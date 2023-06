Žižkovský hotel Vítkov se promění. Už příští rok má nabídnout pro Česko netypické colivingové bydlení

Sdílené bydlení se většinou skloňuje především v souvislosti se studentskými kolejemi. Jenže v posledních letech se ve světě vzedmul trend, který tento způsob bydlení přenáší i do pozdějších životních etap. Jde o takzvaný coliving, jenž má v Česku zatím jen hrstku vlaštovek. Jednou z nich je nově projekt Youston, který vznikne konverzí žižkovského hotelu Vítkov. Po investici v přepočtu 331 milionů korun by měl nabídnout asi sto nájemních jednotek, které by měly být k dispozici už na začátku roku 2024.

Do projektu se pustila investiční společnost Baltic Asset Management, která dosud realizovala colivingové a tradiční nájemní jednotky ve Vilniusu, kde sídlí. Colivingový projekt Youston tak představuje první výrazné vykročení společnosti do Česka, potažmo střední Evropy. Pro přebudování hotelu se investor rozhodl proto, že taková konverze je mnohem rychlejší než nová výstavba.

Po pandemii covidu totiž nejen v Praze, ale i v dalších městech zejí některé hotely prázdnotou. Přesně tento scénář postihl hotel Vítkov z 30. let 20. století, který v roce 2007 prošel rekonstrukcí, po pandemii se však znovu neotevřel. Ugnius Latvys, generální ředitel Baltic Asset Management, plánuje investovat v České republice, Polsku a Lotyšsku více než 112 milionů eur a rozšířit své portfolio o více než 1 200 colivingových i klasických nájemních jednotek.

Co je coliving?

Coliving je koncept, který staví na principech komunitního života ve větších městech. Nájemci se dělí o náklady na služby, k dispozici mají svůj soukromý prostor, ale zároveň mohou využívat společné prostory, v některých případech například i společnou prádelnu, kuchyň, fitness či knihovnu. Trend je globálně na vzestupu především kvůli rostoucím nákladům na bydlení.

„Krize vytvořila nové příležitosti pro přestavbu projektů. Hotely skončily a práce na dálku odčerpala pracovníky z administrativních budov – objevila se tak řada nemovitostí ideálních pro nový typ aktiv. Podle našeho názoru mohou nové projekty uspokojit potřebu investorů diverzifikovat portfolio,“ vysvětluje Ugnius Latvys.

Podle analýz jeho společnosti navíc v České republice a v celém středoevropském regionu není dostatečná nabídka prostor pro coliving. „Naším cílem je tak vytvořit v regionu více projektů colivingu, proto hledáme jak investiční partnery, tak majitele nemovitostí, kteří jsou otevřeni kvalitním projektům přestavby,“ doplňuje Ugnius Latvys.

Nyní chystaný projekt Youston má po dokončení nabídnou zhruba 100 bytů o rozloze od 15 do 48 metrů čtverečních, každý s vlastní kuchyní a koupelnou. Součástí objektu budou také společné prostory včetně jídelny, kina, sauny, prádelny, posilovny a prostoru pro vzdělávání, práci a trávení volného času. Předpokládanou výši nájemného společnost Baltic Asset Management zatím neuvedla.

„Zaměření společnosti Baltic Asset Management na projekty colivingu odráží rostoucí trend komunitně orientovaného bydlení. Naše projekty upřednostňují společné prostory a pomáhají sociální interakci. Takové projekty mohou mít na čtvrť transformační dopad,“ dodává Ugnius Latvys.

V Česku na poli colivingu působí například společnost Worklounge, která provozuje nájemní dům tohoto typu na Žižkově. Podobný koncept by měl vzniknout i v Domě Radost, tedy rovněž na Žižkově. Aktuálně je zde na spadnutí rekonstrukce, která přes rok čeká na územní rozhodnutí. Ale po jejím dokončení by měl nabídnout asi 600 malých nájemních bytů, které budou v režimu sdíleného bydlení.