Zase džíny, zase Sydney Sweeney. Jedna odpověď rozpoutala neobyčejnou diskuzi i meme vlnu
Sydney Sweeney chtěla v rozhovoru mluvit o filmech. Místo toho z ní jedna věta udělala virální meme i zrcadlo rozdělené Ameriky.
Když magazín GQ zveřejnil začátkem listopadu rozhovor s herečkou Sydney Sweeney, vypadalo to jako další profil o úspěšné hollywoodské hvězdě. Ale během několika hodin se na sociálních sítích začaly šířit klipy, které z původně klidného interview udělaly virální fenomén. A z věty „I did a jean ad“, v překladu „Udělala jsem reklamu na džíny“, se stal nový meme.
V rozhovoru s novinářkou Katherine Stoeffel se herečka poprvé po měsících vyjádřila k reklamě pro značku American Eagle, která v létě vyvolala obrovskou debatu. Kampaň s názvem She Has Great Jeans si hrála se slovní hříčkou jeans/genes, tedy džíny a geny, a její hlavní hvězdou byla Sweeney, blondýnka s modrýma očima. Pro jedny šlo o nevinnou nadsázku, pro druhé o podprahový vzkaz o symbolu bílé krásy.
Sweeney na otázku, zda ji reakce překvapila, odpověděla s naprostým klidem: „Udělala jsem reklamu na džíny. Reakce mě překvapila, ale miluju džíny. Každý den nosím džíny a tričko.“ Když se jí Stoeffel později zeptala, zda chápe kritiku, že reklama působila necitlivě vůči rasovým tématům, Sweeney dodala jen to, že si myslí, že když bude chtít mluvit o nějakém problému, lidé to uslyší.
A to stačilo. Z kombinace zdrženlivosti, upřímnosti a naprostého klidu se zrodil moment, který internet proměnil v meme. Nejčastěji se objevuje ve formátu, kde její věta „I did a jean ad“ kontrastuje s reakcí tazatelky, která se na herečku jen nevěřícně podívala. Podobně jako v memu Anakina Skywalkera vs. Padmé, který ukazuje nepochopení mezi dvěma postavami – zatímco jedna říká něco s naprostou jistotou, ta druhá jako by tomu nevěřila.
Pro konzervativní publikum se z herečky stala hrdinka, která už těsně po džínové kampani odmítla omlouvat se za to, že je krásná. Například republikánský prezident Donald Trump tehdy označil reklamu za fantastickou a viceprezident JD Vance ji použil jako argument, že liberálové ztrácejí mladé muže, protože útočí i na obyčejnou dívku, která prodává džíny. Naopak z druhé části internetu nyní zaznívá, že Sweeney nevyužila rozhovor k jasnému odmítnutí extremistických interpretací kampaně. Herečka Aimee Lou Wood, která se proslavila v seriálech Sexuální výchova či Bílý lotos, pak připojila pod video rozhovoru emoji zvracení.
Sweeney nicméně v rozhovoru dala najevo, že o ideologické střety nestojí, byť se dříve hlásila k Republikánské straně. Opakovaně zdůraznila, že herectví pro ni zůstává formou vyprávění, nikoli aktivismu. „Nejsem tady od toho, abych lidem říkala, co si mají myslet. Chci jen, aby se dívali na různé příběhy a našli v nich něco pro sebe,“ říká.
A zatímco část internetu řeší symboliku, ona sama mluvila v GQ především o práci. Hlavně o fyzicky náročné přípravě na film Christy, kde hraje boxerku, která se stala průkopnicí, o produkování vlastních projektů nebo o tom, že se po zrušeném zasnoubení učí být sama.