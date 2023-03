Zemřela hvězda světového krimi. Lance Reddick se proslavil ve Špíně Baltimoru i Johnu Wickovi

Lance Reddick v seriálu The Wire – Špína Baltimoru

Jeho největší seriálová role byla zasazena do jeho rodného města, když si jako policejní úředník Cedric Daniels zahrál v oceňovaném kriminálním seriálu HBO The Wire – Špína Baltimoru. A byť možná šlo o nejznámější roli v kariéře, objevil se v celé řadě seriálových, filmových, ale i videoherních titulů. Teď ovšem jeho dráha skončila. Lance Reddick náhle zemřel ve věku šedesáti let.

Jako mladík se chtěl živit hudbou, nakonec ale v devadesátých letech začal pronikat do světa herectví, aby zajistil obživu pro svou rodinu a získal potřebné prostředky k tomu, aby kariéru hudebníka rozjel. Po několika menších rolí v seriálech a filmech se ale v herectví našel. Nejprve se objevil v několika dílech detektivní série Zákon a pořádek – a kriminální prostředí mu přirostlo k srdci.

V roce 2002 navázal spolupráci s HBO, se kterým natočil slavný seriál The Wire – Špína Baltimoru, kde po dobu všech pěti sérií hrál jednu z hlavních rolí. Paradoxní je, že úplně prvním konkurzem neprošel, spřátelil se však s jeho tvůrcem Davidem Simonem, který mu nakonec vybral novou roli poručíka Cedrica Danielse. Právě díky tomuto obsazení se Reddick stal u diváků HBO velmi oblíbeným.

Fanoušky ovšem sbíral i jinde. V roce 2014 se například objevil ve známé akční filmové sérii John Wick, kde vdechl život Charonovi, vrátnému v newyorském hotelu Continental – a tuto roli zopakoval v nadcházejících dvou pokračováních. Bylo navíc potvrzeno, že se objeví i ve čtvrtém Johnu Wickovi s přídomkem Chapter 4, který do kin zamíří už za pár dní.

Mnozí ho mohou znát také z mysteriózního seriálu Hranice nemožného (v originálním znění Fringe), přičemž si během své kariéry zahrál také v několika dílech Ztracených. Jeho jméno zaujalo i amerického technologického obra Amazon, který natočil kriminální sérii Bosch z prostředí Los Angeles, kde Reddick hrál oblíbeného náčelníka policie Irvina Irvinga. A objevil se také na Netflixu v seriálu Resident Evil, nehledě na to, že daboval i několik her, například Quantum Break, Destiny, sérii Horizon nebo Payday.

Ikona kriminálních seriálů už ovšem žádný další zářez do své bohaté kariéry, která čítá i desítky filmů, nepřidá. Ve věku šedesáti let zemřel ve svém domě v Los Angeles – a podle všeho šlo o „smrt z přirozených příčin“.

„Byl to dokonalý profesionál a byla s ním radost pracovat. Naše láska a modlitby jsou s jeho ženou Stephanií, jeho dětmi, rodinou a přáteli. Film věnujeme jeho láskyplné památce,“ napsal jeho herecký kolega ze série John Wick Keanu Reeves.