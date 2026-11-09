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Ze školy ho vyhodili, dnes prodává sklo za statisíce. Lukáš Novák poradí, jak ocenit vlastní práci

Lukáš Novák patří mezi úspěšné české skláře a ukazuje to i jeho nejnovější kolekce, kde každý kus stojí 86 tisíc korun.

Barbora KaprálkováBarbora Kaprálková

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Foto: Petr Hricko
Sklář Lukáš Novák vystoupí na konferenci Money Maker
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Jak prodat své jméno a s tím i svou práci? To bude jedno z ústředních témat naší konference Money Maker, na které na toto téma promluví celá plejáda tvůrců. Jedním z nich bude i známý český sklář Lukáš Novák, kterému se povedlo dostat se už v mladém věku mezi českou designovou elitu.

Novák ve své tvorbě propojuje tradiční sklářské techniky s experimentem, výraznou barevností a současným sochařským jazykem a vedle autorské tvorby realizoval projekty pro Adidas, Footshop, Rückl, Lasvit a podílel se také na interiéru Porsche 911. Jeho práce vznikají v limitovaných sériích i jako solitérní objekty a dlouhodobě posouvají možnosti tradičního sklářského řemesla do současného umění. Se svojí partnerkou, novinářkou Adélou Šponerovou, proto bude už zítra 10. listopadu v Průmyslovém paláci mluvit o tom, jak se nebát a dostat svou práci k ostatním. A týž den večer to i předvede: ve 20:00 spustí na svém webu prodej limitované edice Bod zlomu.

Tu tvoří 24 signovaných skleněných objektů a vznikla jako ohlédnutí za uplynulým rokem. „Na konci roku si člověk přirozeně dělá inventuru. Mě na tom zajímala jedna konkrétní věc: co z toho, co mě přivedlo až sem, si chci vzít dál?“ říká Novák.

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Zdroj: Archiv LN

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Tvarem objekty vycházejí z pětiúhelníku a podlouhlých čedičových sloupů, barva v nich přechází od syté v hranách po jemnější v plochách. „Každý si do něj může promítnout vlastní moment, kdy se pro něj něco změnilo, protože se proměňuje každým pohledem,“ dodává. Každý kus vznikl tavením a dlouhým ručním broušením, měří necelých 30 centimetrů, váží zhruba dva kilogramy a stojí 86 tisíc korun.

Prosadit se přitom Novák rozhodně umí. Pochází ze sklářské rodiny z Nového Boru a ze střední sklářské školy ho vyhodili, nakonec ale vystudoval pražskou UMPRUM u Ronyho Plesla. V roce 2024 zase během chvíle vyprodal 150 kostek obyčejného farmářského másla po 333 korunách.

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Teď se Novák posouvá k větším formátům. Letos na výstavě Silica spojil sklo s betonem a nerostnými strukturami a pracuje na návrhu veřejné sochy pro tchajwanské město Hsinchu. „Zajímá mě, jak se s dílem budou potkávat lidé, kteří kolem něj chodí každý den, a jak bude působit v místě, kde má dlouhodobě stát,“ uzavírá.

Vstupenky na Money Maker, který se koná zítra 10. listopadu v pražském Průmyslovém paláci, jsou stále ještě v prodeji.

Související témata:Lukáš NovákMoney MakerUMPRUM
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