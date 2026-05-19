Z Košic se za jedenáct let vypracovali na evropskou jedničku. Nejdůležitějším trhem je pro ně Česko
Fitness e-shop GymBeam loni dokončil investici ve výši 720 milionů korun a sám investuje do umělé inteligence, technologií i akvizice konkurentů.
Původem slovenský GymBeam uzavřel loňský rok jako největší e-commerce platforma v segmentu zdraví a fitness v EU. Konsolidované tržby firmy loni dosáhly 269 milionů eur, v aktuálním přepočtu zhruba 6,5 miliardy korun, což znamená meziroční nárůst o 24 procent. O rok dříve firma vyrostla na pět miliard korun. Loňský provozní zisk EBITDA vyskočil o 35 procent na 18,7 milionu eur (asi 454 milionů korun) a zisková marže se usadila na osmi procentech.
„Nejnovější výsledky potvrzují to, co jsme věděli už nějakou dobu – GymBeam dosáhl rozsahu, technologií, výrobních kapacit a důvěry zákazníků, které nám umožňují konkurovat na celém evropském trhu i za jeho hranicemi,“ komentuje ředitel Dalibor Cicman, jenž firmu zakládal v roce 2014. Zvyšovat ziskovost se podle něj daří díky efektivní logistice, vlastní výrobě a nasazení umělé inteligence. Právě na ní GymBeam do velké míry staví – i s menším týmem totiž dokáže navyšovat tržby o stamiliony.
GymBeam jako svého nejbližšího konkurenta v Evropě označuje britskou společnost MyProtein s loňskými tržbami na úrovni 4,7 miliardy korun a portugalský Prozis s tržbami čtyři miliardy korun.
Zásadním loňským milníkem pro GymBeam bylo dokončení investičního kola ve výši 30 milionů eur, tedy 720 milionů korun. Do firmy vstoupily fond PortfoLion a Evropská banka pro obnovu a rozvoj, které mají menšinový podíl, 71 procent pořád drží Cicman. Externí kapitál využil mimo jiné na strategickou akvizici německé společnosti Kaja Food, což mu víc otevřelo dveře na západní trhy a pomohlo výrazně posílit vlastní produkci.
Kromě toho e-shop oficiálně přesunul své sídlo z východoslovenských Košic do Vídně a naplno se pustil do expanze na německy mluvících trzích. Rozšířil také svou síť fyzických fitness hubů do Varšavy a Vídně. Největším trhem pro e-shop ale nadále zůstává Česká republika s podílem na tržbách ve výši 23,5 procenta, následovaná Slovenskem (16,4 procenta) a Rumunskem (11,2 procenta).
Ruku v ruce s tím GymBeam pokračoval i ve velkých investicích do technologií, kdy po jedenácti měsících spustil nedaleko Milána plně robotický sklad o rozloze 15 300 metrů čtverečních. O vychystávání se tam stará 85 robotů, přičemž průměrná doba na jednu položku nepřesahuje deset sekund. Umělá inteligence zároveň autonomně řeší zákaznické požadavky a řídí lokalizaci pro více než šestnáct evropských trhů.
GymBeam během roku 2025 uvedl na trh více než tisíc nových skladových položek, z toho 450 produktů v klíčových kategoriích sportovní výživy a funkčních potravin. Společnost zároveň reagovala na rostoucí trend longevity a uvedla produkty zaměřené na podporu vitality, regenerace a dlouhodobého zdraví. Prodeje z vlastní výroby vzrostly meziročně o 277 procent.
Letos se GymBeam zaměří především na další rozvoj výrobních kapacit v Německu, rozšíření automatizace a další posílení logistické infrastruktury v Itálii. Součástí strategie bude také rozvoj segmentu longevity a další využití AI technologií napříč firmou. „Do roku 2026 vstupujeme s nejsilnější kapitálovou pozicí a nejefektivnějším operačním modelem v historii společnosti. Naším cílem je dál posouvat hranice evropského e-commerce – rychlostí inovací, kvalitou produktů a technologickou vyspělostí,“ uzavírá Cicman.