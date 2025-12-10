Pětimiliardová česká skupina zažila turbulentní rok. Modernizaci zdravotnictví bude řídit nová šéfka
Největšího soukromého poskytovatele ambulantní péče v Česku povede Jana Thomas Cílková. Skupinu EUC převezme po transformačním roce.
Největší český poskytovatel soukromé ambulantní péče EUC jmenoval novou generální ředitelku, kterou se od ledna 2026 stane Jana Thomas Cílková. Ta ve skupině působí od roku 2019 a v posledních letech stála za klíčovými akvizicemi v oblasti domácí zdravotní péče. Její jmenování přichází po turbulentním roce, kdy skupina, za níž stojí Jan Blaško, prošla zásadní transformací vedení a zároveň dosáhla historicky nejlepších hospodářských výsledků. Pro letošní rok plánuje EUC tržby kolem 5,6 miliardy korun.
Jana Thomas Cílková přebírá firmu od zakladatele a hlavního akcionáře skupiny Jana Blaška, který od dubna letošního roku dočasně vedl společnost v roli předsedy představenstva. Blaško se do aktivního řízení vrátil právě kvůli transformaci, kterou firma procházela. „Janu znám dlouhá léta a velmi si jí vážím. Viděl jsem v přímém přenosu, jak zvládla zásadní změny a důležité akvizice. Firmu jí předávám s naprostým klidem a důvěrou,“ říká Blaško, který vedle EUC buduje ještě další miliardovou skupinu CS Cargo.
Jana Thomas Cílková nastoupila do EUC před šesti lety jako ředitelka laboratoří a od roku 2023 je členkou představenstva. Pod jejím vedením se segment laboratoří a domácí zdravotní péče stal podle skupiny jedním z hlavních pilířů růstu. V posledních dvou letech stála za akvizicemi společností Domácí péče Včelka a Advantis Medical, díky nimž se EUC stala největším poskytovatelem domácí zdravotní péče v Česku.
„Letošní rok byl pro nás plný změn. Budovali jsme nové vedení a posilovali týmy. Do nového roku vstupujeme s posíleným týmem lidí, které jsem si osobně vybrala a kterým věřím,“ říká nastupující šéfka. Skupina EUC loni dosáhla historicky nejlepších hospodářských výsledků, a tak bude mít na co navazovat.
Celkový obrat zdravotnického segmentu vzrostl meziročně o 18 procent na více než 6,7 miliardy korun na nekonsolidované bázi. Největší část – zhruba 5,2 miliardy korun – tvoří segment péče a služeb pod značkou EUC. Síť klinik prémiové péče Canadian Medical dosáhla obratu 1,16 miliardy korun, což je nárůst o 12 procent. Pro letošní rok očekává jen samotné EUC tržby kolem 5,6 miliardy korun.
Po celém Česku skupina EUC provozuje 25 zdravotnických zařízení, 15 mamocenter, 26 kamenných lékáren a 11 laboratoří. Zaměstnává 2 700 zdravotníků, kteří ročně provedou 3,6 milionu vyšetření. Skupina je největším poskytovatelem ambulantní péče, domácí zdravotní péče a mamoscreeningu v zemi. „Za posledních 15 let jsme vybudovali robustní ambulantní ekosystém péče, který dnes nemá v Česku obdobu. V některých oblastech jsme lídři trhu,“ říká Jan Blaško.
Kromě konsolidace domácí péče skupina v následujících třech letech plánuje investovat přibližně dvě miliardy korun do prémiové péče. Hlavními projekty jsou dvě nové špičkové kliniky Canadian Medical v Praze a Brně. Skupina také hodlá pokračovat v investicích do digitalizace a péče o chronicky nemocné pacienty. „Pracujeme s vizí, že nikdo v ideálním případě nechce do nemocnice a nechce ležet na lůžku,“ vysvětloval Jan Blaško v loňském velkém rozhovoru pro CzechCrunch.
Jednašedesátiletý podnikatel začal do zdravotnictví pronikat kdysi ještě pod hlavičkou PPF, kde se tehdy podílel na budování Home Creditu v Číně. V roce 2011 pro své aktivity založil investiční skupinu Tuffieh Funds, kde má v jednotlivých fondech několik partnerů a kromě zdravotnické skupiny EUC do ní patří společnost CS Cargo s obratem kolem osmi miliard korun ročně, která je jedním z největších logistických a transportních hráčů v Česku a na Slovensku.