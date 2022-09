Zatykač a zablokovaný pas. Ze zázračného dítěte kryptosvěta je uprchlík, tvůrce Terry je v úzkých

Zakladatel Terraform Labs Do Kwon

Ještě v srpnu Do Kwon, tvůrce blockchainu Terra a kryptoměny Luna, říkal, že s ním jihokorejské úřady nijak nekomunikují. Jestli si vymýšlel, nevíme, že by po něm detektivové nic nežádali, ale pravda není. Tento týden na něj vydali zatykač a zároveň se mu snaží zneplatnit cestovní pas, protože dlouhodobě pobývá v Singapuru.

V závěru minulého týdne začala záhadně stoupat cena kryptoměny Terra (se značkou Luna), která na přelomu jara a léta nahradila starší stejnojmennou měnu. Ta následně dostala označení Terra Luna Classic. Nová Luna v pátek 9. září vyletěla ze dvou dolarů nad šest dolarů, aniž by k tomu byl nějaký zřejmý důvod.

Teď už zase spadla – zájem prudce zchladily zprávy, že jihokorejská policie vydala zatykač na zakladatele Terry Do Kwona. Samo o sobě to není žádné velké překvapení, protože květnový kolaps jeho virtuálního ekosystému v čele se stablecoinem UST a kryptoměnou Luna připravil investory podle odhadů až o 60 miliard dolarů.

Navíc krach rozkymácel celý kryptoměnový trh, který se už předtím nacházel, podobně jako třeba akciové trhy, ve fázi výprodejů a upadajícího zájmu po loňském boomu. Pád Terry, kterou už předtím mnozí kritizovali jako svéráznou formu podvodného Ponziho schématu, zapříčinila další bankroty – k zemi poslala investiční fond Three Arrow Capital nebo kryptobanku Celsius Network.

Korejské úřady Do Kwona viní z toho, že porušil zákon o kapitálových trzích, mimo jiné měl investory do svých projektů klamat tím, že jim setrvale tvrdil, že systém je stabilní, že nehrozí jeho pád, ačkoliv věděl, že firma nemá dost prostředků, aby v případě většího množství výběrů dokázala žádosti finančně pokrýt.

Kwon, který si na Twitteru, Discordu a v mnoha médiích vybudoval renomé zázračného dítěte kryptokomunity, protože mu je teprve 31 let, se už před časem ukryl v Singapuru. Malý ostrovní stát funguje jako jeden z hubů globální kryptoscény, nicméně pro Kwona bylo motivací i to, že leží čtyři tisíce od jeho rodného Soulu. Není moc pravděpodobné, že by nynější kroky korejské policie neočekával, když řada jeho kolegů už byla v minulosti na výslechu a dostali zákaz vycestovat ze země.

Snahou dostat jej zpět je pak i pokus státního zástupce zablokovat mu pas, protože bez platného dokladu bude jeho pobyt v zahraničí mnohem komplikovanější.