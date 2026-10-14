Zvony, které nacisté odváželi z Čech, připomínají další nové domy. Vzniknou v nich stovky bytů
J&T Real Estate chystá v Karlíně další etapu Nového Rohanu. Domy nabídnou zelená atria, obchody v parteru i mezonety, stavět se má začít ještě letos.
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Za druhé světové války sloužil pražský Rohanský ostrov jako shromaždiště zvonů, které nacisté zabavili pro válečnou výrobu. V roce 1942 je odtud loděmi odváželi do Hamburku. Jména světců, jež zvony nesly, dnes připomínají také názvy domů v nové čtvrti developera J&T Real Estate. K již vznikajícím budovám Barbora, Prokop a Vincent teď přibude trojice devítipodlažních domů: Sebastián, Anežka a Jeroným. Dohromady nabídnou 414 bytů a 12 obchodních jednotek.
Sebastián a Jeroným dostanou vnitřní atria se zelení a v přízemí prostory pro obchody a služby směrem do Voctářovy ulice. Anežka bude menší, s 54 byty, zato s vyšším standardem interiérů i společných prostor. Počítá se například s dřevěnými podlahami a centrální galerií s proskleným stropem. Fasáda domu Sebastián propojí cihelný pásek s broušenou omítkou, přičemž obloukový motiv odkáže na tradiční architekturu Karlína a Libně. Jeroným naopak vsadí na kombinaci cihelného obkladu a bílé omítky.
„Vedle klasických dispozic nabízíme i nové typy bydlení, které odpovídají tomu, jak se mění potřeby lidí. Patří k nim třeba dispozice 1,5+kk s odděleným prostorem pro spaní nebo nový koncept Live & Rent,“ říká Martin Kodeš, výkonný ředitel a místopředseda představenstva J&T Real Estate. Zmíněný koncept tvoří dvojice sousedních menších bytů, které mohou fungovat nezávisle na sobě. Ve společné stěně budou připravená dvě místa pro případné propojení. Majitel tak může v jednom bytě žít, druhý pronajímat, nebo oba později spojit do většího celku.
Stavba druhé etapy Nového Rohanu má začít do konce letošního roku. Hotovo by mělo být ve druhém čtvrtletí roku 2029. Náklady na tuto část projektu dosáhnou zhruba 2,6 miliardy korun. Návrh domu Sebastián připravilo studio Loxia, za podobou Anežky a Jeronýma stojí Unit architekti.
Na Rohanském ostrově chce J&T Real Estate postupně přidávat další bytové domy i kanceláře. Cílem je vytvořit čtvrť, kde se bude nejen bydlet a pracovat, ale také nakupovat a trávit volný čas. Plány zahrnují rovněž základní školu Rohan pro téměř tisíc žáků. Na její výstavbu developer přispěje Praze asi 300 miliony korun. Nedaleko pak hlavní město připravuje krajinný park Maniny.