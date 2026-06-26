Strnad si s Muskem moc podobný není, stejně jako CSG a SpaceX. Obě firmy přesto něco spojuje
Akcie se značkou SPCX po vstupu na burzu prudce posílily, celkem záhy ale začaly klesat. Jen za posledních pár dní oslabily o čtvrtinu.
Glosa Luboše Kreče Tak Elon Musk už zase není bilionář. Představte si to! Ještě před dvěma týdny, když jím vedená a založená společnost SpaceX vstoupila na burzu, se stal historicky prvním člověkem se jměním přesahujícím bilion dolarů. Jenže po pár dnech to zase neplatí, i když těsně: v žebříčcích Forbesu i Bloombergu se propadl na úroveň kolem 960 miliard dolarů.
Proč? Protože spadly dolů akcie jak SpaceX, tak Tesly, které jsou jádrem jeho bohatství. A vlastně celý technologický sektor se tento týden dočkal takového mini výplachu. Akcie Muskovy automobilky oslabily během posledních dní zhruba o šest procent a následovaly trend patrný i z jiných titulů: Nvidia je dole o čtyři procenta, Alphabet o šest procent, Meta také o šest procent…
Ovšem SpaceX šlo dolů po víkendu mnohem dramatičtěji, ztratilo do čtvrtečního odpoledne celou čtvrtinu. Pravdou ale je, že výchozí hodnota byla hodně nadsazená – po vstupu na burzu Nasdaq s upisovací cenou 135 dolarů za akcii vyletěly cenné papíry se značkou SPCX až nad 220 dolarů.
Byl to klasický scénář, který se opakuje u společností, s jejichž premiérou na kapitálových trzích jsou spojená velká očekávání. Poté, co se s obchodováním začne, cena akcií vystřelí vzhůru, jak se na ně všichni vrhnou. Bývá ale dobré si pár dní počkat, až se mánie uklidní a sedne prach. To se potvrdilo i u české zbrojní jedničky CSG Michala Strnada, která se dnes pohybuje na třetině svých lednových maxim. A i u SpaceX sledujeme ochládání nadšení.
Jak v podcastu Money Maker Hedge řekli zkušení burziáni Michal Semotan a Filip Kejla, investice do akcií SpaceX není sázkou na fantastickou byznysovou výkonnost společnosti, ale na příběh a vizi Elona Muska.
Podobně, jako to svého času bylo u Tesly. Protože čistě číselně dnes nákup akcií SPCX nedává smysl: akcie jsou pohledem tzv. fundamentální analýzy prostě a jednoduše drahé, navíc šance, že brzy ponesou dividendu, je malá.
O to u nich ale nejde. Platí, že Elon Musk je podnikatel, jací se rodí jednou za opravdu dlouhou dobu. A že dokáže hýbat celými sektory a vlastně i celými společnostmi směrem, kterým si usmyslí. Že ve vesmíru a v AI bude spousta byznysových příležitostí, je fakt – a investice do SpaceX je přesně o tom.