a americkou odrůdou Amarillo), Lazarus (nealko sour ale s passion fruit, broskvemi a mangem), Nana (nealko sour ale s malinami) a Krystus (nealko IPA s chmely Mosaic a Talus).
Právě poslední jmenovaný zařadila Tereza Pospíšilová do svého výběru. „Krystus je sázka na jistotu. Dlouhodobě si drží svou kvalitu a konzistentní chuť. Přestože se jedná o nealkoholické pivo, perfektně splňuje charakteristiku stylu IPA, tedy vyšší podíl chmele, výraznější hořkost a citrusovo-ovocné tóny,“ popisuje. V tomto konkrétním pivu ucítíte především broskve a tropické ovoce.
Vorkloster Cero
Porta Coeli, v současnosti jediný klášterní pivovar na Moravě, má ve své nabídce spodně kvašené, polotmavé nealkoholické pivo Vorkloster Cero. Také v tomto případě byly použity dva chmely, a to Harmonie a Kazbek. Pivo je nefiltrované a nepasterizované. Vorkloster Cero se mimo jiné může pyšnit také tím, že jako první pivo svého druhu zamířilo do vesmíru. Let se uskutečnil na satelitu mladých vědců z týmu Lasar, a Cero se tak v prosinci 2024 dostalo na oběžnou dráhu Země.
Guinness Draught Stout 0.0 %
Od roku 2019 vyrábí své nealkoholické pivo také značka Guinness. „Verze bez alkoholu má téměř totožnou chuť jako tradiční irský stout. Také zde ucítíte tóny kávy, hořké čokolády a praženého sladu,“ uvádí Pospíšilová. Ostatně nealkoholický guiness vzniká v podstatě stejně jako ten tradiční, za použití stejných ingrediencí.
Pouze s tím rozdílem, že Guinness Draught Stout 0.0 prochází studenou filtrací, při níž dojde k odstranění alkoholu. Uvnitř každé plechovky je navíc umístěna dusíková kapsle, která se aktivuje otevřením a zajistí pivu krémovou pěnu, jako kdyby bylo čepované.
Místní Nekyseláč
V karlínském pivovaru Dva kohouti na čepu pravidelně najdete Místní Kyseláč. Malinový sour, který se vyrábí metodou „kettle sour“, tedy přidáním lactobacillů ve varně. K ochucení se používají celé maliny, které si ve Dvou kohoutech sami rozmixují a poté do piva přidají v průběhu kvašení. Čas od času se toto pivo s nepřehlédnutelnou růžovo-červenou barvou objeví i v nealkoholické verzi. Místní Nekyseláč obsahuje vše, co Místní Kyseláč, s výjimkou alkoholu.
Bezalko Matcha IPA
Poslední tip pochází z polského řemeslného pivovaru Nepomucen, který v roce 2014 založili bratři Piotr a Mariusz Musielakovi. Jejich specializací jsou moderní pivní styly typu IPA, z těch alkoholických za zmínku stojí také řada světlých a tmavých piv s přídavkem jehličí smrků a borovic z polského krajinného parku Dolina Baryczy.
Pestrý výběr obohacuje i několik nealkoholických piv, z nichž Tereza Pospíšilová zvolila Bezalko Matcha IPA. „Je zajímavé sledovat, jak i pivní svět reaguje na aktuální matcha trend,“ míní. Kdo by o kombinaci nealkoholického piva a čaje matcha měl zájem, může ho ochutnat právě u ní v Pultu.