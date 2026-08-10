U Vltavy s výhledem na Pražský hrad i Vyšehrad vyrostou luxusní byty. Budou jedny z nejdražších vůbec
Developerská společnost Daramis zahajuje na Smíchovském nábřeží výstavbu projektu Bay 55. Do roku 2030 tu má vyrůst 114 luxusních rezidencí.
Baví vás CzechCrunch?
Vídejte ho na Googlu častěji.
Na jedné z posledních volných parcel v centru Prahy, přímo na břehu Vltavy s výhledem na Pražský hrad a Vyšehrad, začal developer Daramis stavět rezidenční komplex Bay 55. Podle společnosti jde z pohledu investičních nákladů do výstavby o nejnákladnější rezidenční projekt v historii Prahy. „Rámcová výše investice se pohybuje mezi třemi až čtyřmi miliardami korun,“ uvedl pro CzechCrunch Dušan Krajča, generální ředitel společnosti Daramis. Ta na lukrativním místě plánuje postavit celkem 114 značkových rezidencí.
„V srpnu zahajujeme realizaci projektu Bay 55. Celý projekt plánujeme dokončit v roce 2030,“ uvádí Omri Sivor, zakladatel společnosti Daramis. Označení značková rezidence (branded residence) znamená, že nejde o běžné luxusní byty, ale o bydlení navržené a koncipované po vzoru nejlepších světových hotelových projektů. Kromě toho projekt počítá i s rozsáhlými soukromými prostory určenými výhradně rezidentům – wellness a fitness studiem o rozloze zhruba 600 metrů čtverečních a rezidentským loungem.
Návrh interiérů celého komplexu má na starosti studio Kristina Zanic Consultants, které se specializuje přímo na návrhy luxusních hotelů a ikonických značkových rezidencí po celém světě. Celkový architektonický návrh budovy pak připravilo studio Schindler Seko architekti, tuzemský tým specializovaný na rezidenční a komerční projekty.
Jednou z prvních etap výstavby bude prodloužení Smíchovského nábřeží, které má zpřístupnit veřejnosti další úsek břehu Vltavy a stát se součástí širší proměny této části Prahy. „Bay 55 je pro naši společnost dosud nejvýznamnějším projektem, který realizujeme. Nejde jen o výjimečnou lokalitu nebo architekturu – naším cílem je vytvořit místo, které nabídne nový způsob městského bydlení a propojí soukromí domova s úrovní služeb světových hotelových značek,“ dodává Omri Sivor.
Daramis na pražském trhu působí pětadvacet let a rezidenční projekty přímo na říčních nábřežích staví opakovaně – v Holešovicích developer dříve postavil rezidence Marina Island a Prague Marina Nova. Za dobu svého působení firma podle vlastních údajů realizovala více než pětadvacet projektů a na trh uvedla přes 4 300 bytových jednotek pro víc než 7 500 obyvatel, přičemž v příštích pěti letech plánuje přidat další dva tisíce bytů, mimo jiné v pražských Malešicích. Dokončení Bay 55 zůstává podle developera naplánováno na rok 2030.