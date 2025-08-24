Má jen 46 zaměstnanců a na dividendách si vyplatil miliardy korun. Takhle vypadá mašina na peníze
Byznysová výkonnost portálu OnlyFans je pozoruhodná, přesto je firma na prodej – nástup AI totiž může rozmetat ekonomiku platformy.
Málokdo nahlas přizná, že na jeho web chodí. Jenže takových lidí je po celém světě zhruba stejně jako těch, kdo se pravidelně připojují na sociální síť X, někdejší Twitter – bezmála 400 milionů. OnlyFans je fenomén, který (aspoň zatím) nezpomaluje a jenž navždy změnil způsob, jakým tvůrci obsahu vydělávají peníze online. Leonid Radvinsky, majitel portálu, kterému dominuje obsah pro dospělé, teď zvažuje jeho prodej.
Příběh Radvinského a OnlyFans začal v roce 2018, kdy americko-ukrajinský byznysmen koupil majoritní podíl v britské společnosti Fenix International od zakladatelů Tima a Guye Stokelyových. Byla to mateřská firma platformy, kterou založili o dva roky dříve, ale její pravý rozkvět přišel až pod vedením nového majitele. „Radvinsky přeměnil OnlyFans z relativně malé platformy v digitální zlatý důl,“ jak to popsal pro deník Financial Times jeden z analytiků. Bývalý majitel několika webů pro dospělé totiž přesně věděl, jak na tento segment trhu.
A čísla z roku 2024 to potvrzují. Platforma vyinkasovala od předplatitelů celkem 7,2 miliardy dolarů (zhruba 151 miliard korun), což znamená podstatný nárůst z 6,6 miliardy v předchozím roce. Tvůrcům obsahu přitom OnlyFans vyplatilo 5,8 miliardy dolarů – to je o půl miliardy více než předloni. Princip je jednoduchý: tvůrci si nechávají 80 procent všech plateb od fanoušků, zbývajících 20 procent putuje jako provize platformě.
Zatímco mnohé online firmy zápasí s poklesem poptávky po skončení covidových omezení, OnlyFans pokračuje v rekordním růstu. Počet účtů tvůrců vzrostl o 13 procent na 4,6 milionu, zatímco počet fanouškovských účtů vyskočil téměř o čtvrtinu na 377,5 milionu po celém světě. Největším trhem zůstávají Spojené státy, společnost ale nadále sídlí a platí daně ve Velké Británii.
Sám Radvinsky zůstává záhadnou postavou. Narodil se v Oděse na Ukrajině a s rodinou emigroval do Chicaga ještě jako dítě. Po studiích ekonomie na Northwestern University se pustil do podnikání v oblasti internetu. Ještě před OnlyFans založil firmu Cybertania, která nabízela odkazy na hesla k různým webům včetně pornografických stránek, později vlastnil úspěšný web s webkamerami pro dospělé MyFreeCams.
Prezentuje se i jako majitel investiční skupiny Leo.com, která sídlí na Floridě a zaměřuje se na technologické startupy, jimž nabízí investice až milion dolarů. Její název je s ohledem na pornografický přesah OnlyFans pro české čtenáře kuriózní: Leo se jmenoval jeden ze zdejších erotických časopisů, který začal vycházet hned po roce 1989.
Leonid Radvinsky teď ale jedná o prodeji většinového podílu v OnlyFans konsorciu vedenému investiční firmou The Forest Road Company z Los Angeles. Hodnota celé firmy by se mohla vyšplhat na sedm či osm miliard dolarů. Pro Radvinského, jehož jmění odhaduje magazín Forbes na 3,8 miliardy dolarů, by to znamenalo další gigantický výdělek.
I ze samotného OnlyFans už si ale dokázal vytáhnout velmi zajímavé sumy – na dividendách si v letech 2018 až 2023 vyplatil kolem miliardy dolarů a podle nejnovější zprávy Financial Times, která čerpá z britského obchodního rejstříku, si dalších 701 milionů dolarů vyplatil loni a letos, což odpovídá asi 15 miliardám korun.
Nejpozoruhodnější na celém byznysu OnlyFans je ale jeho neuvěřitelná efektivita – celá skupina zaměstnává pouhých 46 lidí, přitom dosáhla tržeb 1,4 miliardy dolarů a zisku před zdaněním 684 milionů dolarů. V tomto směru nechává daleko za sebou i jinak miláčka dnešního burzovního světa, americkou společnost Nvidia. Jak na LinkedInu upozornil analytik Jay Kim, zatímco tržby na jednoho zaměstnance u výrobce čipů z USA byly v minulém účetním období 3,6 milionu dolarů, u OnlyFans činily 37,6 milionu. Tedy desetkrát tolik.
Pozoruhodný je i důvod, proč se Radvinsky rozhodl právě teď OnlyFans prodat. Majitel nejspíš vidí přicházející AI revoluci, která by mohla jeho byznys model zničit. To je i důvod – spolu se špatným renomé všeho týkajícího se porna –, proč je valuace OnlyFans „jen“ osm miliard dolarů. Její byznysové výkony a fakt, že se jedná o technologickou společnost s přesahem do sociálních médií, by ji jinak opravňovaly pomýšlet klidně na několinásobně vyšší ohodnocení.
Jenže pornu se řada investorů (oficiálně) vyhýbá a umělá inteligence bude umět dříve či později vytvářet nekonečně škálovatelný pornografický obsah bez nutnosti skutečných tvůrců. A to by mohlo OnlyFans vyřadit ze hry, platforma nemůže přijmout AI, aniž by tím nepoškodila své čtyři miliony tvůrců obsahu – a ti jsou základ celého jejího byznysu.