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Alfons Mucha na tričku i mikině. Pražská módní značka vdechla nový život plakátům slavného malíře

Pětadvacet designů oblečení a doplňků vzniklo sítotiskem podle secesních plakátů i ornamentů Alfonse Muchy. Stojí za nimi značka Never Enough.

Ondřej HolzmanOndřej Holzman

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Foto: Never Enough

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Jde o jednoho z nejvýznamnějších českých umělců a světově uznávaného představitele secese. Teď se tvorba Alfonse Muchy dostává do současné módy. Nadace Mucha totiž spojila jeho secesní díla se streetwearem a ve spolupráci s pražskou značkou Never Enough vznikla kolekce Never Enough × Alphonse Mucha Collection. Ta přináší sedm motivů z Muchovy tvorby na trička, mikiny, kšiltovky a tašky, které lze nyní objevit a koupit také v pop-up storu v paláci Savarin v pražské ulici Na Příkopě.

Nadace Mucha, která nese umělcovo jméno, pečuje o jeho odkaz a připomíná, že nešlo jen o autora ikonických plakátů – Alfons Mucha byl také malíř, kreslíř, designér a humanista s hlubokým společenským přesahem, jehož dílo dodnes ovlivňuje grafický design i vizuální kulturu. Spolupráce s Never Enough podle nadace vychází ze snahy otevírat Muchovo dílo novým generacím a ukazovat jeho význam nejen v kontextu dějin umění, ale i jako jeden ze základních inspiračních zdrojů moderní vizuální komunikace.

Muchova práce s linií, ornamentem, typografií a výraznou obrazovou kompozicí podle nadace ovlivnila podobu grafického designu, plakátové tvorby i populární kultury dvacátého století a zůstává aktuální i pro dnešní tvůrce. „Alfons Mucha nevnímal umění jako něco odděleného od každodenního života. Jeho tvorba vstupovala do veřejného prostoru prostřednictvím plakátů, knih, obalů, šperků i užitého umění,“ uvádí výkonný ředitel Nadace Mucha Marcus Mucha.

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Foto: Crestyl

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Spolupráci s Never Enough podle něj tato myšlenka přirozeně navazuje a ukazuje, že Muchův vizuální jazyk může autenticky oslovovat i současnou mladou generaci. „K Muchovu dílu jsme přistupovali z perspektivy současné streetwearové značky. Naším cílem nebylo původní práce pouze přenést na oblečení, ale vytvořit samostatné oděvní designy, které respektují charakter originálů a současně obstojí v dnešním vizuálním prostředí,“ popisuje Daniel Göringer z Never Enough.

Muchova pevná linie, práce s plochou a promyšlená barevnost podle něj mají překvapivě blízko k principům moderního grafického designu i sítotisku. Samotná streetwearová značka Never Enough vyrůstající z prostředí pražských Vinohrad a Žižkova přitom vedle vlastní tvorby dlouhodobě spolupracuje s českými i zahraničními výtvarníky a svými kolekcemi otevírá společenská, lidskoprávní a environmentální témata.

Základem kolekce Never Enough × Alphonse Mucha je sedm výtvarných motivů. Kolekce pracuje mimo jiné s plakáty Cycles Perfecta a Wiener Chic, obálkou revue L’Estampe Moderne, díly Au Quartier Latin a Cours Mucha nebo s plakátem k Muchově výstavě v Brooklynu. Šestici figurativních a plakátových kompozic doplňuje samostatný grafický symbol odvozený od jednoho z Muchových secesních ornamentů, převedený do podoby vektorové ikony.

Motivy byly upraveny tak, aby fungovaly jako svébytné oděvní návrhy a zároveň zachovaly rozpoznatelnost a výtvarnou integritu původních děl. Kolekce vzniká v licenci Mucha Ltd. a každý produkt ponese také údaj o roku vzniku původního díla. Celkem zahrnuje pětadvacet druhů produktů, přičemž motivy jsou na textil aplikovány tradiční technikou sítotisku.

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