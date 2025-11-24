Slovenský GymBeam rychle roste a má novou injekci na expanzi po Evropě. Získal přes 720 milionů
Slovenský fitness e-shop počítá tržby v miliardách, rychle se rozpíná po kontinentu a teď dostává novou kapitálovou sílu, aby se mohl dál rozvíjet.
Slovenský GymBeam, jedna z nejrychleji rostoucích firem v oblasti fitness a sportovní výživy v Evropě, uzavřel investiční kolo ve výši 30 milionů eur (v aktuálním přepočtu zhruba 725 milionů korun). Investici vede společnost PortfoLion Capital Partners za účasti Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD). Transakce představuje klíčový milník pro firmu, která loni překročila obrat 200 milionů eur (aktuálně necelých pět miliard korun) a nyní plánuje zrychlit expanzi především do západní Evropy. Peníze poputují na posílení distribuční infrastruktury, pokročilou automatizaci a strategické akvizice.
Investice je výsledkem konkurenčního procesu, který původně měl být uzavřen před létem letošního roku, ale protáhl se, jak před časem informovaly Seznam Zprávy. „Jsme rádi, že můžeme přivítat nové akcionáře PortfoLion a EBRD a vážíme si důvěry, kterou vložili do naší společnosti a celého týmu GymBeam,“ uvedl Dalibor Cicman, zakladatel a CEO firmy. Podle něj investice umožní rozšířit produkty GymBeamu do nových zemí a k dalším klientům v Evropě.
GymBeam v posledních letech vykazuje dramatický růst. Od roku 2022 firma ztrojnásobila tržby – ze 105 milionů eur v roce 2022 na 200 milionů eur v roce 2024, což představuje průměrný meziroční růst přes 38 procent. Firma zároveň uvádí, že je od roku 2015 zisková na úrovni ukazatele EBITDA, tedy před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací, přičemž v roce 2023 dosáhla EBITDA 17 milionů eur (aktuálně přes 410 milionů korun). Daří se jí přitom zvětšovat byznys, i když snižuje počet zaměstnanců – zejména díky umělé inteligenci.
Detaily investičního kola
Podrobnosti o nejnovějším investičním kole včetně podílů jednotlivých stran zveřejnil na svém LinkedInu zakladatel GymBeamu Dalibor Cicman:
V posledních dnech jsme uzavřeli investiční kolo ve výši 30 milionů eur. S pomocí Rothschild & Co jsme získali dva nové investory. Jsou jimi PortfoLion (8 %) a EBRD (4 %). Jsem velmi vděčný i našim stávajícím investorům z platformy Crowdberry za to, že projevili důvěru v kroky managementu a ve firmě zůstávají. Já jako zakladatel nadále zůstávám majoritním akcionářem firmy (72 %).
V současnosti je GymBeam přímo nebo nepřímo vlastněn:
- Dalibor Cicman – zakladatel a majoritní vlastník,
- Crowdberry – investor z prvního investičního kola 2020,
- PortfoLion – nový investor z druhého investičního kola 2025,
- EBRD – nový investor z druhého investičního kola 2025,
- zaměstnanci firmy – přes zaměstnanecký akciový plán.
110 milionů eur na akceleraci růstu
Den podpisu transakce byl zároveň i dnem „closingu“ a okamžitě jsme načerpali celou částku 30 milionů eur Kromě toho jsme v rámci procesu získali nabídku na dluhové financování ve výši 80 milionů eur (v aktuálním přepočtu téměř dvě miliardy korun – pozn. red.). Dlouhodobě přemýšlím nad tím, jak budovat konkurenceschopnost firmy. Tento nový kapitál by nám měl pomoci právě v těchto oblastech:
- nákup výrobních linek na Slovensku,
- koupě výrobní firmy v Německu,
- nákup robotů do automatizovaných skladů v Miláně (Itálie) a Košicích (Slovensko),
- akcelerace růstu na trzích západní Evropy.
V současnosti GymBeam obsluhuje více než dva miliony zákazníků ve více než šestnácti zemích včetně Česka, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Německa, Itálie či Polska. „GymBeam je klíčovým hráčem v rychle se rozvíjejícím segmentu zdraví a wellness a jsme nadšení, že můžeme být součástí jeho další fáze růstu. Už od prvních rozhovorů na nás Dalibor zapůsobil jako skutečný vizionář a spolu s jeho výjimečným manažerským týmem zanechali silný dojem,“ uvedl Jenő Nieder, zástupce CEO PortfoLion Capital Partners, kde se zaměřují na střední a východní Evropu.
Evropská banka pro obnovu a rozvoj vstupuje do GymBeamu v rámci své strategie podporovat rozvoj soukromého sektoru a podnikatelských iniciativ. „Jsme rádi, že můžeme podpořit ambiciózní plány GymBeam v rámci této významné investice. Důraz na inovace a provozní kvalitu ukazuje podnikatelského ducha, který se snažíme posilovat ve všech našich regionech,“ uvedl Tamas Nagy, ředitel sekce soukromého kapitálu EBRD. Na palubě zároveň zůstávají slovenští investoři z Crowdberry, kteří do GymBeamu investovali poprvé v roce 2020.
GymBeam vznikl v roce 2014 (příběh Dalibora Cicmana si můžete poslechnout v našem podcastu) a od té doby se zařadil mezi nejrychleji rostoucí značky v oblasti fitness a výživy v Evropě. Ve svém portfoliu nabízí široký výběr sportovní výživy, funkčních potravin a fitness doplňků. Firma staví na vlastním vývoji produktů a digitálně orientovaném přístupu. Loni v Košicích spustila automatizovaný sklad za bezmála 147 milionů korun, který zvládne expedovat přes 20 tisíc objednávek denně. Letos firma očekává tržby ve výši přibližně 220 milionů eur (přes 5,3 miliardy korun).