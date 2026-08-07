Akcie CSG po měsících bídy zase sílí. Strnad a spol. je teď podpořili čísly a zajímavou investicí
Zbrojařská skupina vykázala solidní čísla za první polovinu roku 2026, obrat zvedla o 17 procent, čistý zisk o skoro 85 procent.
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Tržby o sedmnáct procent nahoru, čistý zisk téměř dvojnásobný, potvrzený celoroční výhled. Akcie tuzemské zbrojařské jedničky Czechoslovak Group už od poloviny července pomalu posilují a nyní poté, co firma ukázala hospodářské výsledky za první pololetí 2026, by mohl trend pokračovat.
Za šest měsíců do konce června skupina mladého miliardáře Michala Strnada utržila 3,251 miliardy eur, v přepočtu zhruba osmdesát miliard korun, meziročně je to o 17,2 procenta víc. Provozní zisk stoupl o 12,7 procenta na 784 milionů eur a čistý zisk vyskočil o 84,8 procenta na 572 milionů eur, tedy přibližně 13 miliard korun.
Trh ale sleduje i jiné údaje. Provozní peněžní tok před zdaněním skončil na minus 411 milionech eur a čistý dluh vystoupal na 2,914 miliardy eur. CSG to vysvětluje strategickým předzásobením pro munici středních a velkých ráží a slibuje uvolnění kapitálu ve druhém pololetí.
Akcie CSG, které v lednu debutovaly na amsterdamské burze s cenou 25 eur a rychle se vyšplhaly až nad 33 eur, se nyní blíží 20 eurům. To představuje poměrně silný růst, protože po většinu roku se pohybovaly mnohem níž a ještě v červenci se dostaly až ke 13 eurům. Nyní už ale několik dní stabilně rostou.
„V prvním pololetí roku 2026 jsme dosáhli dalšího období silné výkonnosti, když tržby meziročně vzrostly o více než 17 %. Poptávka po našich produktech zůstává robustní a podnikli jsme další strategické kroky k uvedení nových produktů a systémů na trh, prohloubení vertikální integrace a rozšíření naší přítomnosti na klíčových mezinárodních trzích,“ řekl šéf a majoritní vlastník CSG Michal Strnad.
A dodal: „Pokračovali jsme v posilování našich schopností v oblasti pokročilých technologií a navazovali na naše postavení v protivzdušné obraně a pohonných systémech pro bezpilotní vzdušné prostředky.“ V této souvislosti skupina oznámila zajímavou investici – vstoupila do kanadského startupu North Vector Dynamics, který vyvíjí systémy protidronové obrany a hypersonických střel.
Právě to, že v nejmodernějších bojových systémech pokulhává, skupině v minulosti řada analytiků vyčítala. Hlavně válka na Ukrajině ukazuje, kam se trend válčení vyvíjí. Nicméně CSG je v této oblasti v posledních měsících hodně aktivní, v USA má například podnik na vývoj a výrobu pohonných systémů pro drony.