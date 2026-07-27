AI vstoupila do světa knih a na Slovensku rozpoutala bouři. Kauza otevírá debatu, která čeká celý knižní svět
Vlnu nevole nezastavilo ani odmítnutí milionu od státu. Knihkupectví Martinus tak zavedlo novinku, která určuje hranice pro autorskou tvorbu.
Pohádkový příběh o partě kamarádů ze Šiškolandu, kteří se snaží zachránit zpívající strom Srdcovník, zní jako nevinné čtení pro děti. Když se ale kniha s názvem Šiškáči nedávno objevila na slovenském trhu, postarala se u našich sousedů o jednu z největších kulturních debat poslední doby. Byla totiž z části stvořená pomocí umělé inteligence a dotovaná státem.
Všechno to odstartovalo letos na jaře, kdy vydavatelství Jojo Donut vydalo svou první dětskou knihu. Firma se následně na sociálních sítích pochlubila fotografií, podle které se Šiškáči dostali na první místo v prodejích v síti známého knihkupectví Martinus. Jak se ale brzy ukázalo, byl to spíše jen výstřel zachycující chvilkovou situaci v jedné konkrétní pobočce, dle zástupců knihkupectví totiž kniha není ani v top 100 nejprodávanějších dětských knih v tomto roce. Přesto to stačilo k tomu, aby se na ni zaměřila pozornost veřejnosti. A to, co lidé zjistili, vyvolalo bouři.
Vizuální stránka knihy totiž působí velmi nestandardně. Obrázky i grafika nesou stopy toho, že je nenakreslil člověk, ale že je na základě pokynů vygenerovala umělá inteligence. Vydavatelství sice argumentovalo, že umělá inteligence byla jen jedním z nástrojů a nešlo o náhradu lidské myšlenky, to už ale rozjetý vlak nevole nezastavilo.
I proto, že vyplynulo, že kniha dostala od slovenského Fondu na podporu umění dotaci ve výši 40 tisíc eur, tedy zhruba milion korun. Celou věc navíc umocnil fakt, že odborná komise fondu projekt z finančních důvodů vůbec nedoporučila, ale Rada Fondu, složená z nominantů ministerstva kultury, toto rozhodnutí přehlasovala.
Následovala reakce umělecké obce a k protestům se přidali i čtenáři, kteří v recenzích na e-shopu srazili hodnocení knihy až na propastných 1,4 hvězdičky z pěti. Tento tlak veřejnosti, kritika a celková politizace případu nakonec vydavatele dohnaly k tomu, že ačkoliv firma trvala na tom, že státní dotaci ještě fyzicky nečerpala, rozhodla se celých schválených 40 tisíc eur dobrovolně vzdát.
Pozornost se ale od státních fondů přesunula k samotným prodejcům. Mnozí zákazníci po knihkupectví Martinus požadovali, aby kontroverzní titul okamžitě stáhlo z prodeje. „I na základě situace s knihou Šiškáči jsme k jejímu popisu přidali jasné označení, že při její tvorbě byla využita umělá inteligence. Zároveň začínáme tuto informaci přidávat i u dalších knih, u kterých využití AI vydavatel či autor přizná,“ vysvětluje pro CzechCrunch CEO Martinusu Michal Meško.
Šéf největšího slovenského knihkupectví si totiž uvědomuje, že technologický pokrok nelze jen tak vymazat. „Nemyslíme si, že je možné, aby se úplně zabránilo využívání AI v jakékoliv oblasti, včetně kreativní tvorby, a tedy včetně tvorby knih, ať už v samotných textech, ilustracích nebo překladech. Je to vidět všude ve světě, takové knihy už vznikají a pravděpodobně budou vznikat dál,“ upozorňuje s tím, že umělá inteligence je mezi vydavateli potichu přítomná už delší dobu.
Nemyslíme si, že je možné, aby se úplně zabránilo využívání AI v jakékoliv oblasti. Takové knihy už vznikají a pravděpodobně budou vznikat dál.
„Už dlouho se v menší nebo větší míře AI využívá například v překladech, kde je často velmi těžko odhalitelná, ale rovněž na tvorbu obálek, a to i u renomovanějších vydavatelů. Můžeme jen předpokládat, že někteří autoři si s ní pomáhají i při tvorbě samotných textů či příběhů, ale dokud to nepřiznají, neznáme způsob, jak to odhalit,“ vysvětluje.
Podle něj navíc stojí celý trh před zásadní výzvou. „Knižní svět, včetně autorů, překladatelů, vydavatelů, ale i čtenářů tím, jaké knihy budou svými nákupy podporovat, bude muset přijít na to, zda je jakékoliv využití AI akceptovatelné,“ zamýšlí se Meško.
Krok Martinusu dle něj není o slepém mazání titulů z databáze čítající stovky tisíc položek ani o pasování se do role cenzora. „Naším cílem je mít nejširší dostupnou nabídku, aby člověk aktivně hledající nějakou knihu ji u nás našel. V nabídce tedy máme knihy s nejrůznějším obsahem i pozadím vzniku, a dokud obsah knihy neporušuje platné zákony, ponecháváme ji tam,“ dodává.
Férový přístup ale neznamená, že umělou inteligencí generované knihy budou stát ve výlohách na úkor živých tvůrců. Martinus třeba po vypuknutí kauzy zastavil veškerou propagaci Šiškáčů. „V Martinusu milujeme knihy, milujeme příběhy a věříme, že ty psané, ilustrované či překládané lidmi mají hodnotu, kterou AI nedokáže nahradit,“ zakončuje Meško.