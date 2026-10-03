Adam Matuška chystá svůj vysněný bar. Vzniká v Lucerně a k pivu si v něm pustíte vinyl nebo zazpíváte
Nový podnik se bude jmenovat Stereo Matuška, jím ale novinky ve světě známého pivovarníka nekončí. Proměnou projde i karlínský Krystal.
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S velkým kufrem prý Adam Matuška už dlouho nikam neletěl, když teď ale míří na let do New Yorku, má s sebou pořádný loďák. „Ale je skoro celý prázdný, chci tam nakoupit vinyly, tak ať je mám v čem převézt,“ vysvětluje. Gramofonové desky ovšem nebude nakupovat pro sebe, nýbrž pro dva nové projekty, které by co nevidět měly spatřit světlo světa.
„Já prostě miluju písničky a drinky k tomu,“ rozplývá se Matuška, který si aktuálně tak trochu plní svůj sen. Jeho vlajkovým lodím, pivovaru a dvěma výčepům Automat Matuška, se daří, ten novější na Jiřího z Poděbrad je po necelém roce od otevření prý dokonce už v lehkém plusu, a tak přišla řada na to, aby se jeho vášeň spojila i s byznysem.
„Vinylům jsem pak propadl v Tokiu, které je vyhlášené svými vinylovými bary. Prohrabujete se deskami a posloucháte je, k tomu máte skvělé drinky. Má to nezaměnitelnou atmosféru a tu bych u nás rád vytvořil taky,“ popisuje.
A to taky dělá. Jeho variace na tokijské podniky se jmenuje Stereo Matuška a vzniká hned vedle Lucerna Music Baru. Jen o vinylech ale nebude, fascinace gramofonovými deskami se v něm totiž propojí s další velkou Matuškovou láskou a dlouhodobým snem, a sice irským pubem neboli hospodou s živou hudbou. „Irish pub je asi nejrozšířenější druh hospody na světě a já pořád nechápu, že jich tady moc není,“ krčí rameny.
Stereo Matuška by mělo otevřít už začátkem prosince a vedle gramofonu v něm budou japonské výčepní kohouty s šesti druhy piv, ale taky káva a sladké a slané buchty k jídlu tak, abyste tu mohli strávit klidně celé odpoledne. „Interiér bude ze dřeva, aby připomínal útulný pokojíček. Když přijdete v jednu odpoledne, tak si dáte to kafe a vyberete vinyl podle svého gusta. Pustit ho budete moct buď na celou hospodu, nebo jen sobě do sluchátek a můžete u toho klidně pracovat na počítači. A když u nás zůstanete déle, dáte si pivo a večer bude živá hudba a vy si budete moct klidně zazpívat,“ popisuje Matuška a je na něm znát, že se na to sám moc těší.
Vedle Matuškova piva se tu bude čepovat i irský Guinness v alko a nealko verzi a živá hudba by tu měla být tak polovinu dnů v týdnu. „Každý den to nedává ekonomicky smysl, od středy do soboty ale snad jo. Aktuálně pracujeme na dramaturgii a domlouváme, kdo bude vystupovat, chtěli bychom tu mít umělců víc,“ vysvětluje Matuška a dodává, že by taky rád, aby se Stereo Matuška stalo místem, kam by před či po koncertech pravidelně chodili i návštěvníci akcí, které se v Lucerně konají. „Jen si to představte, že tam třeba přijdou i ti umělci na after party,“ zasní se.
Desky, jež si plánuje přivézt z New Yorku, ale nezamíří jen do Lucerny. Část by jich měla putovat i do Karlína, kde Adam Matuška oficiálně vstupuje coby minoritní společník do Bistra Krystal. To dosud vlastnili dva z jeho pěti byznysových partnerů, kteří jsou spolumajiteli i v obou Automatech. A i pro francouzské bistro, které v posledních letech trochu ztrácí dech, má přichystanou vinylovou budoucnost. Koneckonců jeho nové jméno má být Krystal Vinyl.
„Krystal funguje skvěle přes obědy, na večeře ale už dnes moc netáhne a to musíme změnit. Zatím to není průšvih, ale neradi bychom, aby nastal,“ popisuje Matuška. „Kuchyně zůstane z devadesáti procent stejná, ta je skvělá a není třeba ji měnit. Musíme ale zapracovat na atmosféře, aby byla víc cool a opět lákala. Rádi bychom, aby to tu bylo super místo na rande, kam se nebudete bát vzít i člověka, se kterým teprve začínáte, a budete se cítit uvolněně,“ doplňuje.
O správnou atmosféru by se měla postarat jak chystaná koktejlová nabídka, tak i rekonstrukce, která je plánovaná na začátek roku. Až bude hotovo, budou všude opět vinyly a taky pult s gramofonem a DJem, který na něm bude hudbu pouštět. „To je hlavní rozdíl oproti Lucerně, tam si ji budete moct pustit sami,“ upozorňuje pivovarník. „Měl by ale vnímat, co se kolem něj děje a kam se večer ubírá, a podle toho hudbu vybírat. A když se podaří, aby se u toho někdo i zavlnil, bude to přesně ono,“ říká. O podobu nového Krystalu se postará Michal Froněk ze Studia Olgoj Chorchoj, na vzhledu Sterea v Lucerně pak pracoval společně i se svou ženou Terezou a oba podniky na sebe budou vizuálně navazovat.
A aby tohle všechno dobře fungovalo, zhmotnil Adam Matuška i svůj další dlouho chystaný plán a zhruba před dvěma měsíci oficiálně spustil vlastní – jak by sám řekl v uvozovkách – gastronomickou skupinu, kterou pojmenoval Máma. „Je to teda mnohem víc opravdu máma než gastronomická skupina, ale lepší přirovnání nemám,“ říká.
Nová entita, kterou tvoří on, jeho dlouholetí parťáci a spolumajitelé některých podniků Daniel Korcsmáros a Bohumil Spěvák, dále marketingový specialista Lukáš Ercoli a kuchař Michal Pravda, má jednoduchý úkol – pomáhat jednotlivým podnikům s tím, co nesouvisí s každodenním provozem, ale taky je rozvíjet a starat se a školit lidi, kteří je tvoří.
Prozatím do Mámy patří oba Automaty Matuška na Hradčanské i ten novější na Jiřího z Poděbrad a pivovar v Broumech. Až otevře, stane se její součástí i Stereo a se změnou konceptu by se do ní měl včlenit i Krystal. „Máma se de facto zrodila v momentě, kdy jsme spouštěli druhý Automat. Najednou jsme řešili, jak uhlídat kvalitu a jak pracovat s lidmi, aby spolu všechny podniky ve finále kamarádily. Pivovar a Automat jsou oddělené, což je dobře. Ale abych byl upřímný, tak jsme vedle toho, že Máma reálně pomáhá, potřebovali i nějaký prvek, který by je spojoval,“ přemítá Matuška.
Ve skupině společně řeší marketing, pomáhají s pořádáním speciálních akcí, Bohumil Spěvák dohlíží na ekonomiku kuchyní a vhodnost surovin, Michal Pravda zase coby kreativní šéfkuchař dbá na to, co z nich vytvářejí. A v plném proudu je i vzdělávání. Na letiště totiž Adam Matuška nemíří sám – cestou do Ameriky si spolu s několika kolegy udělá zastávku v Dublinu. „Spouštíme Irish pub, takže se jedeme proškolit v tom, jak čepovat Guinness. A pak to tady rozjedeme,“ uzavírá.