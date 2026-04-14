Ženy vládnou českému umění. V žebříčku nejvýraznějších tvůrců jim patří první tři příčky
Eva Koťátková, Anna Hulačová, Kateřina Šedá. Tyto dámy jsou na špičce letošního žebříčku J&T Banka Art Index, který mapuje 100 nej českých umělců.
Znalci umění z portálu Artplus.cz dali pro J&T Banku dohromady další stovku nejvýraznějších českých umělců. Aktuální ročník žebříčku J&T Banka Art Index potvrzuje, že vrchol současné scény patří ženám – první tři příčky totiž drží Eva Koťátková, Anna Hulačová a Kateřina Šedá. A do první desítky se poprvé dostala také Klára Hosnedlová.
Žebříček J&T Banka Art Index už dvanáct let mapuje, jak se na domácí umělecké scéně mění, díky jejich viditelnosti a aktivitě, postavení výtvarníků narozených po roce 1960. A složení letošního seznamu potvrzuje, že i v tomto oboru dochází ke generační obměně. Nejpočetnější skupinu, konkrétně téměř polovinu, v ní tvoří umělci narození v 80. letech, pro srovnání těch narozených o desetiletí dříve je zhruba třetina.
Převládají malíři, kterých je v první stovce čtyřicet, druhou nejpočetnější skupinou jsou umělci pracující se sochou či objektem, kterých je pětina. Mužů je 68, žen pak 36 – žebříček totiž zahrnuje i několik uměleckých dvojic.
První místo už posedmé obsadila Eva Koťátková, a to hlavně díky zahraničním výstavám, na nichž dlouhodobě patří k nejviditelnějším českým jménům. V zahraničí bodovaly i druhá Anna Hulačová a třetí Kateřina Šedá. Na desáté místo se letos probojovala Klára Hosnedlová, která je reprezentantkou umělců narozených v 90. letech. Nováčků je v letošním seznamu 11, mimořádný sběratelský zájem byl loni o díla Josefa Bolfa. Celý žebříček si můžete prostudovat zde.
J&T Banka Art Index hodnotí stovku nejvýraznějších umělců na základě bodů za aktivity v posledních deseti letech, jako jsou samostatné a skupinové výstavy doma i v zahraničí, účasti na bienále, veletrzích, oceněních nebo veřejných realizacích. Nejde o hodnocení umělecké kvality, ale pohled na institucionální úspěšnost a viditelnost v uměleckém provozu.
J&T Banka dlouhodobě podporuje rozvoj výtvarného umění a sběratelství v Česku a střední Evropě, vedle tohoto žebříčku, který má pomoci investorům a sběratelům lépe se orientovat na trhu s uměním, provozuje například Galerii Magnus Art.
Ve spolupráci se serverem Artplus.cz také vydává každoroční J&T Banka Art Report neboli odbornou ročenku shrnující klíčové trendy v umění, vývoj trhu, kurátorské reflexe i rozhovory s aktéry kulturní scény. Jednou za dva roky pořádá také výstavu J&T Banka Art Index Pop-up.