Deli –  – 2 min čtení

Pivo, co bylo ve vesmíru, s matchou a irská klasika jinak. Pokud nepijete, tahle nealka byste měli zkusit

Uvařit dobré pivo je umění, ale uvařit skvělé nealkoholické pivo je skutečná věda. Vybíráme pivovary, které si s tímto nelehkým úkolem hravě poradily.

Lucie ČernohlávkováLucie Černohlávková

amonii
Foto: CzechCrunch / Clock / Pivovar Vorkloster / Guinness
Nabídka nealko piv je už nejen pestrá, ale i velmi chutná!
0Zobrazit komentáře

Leden a únor jsou měsíce, kdy se velká část Čechů zříká alkoholu. Ke slovu se proto hlásí nealkoholické nápoje včetně piv s nulovým promile. Ovšem s chutí, která dokáže zmást i zkušené pivaře. Vedle klasických nealkoholických ležáků se tak objevují další pivní styly jako stout, sour nebo IPA – jenže která ochutnat? Spolu s Terezou Pospíšilovou z pivního baru Pult vybíráme nealkoholická piva, která stojí za to.

Každé dva týdny vám ukážeme tipy na zajímavé restaurace, bary i kavárny.

Newsletter Deli | Poslední vydání

Krystus

Potštejnský pivovar Clock nabízí hned několik nealkoholických piv: Leviticus (nealko ležák chmelený Žateckým poloraným červeňákem a americkou odrůdou Amarillo), Lazarus (nealko sour ale s passion fruit, broskvemi a mangem), Nana (nealko sour ale s malinami) a Krystus (nealko IPA s chmely Mosaic a Talus).

Právě poslední jmenovaný zařadila Tereza Pospíšilová do svého výběru. „Krystus je sázka na jistotu. Dlouhodobě si drží svou kvalitu a konzistentní chuť. Přestože se jedná o nealkoholické pivo, perfektně splňuje charakteristiku stylu IPA, tedy vyšší podíl chmele, výraznější hořkost a citrusovo-ovocné tóny,“ popisuje. V tomto konkrétním pivu ucítíte především broskve a tropické ovoce.

Vorkloster Cero

Porta Coeli, v současnosti jediný klášterní pivovar na Moravě, má ve své nabídce spodně kvašené, polotmavé nealkoholické pivo Vorkloster Cero. Také v tomto případě byly použity dva chmely, a to Harmonie a Kazbek. Pivo je nefiltrované a nepasterizované. Vorkloster Cero se mimo jiné může pyšnit také tím, že jako první pivo svého druhu zamířilo do vesmíru. Let se uskutečnil na satelitu mladých vědců z týmu Lasar, a Cero se tak v prosinci 2024 dostalo na oběžnou dráhu Země.

Guinness Draught Stout 0.0 %

Od roku 2019 vyrábí své nealkoholické pivo také značka Guinness. „Verze bez alkoholu má téměř totožnou chuť jako tradiční irský stout. Také zde ucítíte tóny kávy, hořké čokolády a praženého sladu,“ uvádí Pospíšilová. Ostatně nealkoholický guiness vzniká v podstatě stejně jako ten tradiční, za použití stejných ingrediencí.

Nastartujte svou kariéru

Více na CzechCrunch Jobs

Pouze s tím rozdílem, že Guinness Draught Stout 0.0 prochází studenou filtrací, při níž dojde k odstranění alkoholu. Uvnitř každé plechovky je navíc umístěna dusíková kapsle, která se aktivuje otevřením a zajistí pivu krémovou pěnu, jako kdyby bylo čepované.

Místní Nekyseláč

V karlínském pivovaru Dva kohouti na čepu pravidelně najdete Místní Kyseláč. Malinový sour, který se vyrábí metodou „kettle sour“, tedy přidáním lactobacillů ve varně. K ochucení se používají celé maliny, které si ve Dvou kohoutech sami rozmixují a poté do piva přidají v průběhu kvašení. Čas od času se toto pivo s nepřehlédnutelnou růžovo-červenou barvou objeví i v nealkoholické verzi. Místní Nekyseláč obsahuje vše, co Místní Kyseláč, s výjimkou alkoholu.

Bezalko Matcha IPA

Poslední tip pochází z polského řemeslného pivovaru Nepomucen, který v roce 2014 založili bratři Piotr a Mariusz Musielakovi. Jejich specializací jsou moderní pivní styly typu IPA, z těch alkoholických za zmínku stojí také řada světlých a tmavých piv s přídavkem jehličí smrků a borovic z polského krajinného parku Dolina Baryczy.

Pestrý výběr obohacuje i několik nealkoholických piv, z nichž Tereza Pospíšilová zvolila Bezalko Matcha IPA. „Je zajímavé sledovat, jak i pivní svět reaguje na aktuální matcha trend,“ míní. Kdo by o kombinaci nealkoholického piva a čaje matcha měl zájem, může ho ochutnat právě u ní v Pultu.

Rubriku Deli podporujícatering_zdrave_squareforbinajzt_logo_black

Související témata:PivoPultnealko pivo
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    ikea

    Byla s vámi při každém stěhování, přitom vznikla z pytle na rýži. Teď ikonická taška z IKEA končí

  2. 2

    cumrik

    E-shop v sezoně vypnul všechnu reklamu, i tak rostl. Marketéři nechápou, že se svět změnil, říká Jonáš Čumrik

  3. 3

    knights-path

    Novou českou hru chválí i Dan Vávra. Nekopíruju Kingdom Come, inspirovala mě stará legenda, říká autor

  1. 1

    lego-downton

    Český fanoušek navrhl LEGO podle oblíbeného britského seriálu. Je tak povedené, že vyjde oficiálně

  2. 2

    michal-strnad3

    Je mu 33 let a bude nejbohatším Čechem. Teď Michal Strnad potvrdil, že s CSG zvažuje vstup na burzu

  3. 3

    petr-doskocil-expedo2

    Začínal v garáži rodičů, nábytkářský e-shop vybudoval na tři čtvrtě miliardy. Teď míří do insolvence