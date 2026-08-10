Bydlení a reality –  – 1 min čtení

U Vltavy s výhledem na Pražský hrad i Vyšehrad vyrostou luxusní byty. Budou jedny z nejdražších vůbec

Developerská společnost Daramis zahajuje na Smíchovském nábřeží výstavbu projektu Bay 55. Do roku 2030 tu má vyrůst 114 luxusních rezidencí.

Ondřej HolzmanOndřej Holzman

bay55-daramis2

Foto: Daramis

bay55-daramis1
bay55-daramis3
bay55-daramis4+2
bay55-daramis6
bay55-daramis5
0Zobrazit komentáře

Baví vás CzechCrunch?

Vídejte ho na Googlu častěji.

Preferovat

Na jedné z posledních volných parcel v centru Prahy, přímo na břehu Vltavy s výhledem na Pražský hrad a Vyšehrad, začal developer Daramis stavět rezidenční komplex Bay 55. Podle společnosti jde z pohledu investičních nákladů do výstavby o nejnákladnější rezidenční projekt v historii Prahy. „Rámcová výše investice se pohybuje mezi třemi až čtyřmi miliardami korun,“ uvedl pro CzechCrunch Dušan Krajča, generální ředitel společnosti Daramis. Ta na lukrativním místě plánuje postavit celkem 114 značkových rezidencí.

„V srpnu zahajujeme realizaci projektu Bay 55. Celý projekt plánujeme dokončit v roce 2030,“ uvádí Omri Sivor, zakladatel společnosti Daramis. Označení značková rezidence (branded residence) znamená, že nejde o běžné luxusní byty, ale o bydlení navržené a koncipované po vzoru nejlepších světových hotelových projektů. Kromě toho projekt počítá i s rozsáhlými soukromými prostory určenými výhradně rezidentům – wellness a fitness studiem o rozloze zhruba 600 metrů čtverečních a rezidentským loungem.

Návrh interiérů celého komplexu má na starosti studio Kristina Zanic Consultants, které se specializuje přímo na návrhy luxusních hotelů a ikonických značkových rezidencí po celém světě. Celkový architektonický návrh budovy pak připravilo studio Schindler Seko architekti, tuzemský tým specializovaný na rezidenční a komerční projekty.

Jednou z prvních etap výstavby bude prodloužení Smíchovského nábřeží, které má zpřístupnit veřejnosti další úsek břehu Vltavy a stát se součástí širší proměny této části Prahy. „Bay 55 je pro naši společnost dosud nejvýznamnějším projektem, který realizujeme. Nejde jen o výjimečnou lokalitu nebo architekturu – naším cílem je vytvořit místo, které nabídne nový způsob městského bydlení a propojí soukromí domova s úrovní služeb světových hotelových značek,“ dodává Omri Sivor.

Daramis na pražském trhu působí pětadvacet let a rezidenční projekty přímo na říčních nábřežích staví opakovaně – v Holešovicích developer dříve postavil rezidence Marina Island a Prague Marina Nova. Za dobu svého působení firma podle vlastních údajů realizovala více než pětadvacet projektů a na trh uvedla přes 4 300 bytových jednotek pro víc než 7 500 obyvatel, přičemž v příštích pěti letech plánuje přidat další dva tisíce bytů, mimo jiné v pražských Malešicích. Dokončení Bay 55 zůstává podle developera naplánováno na rok 2030.

Nepřehlédněte:

Související témata:PrahaDaramis
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    luke-dale-hospoda-vinohrady

    Hvězda Kingdom Come otevírá hospodu na Vinohradech. Je to moje vyznání lásky k Česku, říká miláček fanoušků

  2. 2

    airtable

    Startupová apokalypsa: Před lety měl populární nástroj hodnotu 11 miliard dolarů, teď se prodal za desetinu

  3. 3

    frantapeterka

    Vybudoval a prodal čtyři firmy, teď poslal do světa Driveto. Dám si pohov, ale asi ne na dlouho, říká

  1. 1

    nozicky

    U Berounky vyrostl dům přímo v záplavové oblasti. Architekti proto přišli s jedním trikem

  2. 2

    netflix-1670-06

    Kam se hrabou české komedie. Pusťte si na Netflixu historickou satiru z Polska, její humor platí i na nás

  3. 3

    odyssea-imax-70mm-35mm

    Na Odysseu se vyplatí počkat do IMAXu. Podívejte se, o co všechno v obyčejném kině jinak přijdete