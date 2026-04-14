Ženy vládnou českému umění. V žebříčku nejvýraznějších tvůrců jim patří první tři příčky

Eva Koťátková, Anna Hulačová, Kateřina Šedá. Tyto dámy jsou na špičce letošního žebříčku J&T Banka Art Index, který mapuje 100 nej českých umělců.

umelkyne
hosnedlova-dilo
anna-hulacova
eva-kotatkova+22
katerina-seda-2
anna-hulacova-2
eva-kotatkova-2
hosnedlova
houdek-2
houdek
hulacova
jan-kalab-2
jan-kale
jaromir-novotny
josef-bolf
josef-wolf
kalab
katerina-seda
kintrera
kotatkova
krystof-kintrera
novotny
seda
vladimir-houdek
zbynek-baladran
umelkyne
Znalci umění z portálu Artplus.cz dali pro J&T Banku dohromady další stovku nejvýraznějších českých umělců. Aktuální ročník žebříčku J&T Banka Art Index potvrzuje, že vrchol současné scény patří ženám – první tři příčky totiž drží Eva Koťátková, Anna Hulačová a Kateřina Šedá. A do první desítky se poprvé dostala také Klára Hosnedlová.

Žebříček J&T Banka Art Index už dvanáct let mapuje, jak se na domácí umělecké scéně mění, díky jejich viditelnosti a aktivitě, postavení výtvarníků narozených po roce 1960. A složení letošního seznamu potvrzuje, že i v tomto oboru dochází ke generační obměně. Nejpočetnější skupinu, konkrétně téměř polovinu, v ní tvoří umělci narození v 80. letech, pro srovnání těch narozených o desetiletí dříve je zhruba třetina.

Převládají malíři, kterých je v první stovce čtyřicet, druhou nejpočetnější skupinou jsou umělci pracující se sochou či objektem, kterých je pětina. Mužů je 68, žen pak 36 – žebříček totiž zahrnuje i několik uměleckých dvojic.

První místo už posedmé obsadila Eva Koťátková, a to hlavně díky zahraničním výstavám, na nichž dlouhodobě patří k nejviditelnějším českým jménům. V zahraničí bodovaly i druhá Anna Hulačová a třetí Kateřina Šedá. Na desáté místo se letos probojovala Klára Hosnedlová, která je reprezentantkou umělců narozených v 90. letech. Nováčků je v letošním seznamu 11, mimořádný sběratelský zájem byl loni o díla Josefa Bolfa. Celý žebříček si můžete prostudovat zde.

J&T Banka Art Index hodnotí stovku nejvýraznějších umělců na základě bodů za aktivity v posledních deseti letech, jako jsou samostatné a skupinové výstavy doma i v zahraničí, účasti na bienále, veletrzích, oceněních nebo veřejných realizacích. Nejde o hodnocení umělecké kvality, ale pohled na institucionální úspěšnost a viditelnost v uměleckém provozu.

J&T Banka dlouhodobě podporuje rozvoj výtvarného umění a sběratelství v Česku a střední Evropě, vedle tohoto žebříčku, který má pomoci investorům a sběratelům lépe se orientovat na trhu s uměním, provozuje například Galerii Magnus Art.

Ve spolupráci se serverem Artplus.cz také vydává každoroční J&T Banka Art Report neboli odbornou ročenku shrnující klíčové trendy v umění, vývoj trhu, kurátorské reflexe i rozhovory s aktéry kulturní scény. Jednou za dva roky pořádá také výstavu J&T Banka Art Index Pop-up.

Nepřehlédněte:

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    hubackovi

    Předloni 770 milionů, loni už 4,6 miliardy. Klan Hubáčků si mne ruce, jejich banka rekordně vydělala

  2. 2

    hrdina-kuchyne-11

    Investor si nechal postavit neobvyklou kuchyň. Padlo na ni 48 tun kamene a má být největší v Evropě

  3. 3

    viola-3

    Kamarádi ze střední odešli z korporátů, aby změnili péči o seniory. Inspirovali se třeba i Boltem

  1. 1

    statek

    Zpěvačka zrekonstruovala zchátralý statek na jižní Moravě. Zachovala jeho klenby a přidala dostavbu

  2. 2

    hrebenky

    U Petřína je na prodej stoletá vila. Zachovala si původní ráz a má nepřehlédnutelné dveře

  3. 3

    molcan

    Nemovitost v zahraničí s ním hledají tisíce lidí, teď si splnil sen. V Řecku koupil dům za cenu garáže v Praze