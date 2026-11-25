Z partnera konkurentem. Amazon mění strategii, čerstvé potraviny bude rozvážet sám a končí i s Rohlíkem
Kromě Knuspru z Amazonu odcházejí i francouzské Monoprix a Chronodrive. Potraviny Amazonu rostou třikrát rychleji než zbytek obchodu.
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Před dvěma lety Amazon v Německu zavřel vlastní rozvoz čerstvých potravin a jeho zákazníky přenechal Rohlíku. Teď si je bere zpátky. Od 19. ledna 2027 přestane na Amazon.de nabízet potraviny Knuspru, německé odnože skupiny Rohlik Group Tomáše Čupra, a z platformy zmizí zhruba 15 tisíc produktů. Konec partnerství, na který jako první upozornil německý Supermarktblog, zapadá do změny, kterou Amazon dělá po celém světě: partnery ruší a čerstvé potraviny chce prodávat sám.
Rohlík konec spolupráce potvrzuje. „Za poslední dva roky tato služba oslovila stovky tisíc uživatelů, což dokládá silnou poptávku po online nákupu potravin v Německu. Společnosti Amazon děkujeme za skvělou spolupráci,“ potvrdil deníku E15 mluvčí Rohlíku Ondřej Obergruber. Zákazníci mohou přes Amazon objednávat až do ukončení služby, pak jim zůstane web knuspr.de a aplikace Knuspr. Amazon konec partnerství nekomentoval, jeho mluvčí jen obecně uvedla, že firma chce zákazníkům v dodávání potravin sloužit co nejlépe.
Amazon v říjnu serveru Grocery Dive potvrdil, že na americkém webu zavře blíže neurčený počet obchodů partnerských řetězců a zákazníky místo toho navede na vlastní nabídku potravin. Partneři s ním mají dál spolupracovat jinak, třeba jako místa pro výdejní boxy nebo jako zákazníci cloudu AWS. Nákup potravin chce Amazon podle Supermarktblogu zapojit přímo do hlavního obchodu, bez samostatného rozhraní, jaké měl Amazon Fresh nebo dřív Prime Now.
Proč to dělá, ukazují americká čísla. Na začátku roku 2025 začal Amazon přidávat čerstvé potraviny do běžného doručení ve stejný den a jejich prodej od té doby podle šéfa firmy Andyho Jassyho vzrostl víc než čtyřicetkrát. Tam, kde služba funguje, tvoří devět z deseti nejčastěji objednávaných položek, a dnes ji Amazon nabízí ve víc než 2 300 amerických městech. Potraviny mu loni přinesly hrubé tržby přes 150 miliard dolarů (3,3 bilionu korun), díky čemuž je podle vlastních slov druhým největším prodejcem potravin v USA.
Ve třetím čtvrtletí letošního roku rostly čerstvé potraviny a zboží denní potřeby zhruba třikrát rychleji než zbytek obchodu a tvořily asi polovinu všech prodaných kusů. Formáty, které nefungovaly, Amazon mezitím škrtá. V lednu oznámil konec všech kamenných obchodů Amazon Go a Amazon Fresh v USA, v Británii už loni na podzim zavřel všech 19 prodejen Amazon Fresh. Peníze místo toho míří do rychlého doručení: v červnu firma oznámila investice přes deset miliard eur (240 miliard korun) do evropských skladů a víc než 25 nových míst pro doručení ve stejný den, mimo jiné v Británii a Německu.
Do Německa Amazon americký model přinesl na konci října. Čerstvé potraviny doručuje ve stejný den ve vybraných částech Frankfurtu nad Mohanem, Kolína nad Rýnem a Mnichova a zákazníci je přidají do stejného košíku jako ostatní zboží. „Žádná aplikace ani námaha navíc,“ popisuje šéf Amazon.de Rocco Bräuniger. Ve Frankfurtu a Mnichově, kde rozváží i Knuspr, se tak Amazon z partnera Rohlíku stává jeho přímým konkurentem. Další metropole mají přibýt v následujících týdnech.
Ještě před dvěma lety přitom Amazon v německých potravinách sázel na Rohlík. Když Čupr v listopadu 2024 partnerství ohlásil, Knuspr dostal prominentní místo na Amazon.de a za Amazon spolupráci představoval právě Bräuniger. „Je to obří. Dodá nám to velkou distribuční sílu,“ popisoval tehdy zakladatel Rohlíku. O týden později Amazon zavřel vlastní rozvoz Amazon Fresh v Mnichově, Berlíně, Postupimi a Hamburku a čerstvé potraviny tam od poloviny prosince 2024 nabízel už jen přes Knuspr.
Rohlík není jediný partner, se kterým se Amazon v Evropě loučí. Ve Francii z Amazon.fr 1. prosince odcházejí řetězce Monoprix, který tam prodával od roku 2018, a Chronodrive ze skupiny Auchan. Šéf Chronodrive Thibaut Bayart už v září řekl, že spolupráci jednostranně ukončil Amazon. Vlastní nákup potravin s doručením ve stejný den ale Amazon ve Francii zatím omezuje na trvanlivé zboží, píše web Mac4Ever. Ve Španělsku v červenci skončila spolupráce se sítí Dia, ta ale konec vysvětluje vypršením smlouvy a sázkou na vlastní aplikaci. V Británii zatím zůstávají Morrisons, Iceland a Co-op.
Pro Rohlík jde o ztrátu prodejního kanálu na jednom z jeho nejrychleji rostoucích trhů. V posledním fiskálním roce, který proběhl od loňského května do letošního dubna, skupina vyrostla o 35 procent na celkový obrat v přepočtu 35 miliard korun, asi polovinu z toho přitom tvoří Česko a zhruba třetinu právě Německo. „Podíl zahraničí se postupně navyšuje, zejména Německo má v tomto ohledu mnohem větší potenciál,“ komentoval při představování výsledků v květnu Čupr.