Změnil svět erotiky a vydělal na tom desítky miliard. Tajemný a mladý majitel OnlyFans je po smrti
Platforma OnlyFans byla už nějakou dobu na prodej, poslední zprávy hovořily o valuaci 5,5 miliardy dolarů. Co s ní bude dál?
Leonid Radvinsky, majitel platformy OnlyFans a jeden z nejbohatších podnikatelů internetového světa, zemřel v pondělí ve věku pouhých 43 let. Mateřská společnost platformy Fenix International jeho smrt potvrdila s tím, že „Leo zemřel pokojně po dlouhém boji s rakovinou.“ Radvinsky se narodil v Oděse na Ukrajině a vyrůstal v Chicagu, kde po studiu ekonomie na Northwestern University začal podnikat na internetu.
OnlyFans koupil v roce 2018 od britského zakladatele Tima Stokelyho a proměnil jej z okrajové platformy v jeden z nejziskovějších internetových byznysů světa. Pod jeho vedením platforma přesáhla 300 milionů uživatelů a v roce 2024 vygenerovala tržby 1,4 miliardy dolarů – uživatelé na ní celkem utratili 7,2 miliardy dolarů. Radvinsky, který před OnlyFans provozoval více webů pro dospělé, byl proslulý uzavřeností a rozhovorům se soustavně vyhýbal. Forbes odhadoval jeho jmění v době smrti na 4,7 miliardy dolarů, přičemž jen na dividendách si z OnlyFans vyplatil přes 1,8 miliardy dolarů.
Radvinskyho smrt otevírá otázku budoucnosti platformy, která čelí také sílící AI produkci erotického obsahu. Jeho podíl ve Fenix International je od roku 2024 veden v trustu LR Fenix Trust. Agentura Reuters v lednu informovala, že OnlyFans jedná o prodeji většinového podílu investiční firmě Architect Capital, přičemž hodnota firmy byla tehdy odhadována na zhruba 5,5 miliardy dolarů včetně dluhů. Radvinsky vedle OnlyFans řídil také venture kapitálový fond Leo zaměřený na technologické investice, který založil v roce 2009.