Žižkov čeká proměna. České dráhy se zbavily části Nákladového nádraží, Penta zde vystaví 530 bytů
Společnost Penta Real Estate za pozemky zaplatí 731 milionů korun. České dráhy investují získané peníze do modernizace vlaků.
Rozsáhlý brownfield v areálu bývalého Nákladového nádraží Žižkov čeká v příštích letech přeměna v moderní rezidenční čtvrť s bydlením pro tisíce lidí. Část areálu získalo v minulosti hlavní město Praha, které zde hodlá vybudovat školní kampus, společensko-kulturní centrum i byty. Další pozemky koupila od Českých drah developerská společnost Sekyra Group – ta rovněž počítá s výstavbou nájemního bydlení. A severní úsek areálu teď převzala developerská společnost Penta Real Estate, která za zhruba 40 tisíc metrů čtverečních zaplatila 731 milionů korun.
Developer plánuje na získaných pozemcích zahájit stavební práce již na přelomu letošního a příštího roku. Vznikne zde přibližně 530 bytů, polovinu území mají zabrat zelené plochy. Dokončení výstavby se očekává během roku 2029. „Přispějeme kvalitním architektonickým pojetím ve spolupráci s nizozemským ateliérem Benthem Crouwel Architects a důrazem na veřejná prostranství s vysokým podílem zeleně i uměleckými instalacemi,“ říká David Musil, šéf Penta Real Estate.
Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec pak připomíná, že nádraží už dlouhá léta neslouží svému původnímu účelu. „Je proto logické, že jeho postupné uvolňování pro nové využití máme v plánu už delší dobu. Peníze, které díky tomu získáme, chceme investovat především do další modernizace vlaků a do zlepšování služeb pro naše cestující,“ doplňuje. Celkem zabírá Nákladové nádraží Žižkov plochu okolo 30 hektarů. Penta Real Estate získala práva k výstavbě a nákupu pozemků v této lokalitě v roce 2019. Nyní musí počítat i s kontribucemi pro hlavní město, které poslouží k výstavbě parku či zdravotnického zařízení.