Zapomeňte na klasické hodinky, kupte si novou stylovku na krk. Stojí za ní švýcarské ikony
Audemars Piguet a Swatch se spojily, aby představily hravý kompromis mezi luxusem a každodenností. Nové „šňůrkové“ hodinky se jmenují Royal Pop.
Oba jsou ze Švýcarska – a oba vyrábějí hodinky. Jenže zatímco Audemars Piguet vyrábí prestižní modely za stovky tisíc korun, Swatch je často s cenou o dva řády níže a míří zejména na mladé. Teď se ale značky spojily, aby představily stylový kompromis mezi luxusem a každodenností. K překvapení mnohých ovšem nejde o klasické hodinky na ruku, ale naopak do kapsy nebo na krk. A také se dají připnout. Nová kolekce se jmenuje Royal Pop a do prodeje zamíří už za pár dní.
Tvarem i detaily připomíná čerstvě představená edice luxusní model Royal Oak od AP, tudíž má osmihrannou lunetu, viditelné šrouby a strukturovaný ciferník. Zároveň si ale zachovává hravost Swatche, takže místo seriózního luxusního modelu působí spíš jako módní vyjádření. Hodinkový modul navazuje na princip řady Pop, která pracovala s možností vycvaknutí a různých způsobů nošení. Obě verze pohání mechanický strojek Sistem51 v ručně natahované podobě.
Kolekce, která míří zejména na mladší publikum, sběratele a fanoušky designu, bude dostupná od 16. května ve vybraných prodejnách Swatch, kde se má prodávat pouze osobně s limitem jednoho kusu na osobu, prodejnu a den. Cena začíná na 400 dolarech, respektive na zhruba osmi tisících korunách. Efektem má jít o podobnou záležitost jako v případě modelu MoonSwatch, který Swatch před pár lety vymyslel se švýcarskou Omegou, aby také zkusil z luxusu udělat popkulturní doplněk.